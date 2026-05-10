Česko - Švýcarsko 1:6! Debakl před MS, Rulík testoval. Pojedou Blümel se Sedlákem?
PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Test se vším všudy. Hození hráčů do vody bez dřívějších vazeb, proti nabitému týmu, jenž bude od pátku pořádat mistrovství světa a soupisku pro Švédské hry napěchoval velkými jmény z NHL. Výsledek 1:6 je spravedlivým odrazem obrovského rozdílu na ledě, místy až drtivému. Hlavní záměr Radima Rulíka zněl: vidět hráče, jak si povedou v nepohodlné pozici proti silnější družině. Také z toho důvodu nechal odpočívat Tomáškovu elitní formaci. A získal poučný materiál. Zároveň se zrodil mimořádný výprask 1:6.
Vyjma karlovarské dvojice Beránek-Černoch kouč poskládal hráče k sobě bez hutné společné minulosti. Tak, aby si ověřil jejich náturu a kumšt v nekomfortní roli, kdy si za běhu utkání musí budovat vzájemnou chemii. Právě porážka a její příčiny mohou v konečném výsledku a směrem k tvorbě nominace Radimu Rulíkovi pomoci víc než těsná prohra.
Nominace vyjde najevo dnes večer kolem 20. hodiny, nedlouho po příletu reprezentace ze Švédska. Čeká se, zda mezi jinými padnou jména Matěje Blümela, jemuž v noci na pátek skončila sezona v AHL, a zda stihl nabrat energii na MS pardubický Lukáš Sedlák, pobouchaný a emočně vyčerpaný z extraligového play off. Podle informací iSport.cz by oba neměli na seznamu pro Švýcarsko chybět. Stejně jako obránce Filip Hronek, jenž dostal pro Švédské hry volno. A to se ještě v posledních dnech řešila účast Davida Pastrňáka…
Ne že by bylo v plánu záměrné repete, ale čeští hokejisté si připomněli sobotní slabší nástup do duelu s Finskem. Nedostatečný pohyb, nekvalitní nabírání hráčů při jejich ofenzivních akcích, v tom Češi kulhali. Soupeř měl významně navrch v jednoduchém přechodu do útoku, tedy v disciplíně, kterou si Rulíkovi hoši zbytečně komplikovali. Málokdy si kotouče posouvali tak, jak by si daná akce žádala. Nebo její zárodek. Méně by tady bylo více, což si vzali k srdci Švýcaři při mnoha zajímavých výletech do prostupné české defenzivy. A dva kotouče takhle dorazily do brány Petra Kváči.
Brzda přišla až od osmé minuty, kdy se Češi dostali k přesilovce. Sice neskórovali, ale aspoň zastavili švýcarský rozlet. Mohlo být i lépe než 0:2, kdyby Michal Kunc z pěkného úniku po pravém křídle poslal puk o něco níž než do horní tyčky.
Ve druhém dějství se toho příliš nezměnilo, byť prohrávající přece jen trochu přidali. Ale až poté, co přestáli „přesilovkový“ tlak Švýcarů mezi 24. a 25. minutou, při němž se usadili v českém pásmu téměř na minutu a půl. Při něm obětavě zabránil gólové situaci Kunc pádem do střely, poté však musel odstoupit z utkání. Velké ofenzivní naladění oponenta přineslo třetí gól, důraz u branky skončil vlastním gólem (teč nohou) Jana Ščotky. Až teprve potom se dočkali i Češi, jmenovitě Jan Mandát v přesilovce razantním švihem uklidil kotouč pod horní tyčku a připsal si nejen premiérový gól v národním týmu, ale polepšil si zřejmě i vzhledem k nominačním záměrům vedení národního mužstva.
Na zvrat však nebyla síla, úplně bez šance. Dnes a v tomto seskupení ne. Švýcaři si v přesilovce obstarali čtvrtou trefu. Posléze zaujal ještě Adam Klapka ambicemi absolvovat bitku s Deanem Kukanem, ovšem švýcarský bek s díky odmítl. Soupeř však šel do početní výhody po Kovařčíkově faulu a v dobré náladě si vypracoval ještě pátý a šestý gól. Gólman Petr Kváča opět neměl štěstí a prohrál další duel v reprezentaci.