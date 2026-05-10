Úderníci Flek, Tomášek, Voženílek. Trio, které byste měli vidět s rukama nahoře
PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Docela často se stává, že dlouho dopředu plánovaná ofenzivní seskupení vezmou u hokejové reprezentace rychle za své. V přípravě to běží pěkně, jak na drátkách, jenže na velké akci to neseje. Což je dost podstatná závada. Při pohledu na trojici Flek, Tomášek, Voženílek věříte, že propojení tří různých osobností má v sobě jedinečné kouzlo, schopné úřadovat i na šampionátu. „Někdy lajny právě fungují, když každý přinese něco jiného,“ přikyvuje David Tomášek. Program MS v hokeji 2026 ZDE>>>
Jde o trojici mistrů světa z Prahy 2024. Centr Tomášek při zlatém turnaji hrával právě s Flekem, třetího do party měli Ondřeje Beránka. A loni v Dánsku a Švédsku si to brněnský expres vyzkoušel ve formaci s Danielem Voženílkem. Spolupráce klapala velice solidně, nahrávali si navzájem na góly.
Kdo sleduje hokej, dobře zná přednosti tří osobností. Jakub Flek je rychlé žihadlo, kterému nesmíte dát prostor, jinak vám frnkne a pak už jen záleží, zda ve finále akce dokáže zkoordinovat v rychlosti vše potřebné.
David Tomášek se v posledních vyprofiloval v jednoho z elitních centrů na kontinentu. Ve švédské SHL patřil k nejlepším střelcům a bodujícím hráčům, vysloužil si kontrakt u Edmonton Oilers. S pukem umí prakticky všechno, vytvořit, zakončit.
A Daniel Voženílek? Neúnavný ledoborec, co projde zdí. Dotěrná potvora, neústupný, přísný vůči protihráčům, které rád bourá i tím je deptá. Dovolí si na ně, vleze pod kůži a někdy i pod nehty. Trenér Radim Rulík je dal hned k sobě, jakmile byli k dispozici v kempu. Dobrá volba. Okamžitě začali úřadovat.
Zároveň vědí, že zdaleka nejsou na vrcholu možností. „Snažíme se zlepšovat a pracovat na věcech, které nám trenéři ukazují. Nikde není psáno, že budeme hrát spolu každý zápas, ale pokud tak hrajeme, snažíme se vyhovět. Flíček má rychlost, o tom se nemusíme bavit, my s Vožuchem se snažíme hrát na puku, být na něm silní. Když kluci napadají, snažím se je trošku zajistit,“ popisuje Tomášek.
Co je fajn, ve čtvrtek proti Švédsku vynechali a stejně Češi vystrojili pěkný večírek 3:1. V sobotu s Finy obstarali oba české góly při porážce 2:3. „Určitě se najdou momenty na videu, které by mohly být lepší, ale až na ten závěr docela dobrý zápas,“ rekapituloval Tomášek. Měl pravdu, zároveň byl poměrně skromný, neboť vysoká aktivita elitní formace vrátila národní výběr do hry.
S trenéry u videa nejčastěji zkoumají, jak se zlepšit v defenzivě. Bez správných návyků byste byli v průšvihu. „D zone,“ přikývne Tomášek po otázce, co nejvíc s trenéry ladí. Hlavním důvodem bylo širší kluziště v Ängelholmu a pak i na MS. Na rozdíl od předchozího podniku EHT na jihu Čech „Oproti Budějkám jsme to trochu měnili, upravovali věci kvůli většímu hřišti,“ připojil Tomášek.
Důležité je, že celá trojice mezi sebou usilovně pracuje i na malých detailech. Vědí, že dohromady mají velký potenciál, hodí se kompletně jej vyždímat. „Hodně se bavíme při každém zápase a po něm, rozebíráme všechny situace, které nastanou. Kluci jsou hodně komunikativní, rádi to rozebírají,“ baví Jakuba Fleka.
Každá povedená akce, ideálně zakončená gólem, všem zvedá sebedůvěru. Pozitivní je, že sestřih jejich gólových akcí i těch druhých, které k brance povedou třeba jindy, je velice rozmanitý. Oponentuře se hůř staví protijed, protože jsou nečitelní, schopni rychle měnit dění, přizpůsobit se soupeři.
„Vhodně se doplňujeme,“ baví Fleka společné naladění na jednu notu. „Tomas je výborný tvořivý typ, proto hraje centra. Vožuch je zase silový, vyhrává spoustu soubojů. Oba kluci jsou silní na puku, já se naopak snažím hru trochu rozvířit, pomoci jim dobrým pohybem,“ nabízí Jakub Flek svůj pohled. „Pro naše sebevědomí je důležité obstarávat góly. Jsme rádi, že k tomu dostáváme prostor. Snažíme se odvádět to nejlepší,“ dodává.
A i když to gólově neklapne, důležitý je slušný dojem z předvedené produkce. „Pro osobní pocit je fajn, že se dokážeme dostávat do zajímavých situací. Bylo by fajn dát gól z každé šance, ale to se nepovede,“ chápe Flek.
Ovšem jak už bylo zmíněno, hokej se nehraje jen dopředu a zvlášť na velkém kluzišti si musíte dávat pozor na hráče v jiném oblečení. „Musíme si dávat i bacha, abychom nepropadli. Když tam Vožuch mezi ně vletí, pomůže to našemu forčeku. Můžu taky trochu číhat a případně tam skočit, protože on je zpomalí. Na všem se dá pracovat a všechno zlepšovat. Pokud jsme blízko soupeři a cítíme to, umíme dobře napadat. Z toho vyplynuly i šance proti Finům,“ popisuje Tomášek, z čeho všeho se rodí příležitosti ke gólovým momentům.
Na mistrovství světa se s nimi automaticky počítá. Zároveň bude nutné brát v potaz, proti komu hrají. S outsidery bude na řádění v ofenzivní zóně a někdy i na pověstné Flekovy kontry určitě větší šance než proti silným souborům. „Týmy jako Švédsko, Finsko a Švýcarsko jsou tak kvalitní, že vás málokdy do brejku pustí. Budeme se to snažit využívat, ale proti nejsilnějším je to taky tenký led…“
Reprezentační statistiky útoku Flek, Tomášek, Voženílek
Jakub FLEK (33): 116 startů, 53 bodů (31+22)
David TOMÁŠEK (30): 83 startů, 56 bodů (26+30)
Daniel VOŽENÍLEK (30): 56 startů, 33 bodů (12+21)