Výkon se Švédy rodí mustr pro MS. Málo náčelníků, samý indián. Rulík podržel Klapku
PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Směrem k mistrovství světa to může znamenat mnoho. Anebo nemusí, jistě. Každý zápas je jiný, předchází jim odlišná očekávání a řada proměnných. Nicméně Češi si ve čtvrtek večer v Ängelholmu ověřili, kudy by to mohlo jít na kolosy nebo na týmy s nabitější soupiskou. A těch na MS bude nejspíš víc než obvykle. Možná se narodil manuál či mustr pro zvládání nejdůležitějších zápasů. Ano, nepřeceňovat, zároveň není důvod podceňovat precizně narýsovaný a na placu pak i perfektně zmáknutý úkol. Program MS v hokeji 2026 >>>
Věděli, že budou čelit velké švédské síle. Tady a teď. Ve středu přišli kvůli blamáži organizátorů o celý trénink, ocitli se v nevýhodě. Ze druhé strany to přineslo možná masivnější koncentraci a oči na stopkách. Suma sumárum, národní tým vystřihl takřka učebnicovou podívanou. Před očima se vám odvíjel velký příslib pro šampionát.
Každá takto sehraná partie proti Švédsku potěší. Na druhé straně podle jmen silnější soubor, ve čtvrtek ovšem zatlačený do kouta nepopiratelnou českou odvahou a silou. A dokonce jí bylo na rozdávání. Přes pět tisíc domácích fanoušků pořád čekalo, kdy přijde zlom a očekávaná švédská dominance. Místní se jí nedočkali.
„Výborně zvládnutá taktická bitva,“ pochvaloval si kouč Radim Rulík. „Na to jsme se chystali. Trochu jsme kvůli středečnímu zrušenému tréninku změnili rozbruslení, přidali jsme do něj systémové věci. Navíc jsme se dívali na videu, jak se popasovat s velkým hřištěm, protože Švédové přehrávají akce ze strany na stranu a využívají toho, že soupeř se správně nepřemístí v prostoru. Jsou silní na kotouči a mají výborný pohyb, ale my jsme se hodně zlepšili v defenzivní zóně. A zlepšovali jsme se i v průběhu zápasu. Zvládli jsme oslabení a využili přesilovku, to hodně pomohlo,“ hodnotil.
Proti fyzicky nadupaným Švédům potřebujete zvládat osobní souboje. Od toho se pak můžete odrazit. Získáte správný vliv na utkání. Chytnete se volantu, řadicí páky a najednou zjistíte, že