Nevinni, rozhodl soud. Někdejší kanadští junioři ale dál nesmějí do reprezentace
Loni se po vleklém vyšetřování a soudním jednání dočkali osvobozujícího verdiktu a později dostali i povolení vrátit se do NHL. Dveře reprezentace ale zůstaly pětici někdejších kanadských juniorů nadále zavřené. Hockey Canada nyní vydal rozhodnutí, podle nějž se zatím do národního týmu smí vrátit pouze Alex Formenton, zbylí hráči si budou muset počkat. Hvězdný brankář Carter Hart bude moci obléknout dres s javorovým listem nejdříve příští rok v listopadu.
Je to případ, který dodnes rezonuje hokejovým prostředím v zámoří. Kanadský tým do dvaceti let v roce 2018 ovládl mistrovství světa, v červnu byli šampioni náležitě oceněni na galavečeru ve městě London. Právě po veliké slávě měla pětice hráčů na hotelovém pokoji sexuálně napadnout ženu vystupující v soudním sporu pod iniciálami E. M.
Michael McLeod, Carter Hart, Alex Formenton, Dillon Dubé a Cal Foote si později vyslechli obžalobu a rozjelo se dlouhé vyšetřování a následný soudní proces. Slibně rozjeté kariéry se zadrhly, v zámoří se jim hokejová cesta až do vynesení rozsudku zavřela. Verdikt padl loni v létě. Soudkyně Maria Carrocciaová někdejší juniory zprostila obžaloby.
Hokejistům se postupně otevřela cesta zpátky do NHL, přesto se do nejlepší ligy světa naplno vrátil jen Hart, jenž s Vegas došel až do finále Stanley Cupu. Do národního týmu hráči zpátky nemohli a nějakou dobu ještě nebudou smět. O rozhodnutí informoval v průběhu týdne Hockey Canada.
„Nezávislý odvolací výbor potvrdil, že pět hráčů z juniorského národního týmu z roku 2018 porušilo kodex chování Hockey Canada,“ stojí v prohlášení.
Vedení kanadského hokeje s okamžitou platností ukončilo suspendaci Formentora, další čtyři hráči si musí počkat. Trest pro Footea vyprší letos v listopadu, pro Harta o rok později a pro Dubého v listopadu 2028. Nejpřísnější flastr dostal McLeod, jenž měl před lety přivést ženu na hotelový pokoj. Zelenou od národního týmu dostane až v listopadu 2030.
Návrat Harta ve hře?
Dnešní optikou se dá říct, že u většiny obviněných a později očištěných hráčů jde spíše o symbolické gesto. Formenton se už v roce 2022 přesunul z NHL do Švýcarska, kde předminulý ročník úplně vynechal. Po minulé sezoně za Ambri-Piotta je momentálně bez smlouvy.
Foote hrál rok na Slovensku, loni se vrátil do AHL a na nadcházející sezonu podepsal ve švédském Färjestadu. Po kritice veřejnosti však klub se synem slavného obránce po dvou dnech rozvázal smlouvu. Dubé strávil rok v KHL a z farmy St. Louis má momentálně do reprezentace rovněž daleko. Totéž platí o McLeodovi, jenž se zabydlel v KHL.
Z pohledu kanadské reprezentace se jeví velmi lákavě možný návrat Harta. Někdejší talent Philadelphie se po osvobození vrátil do NHL v dresu Vegas a navázal na dobré výkony. Ve 22 utkáních play off vytáhl úspěšnost zákroků na 90,9 procenta a mezi brankáři z Kanady byl nejlepší. Devadesátiprocentní hranici překonal už jen Scott Wedgewood.
V současné konkurenci kanadských brankářů by Hart mohl mít místo v brance Javorových listů. Nejdříve se do ní ale vrátí až na Světovém poháru v roce 2028. Hartovi v té době bude 29 let a od konce jeho trestu uplynulou zhruba tři měsíce. V dosavadní kariéře nastoupil gólman Golden Knights ke třem utkáním za dospělou reprezentaci. Na mistrovství světa v roce 2019 chytal na Slovensku s úspěšností 96,4 procenta a průměrem 0,7 inkasovaného gólu za utkání. Ze šampionátu si odvezl stříbrnou medaili, později se jeho reprezentační kariéra na dlouho zavřela.