324 dnů bez hokeje skončilo, hvězdný Barkov je zpět. Mauriceho jsem nežádal, odmítá
Sezonu 2025/26 začíná v čase, kdy drtivá většina hokejistů vybírá dovolenou. Hvězdný útočník Aleksander Barkov to má jinak. Premiérový duel finišujícího ročníku si vyřídil ve čtvrtek v Ängelholmu proti Švýcarsku. Třicetiletý Fin naskočil do hry poprvé od půlky června loňského roku, kdy ve finále Stanley Cupu v dresu Floridy řídil útrápy McDavidova Edmontonu. „Aspoň mám dobrý pocit z posledního zápasu,“ vtipkuje teď sympatický lídr Panthers a přítel české tenistky Marie Bouzkové. Program MS v hokeji 2026 >>>
Za dlouhou absenci může banální nehoda při klubovém tréninku loni v září. Hned zkraje kempu si přetrhal přední i zadní vazy v koleni, okamžitě putoval na operaci s verdiktem minimálně půlroční pauzy od mistráků. Nastalo úmorné čekání a rehabilitace. „Byl jsem ale schopen žít normální život, celkem brzy jsem mohl chodit a slušně se pohybovat. Po dvou měsících od zákroku jsem začal jezdit na rotopedu a v posilovně procvičoval horní část těla,“ popisuje jeden z nejuznávanějších centrů na hokejové planetě, z defenzivních úplně ten nejlepší.
Panthers bez svého kapitána spíš živořili a dlouho před koncem sezony věděli, že o boje ve Stanley Cupu off ani nezavadí. Právě k nim Barkov původně směřoval svůj comeback.
Nakonec musel zvolit náhradní řešení. Plán B. Namísto bitev o pohár, v němž Cats v minulých dvou letech zaúřadovali, vsadil na evropskou misi a mistrovství světa ve Švýcarsku.
Rozcvičkou pro Barkova jsou Švédské hry v Ängelholmu, v sobotu se představí proti Rulíkově partě. Na úvod byl proti Švýcarům u porážky 4:5 po nájezdech. V základní hrací době nebodoval, v rozstřelu hezky proměnil svůj pokus – tvrdým bekhendem mezi nohy švýcarského gólmana Genoniho. Šlo vidět, že nespěchá za rychlým návratem slávy, radši dělá krok za krokem.
Zatím si evidentně nedává velké ambice, aby trhal statistiky. V prvé řadě si potřebuje ověřit, že kloub zvládne maximální zátěž. „Doufám, že stav kolena je dobrý,“ říkal ještě před bitvou se Švýcary. „Hodně jsem trénoval a trávil čas na ledě. Šetřit se určitě nebudu, hraju na sto procent v každém zápase a hodně od sebe očekávám,“ netají.
Vzhledem k neobvyklé sezonní premiéře v květnu vyvstala logická otázka, zda Panthers nebrblali a nechtěli po Barkovovi, aby neriskoval a šetřil se na podzimní výstřel v NHL. Opak byl pravdou. „Byli docela nadšení a šťastní, že jsem dostal příležitost přijet sem hrát. Popřáli mi hodně štěstí,“ líčí Barkov sympatický postoj klubu. „Dalo by se asi představit, že by vám vedení klubu zakázalo odjezd poté, co jste nehráli celou sezonu. Ale Bill Zito (GM Floridy) hráčům opravdu rozumí. Řekl mi, že pokud lékaři dají zelenou, můžu jednoznačně jet,“ vyzdvihuje přístup bosse obletovaný hráč.
Změna kouče? K žádné diskusi nedošlo
Do rodného Tampere Barkov přiletěl před týdnem a hned spěchal do Nokia arény na ligové finále Tappary, v níž je spolumajitelem, proti KooKoo. „Jsem logicky fanoušek Tappary, ale bylo skvělé vidět, jak dobře KooKoo hrálo v prvním finále. Druhý zápas už byl pro Tapparu lepší,“ krátce zhodnotil, co viděl.
Za národní tým hrál naposledy v únoru loňského roku na turnaji 4 Nations pro kvartet vyvolených týmů. Na šampionát se podívá poprvé od roku 2016, kdy v Moskvě tehdejší nováček NHL Connor McDavid rozhodl o titulu mistra světa pro Kanadu. „To už je dost dávno, ale hráli jsme tehdy dobrý hokej,“ vzpomněl si. „Teď je tu pár mladších kluků, které jsem předtím nepotkal, ale proti většině z nich jsem buď hrál, nebo s nimi byl v jednom týmu.“
S jeho slavným jménem byl nedávno spojen i případ, jenž sami Finové označili za skandál. Zkraje únorové olympiády v Miláně vyplulo na povrch, že někteří reprezentanti měli loni v létě vyvíjet snahu o angažování kouče Panthers Paula Mauriceho k týmu Suomi v rámci doplnění realizačního štábu. Ačkoli jména na rozdíl od informace nebyla uveřejněna, spousta lidí si celou akci okamžitě spojila s Barkovem.
Jeho verze? „Nikdy jsem se nezapojil do žádné diskuse, kde by se mluvilo o změně trenéra. Nikdy k ničemu takovému nedošlo. Žádná změna trenérů, žádné posilování trenérského týmu. Jsem jen hráč,“ odmítá důrazně Barkov.
Finové po váhavém vstupu do Her nakonec brali bronzovou medaili. „Po akci 4 Nations jsme s vedením a hráči diskutovali o tom, jak by se každý mohl zlepšit. Hráči i trenéři. Všichni. Objevily se nejrůznější nápady, jak by se daly věci dělat lépe. A zafungovalo to. Tým odehrál skvělý olympijský turnaj, byl opravdu blízko finále a získal skvělou odměnu,“ ocenil Barkov s dovětkem, že své chování či přístup změnila kompletně celá reprezentace.
Vzduch se pročistil. „Turnaj 4 Nations byl pro nás všechny novou zkušeností. Krátký turnaj, nejlepší hráči a těžké zápasy. Všichni si z něj odnesli cenné ponaučení pro olympiádu a na ní se to projevilo,“ potěšilo jej.
Tak uvidíme, co přijde s Barkovem na palubě na šampionátu ve Švýcarsku. A ještě předtím v partii s českým souborem v Ängelholmu.