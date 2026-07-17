Tomajko o úspěších dvacítky: Nejsme pod tlakem, spíš je to výzva. Teď chce poznat hráče
Prožil hodně turbulentní rok. Jan Tomajko se loni postavil na lavičku reprezentační osmnáctky a letos na jaře oslavil s týmem první medaili po dvanácti letech. Personální škatulata mezi kategoriemi ho pro nadcházející sezonu zavála ke dvacítce, kde bude navazovat na úspěchy Radima Rulíka a Patrika Augusty v podobě čtyř cenných kovů v řadě. „Ani bych neřekl, že jsme pod tlakem. Spíš je to výzva. Budeme se snažit v tom pokračovat,“ tvrdil kouč na začátku nové mise.
První možnost vidět tým na ledě měl Jan Tomjako v Chomutově. Národní výběr do dvaceti let se v průběhu týdne sešel v Rocknet aréně a v pátek vyrazil do Finska, kde odehraje první turnaj sezony. Ve Vierumäki vyzve reprezentaci Švýcarska a domácí výběry do dvaceti a devatenácti let. „Snažíme se do hráčů zase dostat nějaké základy. Tolik času zase není. Tím, že se začíná na ledě až teď, je to jiné, než když se hráči sejdou v září a mají za sebou dva měsíce na ledě. Snažíme se základy, co se týče forčeku, aby hra měla nějaký řád,“ popisoval Tomajko program kempu.
Na něm má první možnost potkat se s některými hráči. Marka Skleničku, Jakuba Vaněčka nebo Petra Tomka zažil na bronzovém mistrovství osmnáctek na Slovensku, s dalšími hráči se vidí poprvé. „Někteří kluci ještě nebyli na ledě, někteří byli. Než se to srovná, pár dnů to bude trvat. Chceme hlavně hráče poznat, chceme, aby oni poznali nás. Změnili se trenéři, je to zase něco jiného, i když styl hry bude skoro totožný. Musíme se poznat,“ přikyvoval Tomajko.
„Taky proto máme tři brankáře a pět pětek, abychom poznali co nejvíc hráčů. Hlavně ty, které jsme neměli na žádném soustředění a kteří v září odjíždí do Kanady. Pak bychom je skoro neviděli,“ dodal.
Opory zatím chybí
K dispozici zatím neměl očekávané tahouny výběru na příštím světovém šampionátu. V Chomutově scházeli obránce Radim Mrtka a útočníci Adam Benák, Vojtěch Čihař nebo Václav Nestrašil. Dalšího beka Vashka Blanára zase na nějakou dobu vyřadila nemoc. „Někteří hráči končili později, někteří měli nějaké kempy v Americe. Mají přípravu trošku jinou, ale měli by být na konci srpna, kdy máme akci. Zase týdenní turnaj ve Finsku. Tam by tihle hráči měli být,“ prozradil Tomajko.
Podle původního plánu měl pokračovat u osmnáctky, jenže odchod Radima Rulíka a jeho štábu od dospělé reprezentace rozjel velké pohyby. Zdeněk Moták se od dvacítky posunul k áčku, Tomajko ho i díky úspěchu na šampionátu nahradil. Teď se bude snažit navazovat na bronz osmnáctek a čtyři medaile dvacítek v řadě.
„Bylo to rychlé,“ řekl padesátiletý kouč ke svému povýšení. „Člověk vidí úspěchy a samozřejmě v tom chceme pokračovat. Ale týmy v této kategorii jsou hodně vyrovnané. To, že Česko mělo čtyřikrát za sebou medaili, je obrovský úspěch. My se budeme snažit v tom pokračovat,“ dodal před první akcí sezony.