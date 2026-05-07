Český bek na místě, které mu vzalo olympiádu. Teď si přeje MS, potom hurá za McDavidem
PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | V předsezonních prognózách se objevoval na řadě seznamů adeptů na start na únorové olympiádě v Miláně. Obránce Tomáš Cibulka (22) po návratu ze zámoří předvedl v Českých Budějovicích výtečný extraligový ročník, v listopadu se vydal předvést připravenost na Finské hry s předehrávkou v Ängelholmu. Proti Švédům se brzy nepříjemně zranil, po ataku soupeře si přisedl nohu a de facto přišel o olympijskou šanci. Nyní je zpět na stejném stadionu, ve stejném dresu a večer jej čeká totožný soupeř: domácí Tre kronor.
Snad to dopadne úplně jinak než posledně… Co vám z toho karambolu zůstalo v hlavě?
„Pamatuju si to moc dobře. Byl to nepříjemný zážitek. Teď jsem se vrátil na stejné místo, trošku v hlavě to mám, ale nemyslím si, že mě to přímo v zápase ovlivní. Nebudu nic měnit, nejsem extra pověrčivý. Že bych si třeba měnil místo na střídačce, to určitě ne… (usmívá se) Máme jinou kabinu, to tomu taky trochu pomůže. Co se stalo, je minulost a už se na to nechci soustředit.“
Nicméně listopadový incident vám dost výrazně zmenšil nominační naděje na olympiádu…
„V tu chvíli to nebylo vůbec příjemné, protože jsem věděl, že budu chybět delší dobu. Štvalo mě, že jsem nemohl pomoci Motoru, kde jsme tou dobou měli už dost zraněných kluků a procházeli důležitým obdobím. Jak říkám, zamrzelo to, ale takový je holt sport.“
Nyní jste ve fázi boje o mistrovství světa. Vrací se vám do hlavy podobné téma?
„Asi ne. Nastavil jsem si hlavu tak, že přípravu s nároďákem budu brát týden po týdnu. Pro mě bylo důležité dostat se na turnaj do Budějovic, kam jsem se strašně moc těšil. Bylo skvělé, že mohli přijít nejbližší, rodina, prarodiče, kamarádi. Ukázat se doma v národním dresu je něco jiného než v klubovém. Posunul jsem se až sem do Švédska, za což jsem velice rád. Mistrovství je za dveřmi, bylo by moc hezké, kdyby se nominace podařila. Byla by to třešnička na dortu. Navíc poté, co se mi povedlo podepsat do NHL. Staly by se dvě věci, o nichž jsem vždy snil. Uvidíme, jak to dopadne. Budu se soustředit na každý zápas a pak se dozvíme.“
Jste po nedávném uzavření kontraktu s Edmonton Oilers klidnější i směrem k boji o MS? O budoucnost máte postaráno a nemusíte mít v hlavě, že by vám šampionát přiblížil NHL.
„Jo i ne. Reprezentace je něco jiného, specifického. Já šel do sezony s tím, že bych se rád pokusil podepsat s NHL, povedlo se a jsem klidnější v tom směru, že jsem sám sobě dokázal, že bych na tuhle úroveň mohl mít. Že jsem to danému týmu nejspíš ukázal.“
U Oilers po rychlém vypadnutí v play off nepanuje dobrá atmosféra, spíš deziluze. A všichni mají v hlavě výroky naštvaného Connora McDavida. Jak to na vás celé působí?
„Je tam asi nepříjemná atmosféra. Máte tam nejlepšího hráče na světě, vedle něj Leona Draisaitla, což je další z nejlepších hráčů světa. Určitě tam budou probíhat nějaké změny. Myslím si, že ten tým má schopnosti znovu dojít daleko, dvakrát po sobě být ve finále Stanley Cupu nemůže být náhoda. Vážně si myslím, že mají skvělé hráče a i jako tým jsou pořád vynikající. Zároveň se ale budou snažit přes léto poskládat puzzle tak, aby to McDavidovi co nejvíc vyhovovalo a co nejvíc mu pomohli.“
V sezoně budou potřebovat dobré, neprostupné beky, co říkáte?
(usmívá se) „Jo, jo, rozhodně. Uvidíme, co mě tam potká. Přes léto se budu snažit co nejlíp připravit, abych tam přijel v co nejlepší formě a maximálně připravený. Pak se asi může stát cokoli.“
Budete něco měnit v přípravě vzhledem k fungování v zámoří?
„Asi ne. Věřím už nějakou dobu ve stejnou přípravu. Je mi jasné, že na úroveň NHL potřebuju ještě zesílit a zrychlit. Čeká mě úplně jiný hokej, ale nemyslím si, že bych kvůli tomu měl letní trénování výrazně měnit.“
Pravděpodobná sestava na Švédy (19:00):
Pavlát (Kořenář)
Hovorka, Kempný – Kaut, M. Kovařčík, Kubalík
Ščotka, Galvas – Klapka, Melovský, Mandát
Alscher, Ticháček – Kunc, Černoch, Beránek
Cibulka, Hájek – Reichel, Sikora, Pavlík
Volno má formace: Zábranský, Pyrochta – Flek, Tomášek, Voženílek