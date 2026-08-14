Komplikace pro Česko? V žebříčku IIHF je pod Švédy i Finy. Strach o olympiádu, pokud...
Dělí je nepatrný rozdíl pouhých deseti bodů. V novém vydání žebříčku mezinárodní hokejové federace IIHF obsadili Češi šesté místo za Švédy. Meziročně tak klesli o jednu pozici na úkor Finska. Přestože národní tým udolal reprezentaci Tre Kronor na letošním světovém šampionátu ve Švýcarsku, rozhodoval i součet s olympijskými hrami, kde Seveřané skončili těsně před Čechy sedmí. Co to pro tuzemskou reprezentaci v praxi znamená? Zejména zvýšenou obavu směrem k příštím ZOH.
Ranking IIHF se tvoří na základě váženého průměru uplynulých čtyř mistrovství a posledních olympijských her. Čím časově bližší turnaj, tím větší váha v hodnocení.
Žebříček rozhoduje třeba o nasazení jednotlivých reprezentací do skupin pro světové šampionáty. Vliv na sílu soupeřů ovšem nemusí mít zásadní, pořadatelské země navíc mají do jisté míry právo se složením šibovat podle vlastních potřeb. Například aby si zajistily celkovou vyšší návštěvnost zápasů.
Daleko víc zajímavý je výhled na olympijské hry 2030 ve Francii. Na akci by stejně jako letos měly vyrazit největší hvězdy z NHL, jak vyplývá z kolektivní smlouvy s hráčskou asociací NHLPA i dohody s IIHF.
Nejvíc tlačí Německo, Slovensko a Lotyšsko
Sledovaného turnaje se přímo účastní osm nejlepších zemí podle rankingu. Česko je tak momentálně stále ve velmi bezpečné zóně a v komfortní pozici. Muselo by klesnout o další tři místa, aby situace začala být urgentní. Nejvíc na něj zezadu tlačí Německo, Slovensko a v tuto chvíli nepostupující Lotyšsko. Reprezentanti z Pobaltí už na národní tým ztrácí 245 bodů.
Pokud by se mužstvo nových trenérů Zdeňka Motáka a Pavla Grosse sesunulo v průběhu příštích let až na devátou příčku, muselo by v roce 2028 absolvovat olympijskou kvalifikaci. Ve stejné pozici se naposledy ocitlo Slovensko, které na své cestě do Itálie předloni v létě přehrálo Rakousko (2:1), Maďarsko (7:3) a Kazachstán (3:1). Nakonec se země zpod Tater dostala pod pěti kruhy až do semifinále a skončila čtvrtá. Češi se loučili už ve čtvrtfinále s osmou pozicí.
Stejným způsobem se na Hry dostali ještě Lotyši, Dánové a Francouzi. Olympijská kvalifikace má několik úrovní a její oficiální začátek probíhá už dva a půl roku před vrcholnou akcí. Součástí jsou i exotické týmy – v předchozím případě například Gruzie, Island, Thajsko nebo Jihoafrická republika. Největší trpaslíci by ovšem museli projít třemi kvalifikačními koly, než by se na ZOH dostali. Hotové sci-fi.
Nebýt bronzového MS 2022...
Pro Česko je klíčové setrvání v elitní osmičce. Hůř na tom paradoxně bylo před uplynulým kvalifikačním cyklem na Hry v Itálii. Nebýt bronzového MS 2022, Češi mohli velmi reálně klesnout pod Slováky. Osmou figuru tehdy uhájili s náskokem pouhých 45 bodů. Šlo o nejhorší výsledek v samostatné historii. Brzy nato následovalo veleúspěšné domácí MS v Praze, které situaci na určitý čas stabilizovalo.
Navzdory zlatému hattricku mezi lety 1999 a 2001 národní tým rankingu nikdy nekraloval. V roce 2006 byl nejlépe druhý. Na současném šestém místě se ocitl i před čtyřmi lety.
Současnému žebříčku vládne Švýcarsko o 30 bodů před Kanadou a USA. Země helvétského kříže poskočila o dvě místa, stejně jako čtvrtí Finové. Obě mužstva proti sobě sehrála finále předchozího MS, kde byl šťastnější výběr Suomi. Ten bral také bronz ze ZOH.