Otrávenost z černých pruhů. Tomášek: Švédští rozhodčí mě nepřekvapují, já je znám...
PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Ne, svádět na rozhodčí sobotní porážku s Finy 2:3 na Švédských hrách by bylo alibistické. Čeští hokejisté promarnili první třetinu 0:2 při pouhých třech střelách na bránu, po ní vytáhli výkon významně nahoru, dorovnali na 2:2, ovšem vyloučení Davida Tomáška nedlouho před koncem nalilo na smeč soupeři, jenž si opatřil tříbodový gól.
Právě výborně hrající Tomášek se po duelu mračil. Vlastně už během něj, protože s některými verdikty pruhovaných mužů nesouhlasil. Ani nemohl.
V domácí extralize se dost často sudí peskují. Mnohdy právem, jindy v emocích a trochu zbytečně. Někdy i záměrně, aby vina padla spíš na ně, méně na tým či jeho velení. A aby se víc mluvilo a psalo o chybách arbitrů. Občas létají pokuty za vyjádření k sudím v den utkání, v play off si živě pamatujeme. Pak i to, že z ničeho nic létat přestaly. Asi aby toho nebylo moc.
Mimochodem, celkem husto kvůli výrokům sudích bylo i v letošním play off švédské SHL, třeba v sérii Tomáškova Färjestadu s Rögle.
Možná i na základě této zkušenosti David Tomášek nekousal lehce řízení sobotního duelu dvojicí Mikael Holm, David Laksola.
Když už Finům dorovnáte manko, což nikdy není jen tak, chcete je srazit až na podlahu. Čechům se to nepovedlo a Tomáškovi vadilo, že co Finům procházelo, jeho týmu nikoli. Na tribuně jste měli kolikrát pocit, že si sudí jen vybírají, koho vyvedou ven na dvě minuty a nejsou úplně spravedliví na obě strany. Chyběly tresty na Daniela Voženílka nebo na Radovana Pavlíka. Aspoň. Minimálně.
Hráči se pak těžko brání křivdě, pokud jsou nastavení tak, že chtějí vyhrát každý zápas.
Proto Tomášek hůř nesl své odvelení na trestnou lavici v 54. minutě, po níž padl třetí finský gól. „Ano, rozčiloval jsem se tam, protože tam byly dva fauly na nás pár střídání předtím. Fin mi pak stoupnul na hokejku a já šel ven. Nebylo to úplně klasické podrážení, minul jsem ho a on si stoupnul na moji hokejku. Škoda. Na Ráďu Pavlíka tam byl předtím faul, když ujížděl a nic,“ prohlašoval.
Nicméně v šoku z toho nebyl. „Nepřekvapuje mě to, švédští rozhodčí… Já je znám,“ zmínil Tomášek.
Na kluzišti v Ängelholmu zná každou rýhu, je tu skoro jako doma. Zaperlil, duel opouštěl s bilancí 1+1. První gól výborně připravil na nechytatelný one timer Dominiku Kubalíkovi, při druhém prokázal perfektní čtení hry. Po Voženílkově manévru se natlačil k bráně a přesně využil momentu, kdy se brankář Säteri nestihl vrátit do pozice po předchozím zákroku.
Pozice snadná jen zdánlivě, zvlášť pro praváka nelehký úkol, puk musíte umístit do přesné dráhy letu, hodně ze strany a bez prodlevy. „Pro praváka z úhlu asi trochu těžší, ale tím, jak tam gólman nebyl, bylo to samozřejmě snazší, než kdyby tam byl,“ pousmál se Tomášek.
A na konto rozdílných prvních dvou třetin (0:2, 2:0) zmínil: „V první třetině jsme měli hodně faulů, oni byli důraznější, silnější, přímočařejší, víc než Švédové ve čtvrtek. Tam jsme trochu chytali tempo, ale pak jsme zvedli pohyb, hráli víc na puku, dostali jsme přesilovky, což samozřejmě pomůže týmu.“
Češi zakončí generálku před MS nedělní polední partií se Švýcarskem (12.00).