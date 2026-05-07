Česko - Švédsko 3:1. Takhle by to šlo! Precizní a poctivý výkon zaskočil jasné vítěze EHT
PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Bravo, pánové, tohle byla parádně odvedená práce. Na ledě i na střídačce. Čeští hokejisté se v Ängelholmu postarali o výrazy údivu domácích fanoušků, kteří se přišli podívat na show hráčů Tre kronor, ale domů odešli opaření. Národní tým uzmul triumf 3:1 a vstoupil povzbudivým způsobem do Švédských her, které jsou generálkou na MS. Reprezentaci startuje šampionát už příští pátek ve Fribourgu bitvou s Dány.
Švédové pojali sezonní měření v evropské hokejové Tour jako svou krutovládu. Z devíti dosavadních utkání pobrali 26 bodů ze sedmadvaceti… To tu ještě nebylo. Ale pak přišel čtvrteční večer na stadionu Rögle BK, letošních finalistů SHL, a bylo po pýše. Národní tým úplně sebral a zmuchlal domácímu týmu jejich hokej, veškeré náboje.
Jasně, Dominik Pavlát chytal pozorně, koncentrovaně, celkově velmi dobře, ovšem nemusel předvést nadpozemský výkon, aby dal reprezentaci šanci vyhrát. Hráči v poli si usilovnou dřinou a dodržováním systému významnou měrou umetli cestu k sladkým třem bodům.
Svěřenci Radima Rulíka ovládli partii výborně takticky, zavírali soka ve střední zóně, tomu nezbývalo než puky nahazovat za českou obranu, kde však už byli v drtivě většině případů připraveni borci v červeném. Seveřané dotáhli na domácí hry osm posil z NHL, ale na zábavu si musí počkat, oni i fanoušci.
Češi od prvních střídání zachytili švédskou rychlost a nedovolili domácím vytvořit si optickou převahu, natož tlak. Každou odehranou minutou jste vnímali, jak si hosté víc a víc věří, zvyšovali úroveň hry s kotoučem a každý pobyt v soupeřově zóně se snažili maximálně využít.
Švédové prakticky neměli nic extra nebezpečného, vyložené šance se rodily na druhé straně. V páté minutě po vynikajícím napadání Jiřího Černocha a krádeži puku Ondřej Beránek napálil tyčku. O sedm minut později Petr Sikora hezky uvolnil Radovana Pavlíka, jenž ke škodě věci trefil břicho švédského brankáře.
Poté, co Češi přežili vyloučení Marka Alschera, si sami vypracovali přesilovku. Opět díky Černochově výtečné práci. Zbývalo 16 sekund do konce třetiny, ale stačilo to! Po nahrávce Martina Kauta perfektně trefil cíl Michal Kovařčík.
Kontrola nad hrou a častější ofenzivní hrozba v českém podání probíhala i ve druhém dějství, v její pokročilejší části fascinoval všechny diváky gól Kristiana Reichla. Po lahodné kombinaci a po Pavlíkově tyčce syn litvínovské legendy nekompromisním baseballovým úderem zvýšil na 2:0.
O jediné hluché místo ve třetině se postaral Adam Klapka hříšnou nahrávkou v přesilovce (tu předtím vybojoval) soupeři, po níž upaloval na Pavláta Rasmus Asplund. Ovšem český gólman tváří v tvář předvedl vysokou jakost svého fortelu.
Co bylo výborné, Švédi se dlouho nezmohli na změnu ani v poslední části, na českou houževnatost a chytrost nenacházeli žádnou protizbraň. A byl to Michal Kovařčík, jenž mohl v 53. minutě zvýšit na 3:0. Nestalo se, a tak se domácí přece jen nadechli tři minuty před koncem z nenápadné akce po střele od modré, kdy bylo Pavlátovi dobře zacloněno.
Složitější chvilky přišly, když v čase 57:22 Češi hráli v šesti a museli do oslabení, nicméně Kovařčík prokázal, že tohle je jeho den a výtečným způsobem si vybojoval pojistku do opuštěné klece na 3:1.