Kdo teď bude mít v nároďáku poslední slovo? Ať je to nový GM Eliáš
Hokejová reprezentace už zná jméno nového generálního manažera, je jím Patrik Eliáš. Jaká je to volba? Podcast Zimák s Radkem Dudou a Zbyňkem Irglem má jednoznačný názor.
Spíš jde o to, jak silné kompetence nástupci Jiřího Šlégra připadnou. Zimák má za to, že by měly být větší než u bývalého generálního manažera. Třeba proto, že národnímu týmu v aktuálním složení schází element člověka, jenž se skvěle vyzná na mapě NHL, má v ní prvotřídní kontakty a vazby.
A tím je právě Eliáš. Debatuje se i nad přínosem nového asistenta Richarda Krále, dojde i na extraligu, kam se ze zámoří do Komety vrací obránce Stanislav Svozil. Z jakých důvodů? A dojde i na rozhodčí, jejich sbor opouští zkušený Jan Hribik, směřující do německé DEL. Je to hlavně kvůli financím?
Kompletní verzi najdete na zimakpodcast.cz a v sekci iSport TV.