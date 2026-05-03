Strach o českého rozhodčího! Jeřábka zasáhl puk a na pomoc spěchal finský lékař
Nešťastná situace nastala v rámci mezinárodního utkání v Českých Budějovicích mezi Finskem a Švédskem. Ze zápasu Euro Hockey Tour odstoupil jeden z nejzkušenějších českých hlavních rozhodčích Antonín Jeřábek. Na začátku druhé třetiny ho u střídačky zasáhl do obličeje letící kotouč. Sudí se okamžitě schoulil do předklonu, na pomoc mu spěchal doktor finského národního týmu. Arbitr v zápase chvíli ani nemohl pokračovat.
Jeřábek schytal finské nahození do útočného pásma, po okamžitém lékařském ošetření zamířil do kabiny. V řízení severského derby tak několik minut pokračoval pouze jeho kolega Daniel Pražák, který si musel poradit jako za starých časů, kdy hokejová utkání pískal jediný hlavní sudí.
Jeřábek se ovšem do partie po asi pětiminutové přestávce znovu zapojil. Nejlepší český sudí za roky 2013 a 2024 odpískal v extralize už přes osm set zápasů, zkušenosti sbírá také na mezistátní úrovni. V 27. minutě už uznával švédské srovnání na 1:1. Předposlední utkání letošních Fortuna Hockey Games se stále hraje.