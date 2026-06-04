Jak by mohla vypadat česká sestava na Světový pohár 2028? Sázka na omlazující kůru
Zatím je to jenom hra se jmény hráčů a žonglování s jejich možnou výkonností. Uvažování o tom, kdo a na jaké úrovni by se za necelé dva roky mohl ocitnout. Ale čas běží a nastupující trenérský kabinet si začne postupně skládat adepty startu pro Světový pohár 2028. Slet největších hokejových hvězd v Praze s následným vyvrcholením v Edmontonu. Deník Sport a web iSport přemýšlí, jak by národní sestava mohla vypadat. V defenzivě to vypadá na velmi důkladné omlazení.
Po právě skončeném šampionátu ve Švýcarsku a vlastně už i před ním se v prostředí českého hokeje vyrojilo téma omlazování reprezentace. Z různých stran se shromažďovala a dál shromažďují horlivá přání uvádět do děje medailisty ze světových šampionátů dvacítek, s tím ruku v ruce přichází silný hlas expertů po změně strategie při výběru hráčů pro MS. Stále hlasitější je názor, že by květnové turnaje měly posloužit jako prostor pro nabírání tvrdých zkušeností u hráčů těsně nad dvacet a pod pětadvacet let. Právě s výhledem na prestižnější akce s větší hustotou nejlepších aktérů.
Češi ještě pod vedením Radima Rulíka s tím lehce začali nyní. Ačkoli je zřejmé, že řadě perspektivních borců pomohly k nominaci na MS omluvenky mazáků. Ale tak tomu bylo i v dřívějších dobách. „Mladí hráči, kteří získávali medaile na mistrovství světa dvacítek, si šanci zaslouží. Sbírání zkušenosti je k nezaplacení, mistrovství mladé kluky určitě posune dál. Jen musí být chytří a jako houby nasávat zkušenosti od starších spoluhráčů, od soupeře, od kohokoli a potom je využít dál v kariéře,“ říká v podcastu Zimák nový kouč reprezentace Zdeněk Moták.
Pohled na AHL se mění
Pro budoucnost je extrémně důležité, že hráči jako Marek Alscher (22) nebo Matyáš Melovský (22) předvedli, že na nejvyšší úrovni mohou fungovat. Jejich základnou je AHL, takže tím otevřeli dveře dalším. Pohled na mnohdy podceňovanou farmářskou soutěž se i díky nim změní.
„Melovský se mi hrozně líbil, do budoucna jde o jednoho z našich topových centrů. Vidím v něm Roberta Langa. Tím, jak a kde se po ledě pohybuje, jak o hře přemýšlí,“ chválí nováčka Radim Vrbata, vlastník více než tisícovky startů v NHL.