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Kdo teď bude mít v nároďáku poslední slovo? Ať je to nový GM Eliáš

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ZIMÁK: Kdo bude mít v repre poslední slovo? Ať je to nový GM Eliáš • Zdroj: isport.tv
Patrik Eliáš je novým generálním manažerem reprezentace
Ľubomír Višňovský a Patrik Eliáš.
Patrik Eliáš stojí za vzestupem hokejové Slavie, má pražský klub ambice i na extraligu?
Hlavní trenér Mladé Boleslavi Richard Král během utkání proti Hradci Králové
Jan Hribik se vypracoval mezi elitní světové sudí
Hlavní rozhodčí Jan Hrubuk uděluje po zhlédnutí videozáznamu čtyři minuty za vysokou hůl
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Hokejová reprezentace už zná jméno nového generálního manažera, je jím Patrik Eliáš. Jaká je to volba? Podcast Zimák s Radkem Dudou a Zbyňkem Irglem má jednoznačný názor.

Spíš jde o to, jak silné kompetence nástupci Jiřího Šlégra připadnou. Zimák má za to, že by měly být větší než u bývalého generálního manažera. Třeba proto, že národnímu týmu v aktuálním složení schází element člověka, jenž se skvěle vyzná na mapě NHL, má v ní prvotřídní kontakty a vazby.

A tím je právě Eliáš. Debatuje se i nad přínosem nového asistenta Richarda Krále, dojde i na extraligu, kam se ze zámoří do Komety vrací obránce Stanislav Svozil. Z jakých důvodů? A dojde i na rozhodčí, jejich sbor opouští zkušený Jan Hribik, směřující do německé DEL. Je to hlavně kvůli financím?

Kompletní verzi najdete na zimakpodcast.cz a v sekci iSport TV.

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