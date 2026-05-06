Češi se zlobí: dostali led s dírami. Švédové to vnímají jako obrovskou ostudu, říká Hnilička
PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Nedlouho před mistrovstvím světa a den před důležitým testem se Švédy tohle úplně nechcete. Čeští hokejisté se ve středu o půl jedenácté měli vydat na devadesátiminutový trénink v menší hale v Ängelholmu, kterou najdete v celém komplexu elitního švédského týmu Rögle. Právě tady se odehrávají Beijer Hockey Games, generálka před šampionátem ve Švýcarsku. Středeční program začal na levačku.
Národní tým měl už deset minut brázdit led v tréninkové hale, ale tam byla tma a marně se hledal člověk, jenž by dokázal rozsvítit. Trenér gólmanů Ondřej Pavelec přišel první z mužstva a zíral, co se děje. Po něm se do tmy začali nořit i hráči. Asi po dvaceti minutách se konečně rozsvítilo, jenže přítomní hráči rychle zjistili, že led není v pořádku. Uprostřed kluziště zely čtyři díry, což může být hodně nebezpečná záležitost, neslučitelná s touto úrovní, ale ani s mnohem nižší. Údajně plochu poničili místní žáčci.
Hráči k místům děr umístili malé černé kužely. Když manažer týmu Milan Hnilička konečně našel švédské organizátory, náležitě jim vyčinil. K tomu jim přidal k dobru zkušenost ze včerejška, kdy tým neměl po příjezdu na hotel v Helsingborgu připravené pokoje.
Začala se hledat náhradní varianta. Nazlobený kouč Radim Rulík žádal, ať se domácí Švédové přesunou do „nevyhovující“ haly a Češi dostanou prostor ve velké zápasové aréně místo nich. Asi po dvaceti minutách klouzání a báčka se hráči sebrali, pseudotrénink skončil, od trenérů dostali povel, ať se seberou a jdou zatím do kabiny. To bylo 11:15.
Po dohodě s hráči v kabině se pak trénink zrušil kompletně. „Organizátoři nám neumožnili plný trénink, což je naprosto neakceptovatelné. Na druhou stranu je třeba říci, že švédská hokejová federace to vnímá jako obrovskou ostudu. S tím, že se jim to nikdy nestalo, ani já si nepamatuju, že by se to dříve někde stalo. Omluvili se nám v maximálním rozsahu,“ reagoval manažer národního mužstva Milan Hnilička. „Tým byl nucený trénovat na ledě ve velmi omezeném režimu, trenéři se pak po domluvě s hráči rozhodli, že dál v tréninku pokračovat nebudou.“
Posléze vyšlo najevo, v čem byl zásadní problém. Trable s ledem vznikly tím, že před českým tréninkem na něm probíhaly testy místních juniorů. Po něm se část plochy poničila. Nikdo však nemohl pochopit, že se to nechalo být. „My, co máme zkušenosti s organizací, víme, že stát se může cokoli. Ale nemělo by se stávat, že tým nemá způsobilý led k tréninku v plném rozsahu. Že má švédský juniorský tým před námi na ledě testy je pro mě neakceptovatelné. Je tu celý den volno, juniorští hráči je mohli udělat po tréninku reprezentace, zvlášť když je tu tak významný turnaj. Museli vědět, že když pustí na led hráče kvůli testům, tak led po nich nebude dobrý. Jsou dost zkušení, aby to věděli. Někomu to tady bohužel v rámci organizace uniklo,“ pokračoval Hnilička.
Hráči strávili čas ve fitku a pak vyrazili na hotel. „Švédská federace to skutečně vnímá jako veliký problém. Osobně bych neočekával, že to zrovna tady nastane.“
Obránce Mikuláš Hovorka přiznal, že trénink nebylo možné absolvovat. „Myslím si, že to bylo dobré rozhodnutí to netlačit, protože to bylo fakt o zdraví. Byla tam uprostřed ledu díra. Takže si zacvičíme, zítra rozbruslení a půjdeme do zápasu. Zkoušeli jsme si tam zastřílet, ale prostě je to uprostřed ledu na červené čáře. Tam neuděláte ani cvičení. Bohužel…“
Čtvrteční duel s Tre kronor začíná v 19 hodin.
Václav Vileta