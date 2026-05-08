Nestrašil st. o Rulíkově nominaci: Chtěl bych víc mládí, u nás chybí odvaha. A Švédové...
Na sociální síti X se pustil do českých nominací na podniky Euro Hockey Tour. Václav Nestrašil starší by v nich rád viděl víc mladíků. Pro NHL i reprezentační výběr vychoval syna Andreje, stříbro s juniory bral zase mladší potomek Václav, další mimořádná naděje směrem k nablýskanému zámořskému světu. Když hrdý otec poměřuje český přístup se švédským, nestačí se divit. „Švédové se nebojí zařadit dva kluky, které teprve čeká draft,“ připomíná v rozhovoru pro iSport. Program MS v hokeji 2026 >>>
Nestrašil mluví zejména o dvou severských talentech, obránci Saschovi Boumedienneovi z univerzitní NCAA a Viggu Björckovi, útočníkovi Djurgårdens IF. Oba jsou také součástí poslední testovací akce před mistrovstvím světa. Český hokejový táta nabízí srovnání se synem Václavem (19), respektive forvardem Adamem Novotným (18). „U nás nikoho ani nenapadlo, že by Váša nebo Adam mohli za seniorský nároďák v těchto dnech nastoupit,“ mrzí Nestrašila.
Než se dostaneme k vašim myšlenkám ohledně práce s talenty, co byste řekl těm, kteří budou namítat, že se snažíte kopat za zájmy syna, nikoliv českého hokeje?
„Samozřejmě počítám s tím, že tohle napadne spoustu lidí, ale s tím nic nenadělám. Nikoho nepřesvědčím o tom, že mám u čtvrtého syna hokejisty už priority postavené jinak. Díky Andyho profesionální kariéře moc dobře vím, jakou daň vrcholoví sportovci za úspěch musí platit. I proto Váša dnes hraje a studuje na University of Massachusetts. Jestli mu hokejová kariéra vyjde podobně jako Andymu, bude to fajn. Pokud ne, svět se mi nezhroutí.“
Takže žádný velký osobní zájem?
„V tom jsem se za ty roky opravdu hodně změnil. Na druhou stranu jsem ale s klukama ročníku 2007, ať už budeme mluvit o Adamu Benákovi, Vojtovi Čihařovi, Adamu Novotném, Maxi Pšeničkovi, Tomáši Poletínovi a dalších, prožil krásné roky, přirostli mi k srdci. Všem bych jim moc přál, aby si NHL zahráli, a tak jdu s kůží na trh s vědomím, že tím podávám přihlášku do soutěže o nejtrapnějšího hokejového otce roku.“
Pojďme k věci. Co vás napadlo při pohledu na soupisku Švédů, v níž figurují hned tři hráči ve věku osmnácti let?
„Že vidíme budoucí švédské hvězdy NHL, a že to s tou výchovou mládeže dělají ve Švédsku vážně skvěle. Není divu, že jim junioři neutíkají do zámoří. Proč by to dělali? Kluby nejvyšší švédské soutěže SHL dávají mladým hráčům velký prostor a nebojí se je stavět do důležitých rolí v týmu. Ty nejlepší z nich pak nominují do národního mužstva, aby z nich vyrostli hráči pro NHL. Do Českých Budějovic nyní přivezli pět kluků z letošního mistrovství světa do dvaceti let a bez ztráty jediného bodu i přesto celý turnaj vyhráli.“
V NHL je rozdíl v zastoupení markantní.
„Švédi prostě vytvořili velmi úspěšný systém, který produkuje velké množství talentů. Když nebudeme počítat gólmany, tak jejich hráčů letos do NHL naskočilo osmdesát, zatímco Čechů jen dvacet. A co hůře,