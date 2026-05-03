Situace v české bráně pro MS: Čeká se na NHL, bude k dispozici Dobeš? Kořenář tlak neřeší
Sebral čisté konto, 29 perfektních zákroků, ale stejně prohrál. Brankář Josef Kořenář si po ztrátě 0:1 na nájezdy se Švýcarskem i tak řekl o mistrovství světa. „Podržel nás, díky němu jsme byli ve hře celý zápas," chválil trenér Radim Rulík. Konkurence mezi tyčemi ještě může vzrůst. Národní tým čeká, jak dopadne v NHL sedmý zápas mezi Tampou a Montrealem, za který nastupuje Jakub Dobeš. Ve hře jsou i další gólmani ze zámoří.
Na Švédské hry odjede dosavadní brankářská dvojice Josef Kořenář a Petr Kváča. Doplní je Dominik Pavlát, odzkoušený národním týmem a do konce dubna chytající ve vyřazovací fázi finské soutěže za Ilves Tampere. V reprezentaci mezitím skončil Jiří Patera, který nedochytal sobotní utkání proti Švédům (2:4) vlivem zranění.
Brankářskou trojčlenku však ještě může doplnit gólman z NHL. Variant existuje víc. „Řeší to hlavně trenér brankářů Ondřej Pavelec. Ještě čekáme na nějaké zápasy,“ uvedl na nominační tiskové konferenci k příští akci Euro Hockey Tour ve Švédsku generální manažer reprezentace Jiří Šlégr.
Po sezoně mají gólmani Utahu Karel Vejmelka a Vítek Vaněček. Jako poslední k nim může přibýt Jakub Dobeš z Montrealu, který v noci na pondělí chytá sedmý zápas prvního kola Stanley Cupu. Ve vyřazovací fázi se mu vedlo velmi dobře, ale teď ještě reprezentace nemůže tušit, zda bude k dispozici.
Evropská část brankoviště mezitím konkurenci příliš neřeší. Kořenář ví, že neovlivní, kdo nakonec přes oceán poletí. „Uvidíme, co kluci z NHL, jestli dorazí. Ještě nás čekají tři zápasy ve Švédsku. Je brzo hodnotit. Ale někteří kluci v zámoří vypadli, určitě je kontaktovali. Můžu být jenom připravenej a čekat, jestli mistrovství vyjde,“ pravil sparťan o své pozici.
Velký tlak nepociťuje. „Je to individuální, ale já nervozitu nevnímám. Jdu jednoduše zápas od zápasu, snažím se být klidnej. Gólman navíc potřebuje týmu dodat sebevědomí. Když bude v brance nervózní, nebude to pro mužstvo ideální. Jde o kolektivní sport, i když u nás brankářů trošku individuálnější. Každý přeje druhému, aby se na MS dostal,“ dodal Kořenář.
Na šampionát naposledy cestoval jako třetí vzadu, mezi tyče se vůbec nedostal. Po letech dobré práce ve Spartě by si možná zajímavější pozici v národním týmu zasloužil, ale na to realizační štáb Radima Rulíka hrát nemůže. Pokud bude k dispozici kvalita za Atlantikem, Pavelec po ní s největší pravděpodobností sáhne. Dobeš se mu zamlouval už v úvodu olympijské sezony, avšak těsně před Hrami vypadl z rotace a mezi českou trojici vyvolených se nedostal.