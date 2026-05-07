Sikora líčí, jak podepsal do NHL. Prstem na mobilu a na padesátý pokus. Za svědka byl Kovařčík
Drzá, nespoutaná i šikovná česká energie bere kramle. Ale čekalo se to. Dvacetiletý třinecký útočník Petr Sikora uzavřel tříletý nováčkovský kontrakt s Washingtonem z NHL. Ročně si může přijít na 995 000 dolarů, v přepočtu přes 20 milionů korun. Předloňská volba Capitals v draftu (178. pozice) uzavírala smlouvu před večerním duelem s Tre kronor na Švédských hrách. Během něj Sikora výborným způsobem zapadl do týmového výkonu a po zasloužené výhře 3:1 popisoval, jak se na hotelu v Helsingborgu trápil s podepisováním elektronické smlouvy. K ruce mu byl parťák z Třince Michal Kovařčík, který pak večer rozhodl dvěma góly…
Dnes jste měl docela dobrý den… Jak to celé probíhalo? Přišel elektronický formulář a za dvě minuty hotovo?
„Asi tak. Hledal jsem, kde to mám podepsat, tu moji kolonku. Ještě s Michalem Kovařčíkem jsme to podepisovali, protože tam musí být ještě jedna osoba, co potvrdí, že jsem to podepsal já. Oba dva jsme tam hodili podpis a měli jsme to hotové.“
Snad jste si neprohodili kolonky, aby nešel do NHL on…
„To jo! Doufám, že jsem to dobře podepsal…“ (usmívá se)
Na tabletu, nebo jak?
„Na mobilu. Otevřel jsem si to v mailu a pak to podepsal prstem. Ale asi na padesát pokusů, protože mi to nešlo. Ten podpis vypadal strašně. Až po nějaké době jsem to zvládl.“
Michalovi šel dokument podepsat?
„Ten měl krásný podpis! Pak jsme se na to dívali, porovnávali, já to měl naškrábané jako z třetí třídy. On už má v tomhle větší zkušenosti.“
Nebude chtít část z podpisového bonusu?
„Jo, něco tam už zkoušel. Ale hned jsem ho zatrhl… Ne, dělám si srandu. Ale je to vtipné, že na mé smlouvě má podpis i on.“
Kovařčíkovu funkci notáře jste vybíral vy?
„Ležel jsem na pokoji, dostal jsem hovor, že je to ready, ať to podepíšu, tak jsem mu řekl, ať mi tam hodí jeden autogram.“
Smlouva v NHL – jde o splněný sen?
„Splněný sen to ještě není, ale určitě si vážím toho, že mi smlouvu nabídli. Jde o další krůček blíž k tomu snu.“
Splnilo se vaše očekávání, že vám rok doma v extralize dal víc než zámořská juniorka?
„Jo. Člověk nikdy neví, v juniorce by se mi třeba dařilo víc, ale myslím, že byl správný krok zůstat v chlapském hokeji. Nejít prostě o krok dolů do juniorského hokeje. Takže správná volba.“
Kdy jste se vůbec dozvěděl, že se to blíží k podpisu smlouvy?
„Měl jsem to na stole delší dobu, jak se říká. Ještě tam ale byly nějaké podmínky, kvůli kterým jsem to zatím nemohl podepsat.“
Rozhodoval jste se, zda do toho šlápnout už teď, nebo ještě počkat?
„Chtěl bych tam jít už teď zabojovat, zkusit to. Myslím, že jsem připraven na další krok.“
Věříte si, že v kempu Washingtonu vybojujete místo nahoře?
„To je možná sci-fi, ale určitě se budu snažit co nejvíc zabojovat, ukázat se co v nejlepším světle. Vůbec nevím, jak se mi tam bude dařit, všechno je to otevřené. Doufám, že mi zámořský styl hokeje bude sedět. Menší hřiště, více soubojů. Bude to určitě náročnější, musím se dobře připravit, ale mohlo by mi to sedět.“
Za Capitals hrál Michal Kempný, jenž je s vámi v reprezentaci, půjdete si k němu pro nějakou radu?
„Jo, určitě. Už jsem se ptal i v Třinci kluků, jak to tam chodí. Jaký tam mají humor, jídlo a různé další věci. Ptám se jich, co mě zajímá.“
Jaký je tedy v NHL humor?
„No, nevím… (usmívá se) Myslím, že v Česku máme lepší. Moje angličtina ještě není úplně dobrá, takže jim všechno asi nebudu rozumět, ale věřím, že s nimi bude sranda.“
Ponoříte se do angličtiny přes léto?
„Asi ne. Já se domluvím, věřím, že mi to bude zatím stačit a že se tam všechno denní komunikací naučím. Možná se podívám na nějaké filmy v angličtině, ale nijak extra se na to připravovat nebudu.“
Jak se cítíte tady na mezinárodním turnaji? Z vrchu to vypadá, že vše stíháte, dopředu i dozadu…
„Sice mi dnes nohy moc nejezdily, ale hlavou jsem se cítil dobře. Byl jsem dobře nastavený. První zápas v Česku (FHG v Budějovicích) jsem si hodně zvykal, bylo to rychlejší, byl jsem trošku nervózní. Nebylo to úplně ideální, ale každou třetinou od Českých Budějovic je to lepší a lepší.“