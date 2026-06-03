Eliáš střídá Šlégra a je generálním manažerem reprezentace, Motákovi pomůže i Král
Orazítkováno. Novým generálním manažerem hokejového národního týmu se stává Patrik Eliáš. Nástup padesátileté legendy byl odhlasován na středečním mítinku výkonného výboru Českého hokeje. Po Jaromíru Jágrovi druhý nejproduktivnější tuzemský hráč v NHL střídá Jiřího Šlégra, jenž u reprezentace strávil dva roky a nyní jej čeká návrat do mateřského Litvínova, kde by se měl stát jedním z klubových majitelů.
Svaz zároveň informoval o tom, že dalším z asistentů nového hlavního kouče Zdeňka Motáka bude Richard Král, v poslední sezoně kouč prvoligového pardubického béčka. Nástupce Radima Rulíka se už dříve domluvil na spolupráci s Pavlem Grossem a s trenérem gólmanů Jaroslavem Kamešem.
Podle informací iSport.cz byl v jednu dobu ve hře manažerský comeback Petra Nedvěda, jenž se rozloučil po zlaté Praze před dvěma roky, nicméně Šlégrův předchůdce svůj ústup už dříve vysvětloval rodinnými důvody.
Patrik Eliáš nemusí být nikým extra představován, poslední tři roky funguje v prvoligové Slavii. Do ní vstoupil v roli sportovního konzultanta, nicméně jeho kompetence se postupně rozrostly a nyní v pražském klubu odpovídá za chod sportovního úseku. Vyjednává s hráči, s druhými kluby a je klíčovou spojkou směrem k majitelům. „Patrik je osobnost uznávaná nejen v naší zemi. Má přehled o hráčích v NHL a díky jeho působení v Česku v posledních letech také o hráčích tady u nás doma. Má řídící manažerské schopnosti a věřím tomu, že pro český hokej bude přínosem,“ prohlásil prezident Českého hokeje Alois Hadamczik.
Svou práci ve Slavii by měl Eliáš nadále zastávat, obě strany se shodly, že angažmá v Edenu nebude překážkou, respektive vše se přizpůsobí tomu, aby někdejší vynikající útočník si plnil veškeré úkoly, které k pozici GM národního týmu náleží.
Těžiště Eliášova působení se nabízí. Kontakt s mnoha úrovňovou zámořskou scénou, ať už jde o hráče v NHL, AHL i jiných soutěžích, kde se shromažďují čeští hokejisté. Například v NCAA. Důležité jsou však i vztahy, které si Eliáš během dvacetileté kariéry za oceánem vytvořil. A ty má legenda New Jersey Devils víc než bohaté. Ať už jde o generální manažery klubů nebo trenéry jednotlivých týmů.
První velkou akcí nového realizačního štábu bude mistrovství světa v Německu v příštím roce na jaře, kde už se částečně bude či může tvořit tým pro Světový pohár v únoru 2028 se zastoupením hráčů NHL a s jednou ze základních skupin v Praze.
Patrik Eliáš se do svazových služeb vrací po šesti letech, v období 2018 až 2020 byl součástí trenérské skupiny kouče Václava Varadi u dvacítky. Společně vedli juniorský tým i na domácím mistrovství světa v Ostravě a Třinci, kde český tým skončil sedmý. V sestavě jste našli například Lukáše Dostála, Matěje Blümela, Jakuba Lauka nebo Libora Zábranského.
Svaz rozhodl také o doplnění trenérského týmu o asistenta Richarda Krále. Šestapadesátiletý trenér se po loňském říjnovém odvolání z Mladé Boleslavi vrátil do Pardubic, kde dostal na starost záložní tým v Maxa lize. Ten v druhé nejvyšší soutěži zachránil. Král vedl v extralize Dynamo jako hlavní kouč v období 2020-22, poté dělal sezonu asistenta Radimu Rulíkovi. Posléze působil v Mladé Boleslavi, s níž loni na jaře byl blízko postupu do semifinále extraligy. V říjnu byl pak nahrazen Miloslavem Hořavou. „Richarda Krále si vybrali sami trenéři Moták s Grossem. Zdůvodnili, proč chtějí zrovna jeho, a sdělili, jakou roli v národním týmu bude zastávat. Na tomto základě ho výkonný výbor schválil,” doplnil Hadamczik.