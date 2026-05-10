Černoch po debaklu: Je to ostuda. Hráči teď nervózně čekají na Rulíkův verdikt, kdo odpadne
PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Napětí by se dalo krájet jen velmi ostrým nožem. Po debaklu 1:6 od Švýcarů na Švédských hrách si členové národního týmu v tiché kabině zabalili výstroj a pomalu se šourali k odjezdu na cestu domů. Autobus je z Catena arény vezl na letiště v Ängelholmu, odtud do Prahy. Přičemž až v metropoli se hráči mají dozvědět finální nominační verdikt pro mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu, které startuje v pátek duelem proti Dánům. Program MS v hokeji >>>
Celou tu dobu se čekalo na Rulíkův řez zhruba sedmi, možná až osmi hráčů stávajícího týmu. Debakl od Švýcarů celkové náladě neprospěl. Hráči přiznávali, že tohle nebylo hodno české reprezentaci. Zrodila se totiž největší porážka s helvétským týmem. „Z naší strany hodně nepovedený zápas, Švýcaři byli jednoznačně lepší ve všem. Ve druhé třetině jsme si pomohli gólem v závěru, ale pak jsme nevyužili šance a dali nám další góly. Někdy zápasy takhle jsou, že vám tam spadne spousta gólů za sebou a pak je těžké se do toho dostat zpátky. Zápas blbec, těžko ho víc hodnotit,“ pravil zkušený centr Jiří Černoch.
V šatně se spíš mlčelo, než aby se rozebíraly příčiny těžké facky. „Řekli jsme si, že to hodnotit nebudeme a hodíme to za hlavu. Je to ostuda prohrát 6:1 na mezinárodní scéně, za národní tým dvojnásob nepříjemné,“ pokračoval Černoch zklamaně. „Jsme pod tím podepsaní, ale opravdu to musíme hodit za hlavu. Možná lepší, že se to stalo teď a nestane se to na mistrovství světa,“ zadoufal.
Hráči po duelu čekali, co se bude dít dál. Kdy si Radim Rulík vezme slovo a oznámí mužstvu, kteří hráči nebudou pokračovat. Nakonec dostali informaci, že se resumé dozvědí po příletu do Prahy. Krátce předtím, než okolo 19:30 vypukne tisková konference v jednom z blízkých hotelů na Ruzyni. „Ta nervozita je teď v každém z nás, byl bych rád, kdyby to už bylo za námi,“ pověděl očividně nesvůj Černoch.
Než jej u mikrofonů vystřídal obránce Jiří Ticháček. Také on si nemohl být jistý nominací. „Nevím, jestli do toho výkonu promítla určitá nervozita kolem nominace, ale stávat by se to nemělo. Selhali jsme, výkon od nás nebyl dobrý, od nikoho. Bohužel to nejde už vrátit a teď si to musíme vyžrat. Doufám, že se z toho co nejvíc ponaučíme. Setnulo nás pět na tři, pak jsme to už tlačili do kopce,“ zhodnotil Ticháček facku.