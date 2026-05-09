Finsko - Česko 3:2. Výborná druhá třetina nestačila, soupeř ztrestal Tomáškův faul
PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Slabá první třetina, vynikající druhá, třetí vyrovnaná. Jenže v ní faul Davida Tomáška v 54. minutě přinesl finskou přesilovku a vítězný gól seveřanů. Čeští hokejisté padli ve druhém duelu Švédských her 2:3 a před nedělní polední závěrkou se Švýcary zůstávají na třech bodech. Zítra půjde o hodně, hráči nadále přesvědčují trenéry o připravenosti na mistrovství světa. Po nedělním večerním příletu do Prahy budou oznámeni vyvolení pro turnaj ve Fribourgu a Curychu. PROGRAM MS V HOKEJI ZDE >>>
Češi nechytli první třetinu, v níž vypálili na gólmana Säteriho pouhopouhé tři střely. Soupeř byl pohyblivější, aktivnější, velmi dobře a chytře pracovali s kotoučem v ofenzivní třetině, měli na něj dobrý start. Finové byli lepší v osobních soubojích, sršeli vydatnější energií, od mantinelů vyjížděli do zajímavých šancí, získávali i zdánlivě ztracené puky. Jako před druhým gólem, kdy při výjezdu do útoku přišel o kotouč Matyáš Melovský a bylo zle. Pod tlak se Rulíkovi hoši dostali i kvůli dvěma vyloučením Kovařčíka a Kempného.
Klíčová byla tedy reakce na nepovedené úvodní dějství. A ta proběhla podle představ. Ne hned, ovšem o to důkladněji. Náboj do české hry přinesla zejména Tomáškova první formace. Zvedla prapor a ukázala druhým cestu. Před bránou přidala na důrazu, na pohybu a rodily se šance. Jakub Flek se dvakrát po sobě neprosadil, ovšem zvýšená aktivita přinesla finské fauly. Ve 30. minutě dokonce dva krátce po sobě, z čehož rezultovala dvojnásobná přesilovka.
V ní zaúřadovala Tomáškova šikovnost a pobídka Dominiku Kubalíkovi. Ten z první vypustil dělo a bylo 1:2. Z následné převahy pět na čtyři nezapršelo, ale za dvě a půl minuty od snižující trefy bylo srovnáno. A znovu zaúřadovalo Tomáškovo komando, po Voženílkově důslednosti v předbrankovém prostoru přišla příležitost pro Tomáška, jenž obdivuhodně rychle a přesně zakončil na 2:2. Jen 25 sekund poté, co Finům nebyla uznána trefa vysokou holí. Češi prohráli první dějství na střely 3:7, druhou vyhráli 18:4!
S přibývajícími minutami třetího dějství se dalo tušit, že autorství třetího gólu přinese tomu či onomu týmu blízkost vítězství. Snad jediné zaváhání Davida Tomáška v utkání přineslo finskou početní převahu a kapitán Mikko Lehtonen od modré nádherně trefil horní levý roh Kořenářovy klece. Dvě minuty před finišem třetí části Češi odvolali Kořenáře, zamkli Finy do jejich pásma, ovšem gólová radost z presu nerezultovala.