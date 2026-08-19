Trenéři reprezentace a manažer Eliáš o svých plánech: Doba je jiná, hráči vyžadují komunikaci
Tak jim to začalo. Patrik Eliáš, Zdeněk Moták a Pavel Gross, trio s největší odpovědností za chod národního týmu, se oficiálně představilo hráčům, kteří mohou směle pomýšlet na nejcennější dres. V Říčanech po dopoledním tréninku následoval oběd a krátké pohovory s hokejisty. Ne se všemi, protože mnozí jsou už v zámoří nebo jinde v cizině. Poselství však padlo. „Chceme s hráči hodně komunikovat a hrát hokej, který bude bavit je, fanoušky a taky nás,“ shodli se pánové při následném společném vystoupení.
Sedli si za jeden stůj a představovali svoje myšlenky, úvahy a plánované kroky. Brzy jste získali pocit, že nástupci skupiny Radima Rulíka nepřicházejí s revolucí, zato chtějí být pečliví ve všech směrech. Až puntičkářští. Vycítili jste, že míní ustanovit silnou síť pozorovatelů a skautů v zámoří, což je rozhodně plus a krok kupředu. Určitě nezapomenou na mladší ročníky, ale vocaď pocaď. „Zásadní je pro mě ochota reprezentovat,“ tvrdí Zdeněk Moták.
Co se od vás hráči dozvěděli?
Moták: „Chtěli jsme se hlavně potkat s mladšími hráči, kteří mají před sebou obrovskou budoucnost. Hráči, kteří měli čtyřikrát medailovou pozici na dvacítkách. Tak, abychom se poznali, měli podchycené podhoubí českého hokeje. Chceme od nich vidět ochotu reprezentovat, ruku v ruce s tím jde podání kvalitního týmového výkonu. K tomu směřuje náš apel, protože všichni do jednoho umí podat výborný individuální výkon. My to potřebujeme svázat do týmové práce. Takže toto se od nás dozvěděli.“
Eliáš: „Předně chci říci, že si nesmírně vážím své nové role, chci ji brát nanejvýš zodpovědně. Děkuji výkonnému výboru, který mě zvolil, a že tomu Zdeněk s Pavlem byli naklonění. Oba dva mají lidsky i profesně obrovskou kvalitu. Věřím, že nám to bude fungovat a že zúročím veškeré zkušenosti kariérní i ty po ní. Jak říkal Zdeněk, sázíme na týmovost a transparentní komunikaci.“
Gross: „První turnaj přijde v listopadu, ale všichni považujeme sezonu za nastartovanou. Klukům jsme dali jasnou zprávu, že chceme mít všichni úspěch. Všichni. Okamžitě a od začátku. Všechno ze sebe dostat. Od toho tu jsme. Jde do toho s námi i náš mohykán Hnilda (manažer reprezentací Milan Hnilička), jinak tu jsme všichni noví. Včetně Richarda Krále a Čavara (Jaroslava Kameše).“
Považujete za první vrchol už MS 2027 v Německu, anebo všechny síly napínáte především ke Světovému poháru, kdy se v únoru 2028 sejdou nejlepší hráči světa?
Moták: „Jdeme krok za krokem. Nemůžeme z toho vydělit mistrovství světa, to nejde. Ano, k Světovému poháru, navíc konanému v Praze, bude věnována patřičná pozornost, nicméně šampionát je důležitý. Po něm následně Světový pohár. Všichni kluci tady vyjádřili ochotu reprezentovat, doslova říkali, že to milují. Ať je to mistrovství, olympiáda nebo Světový pohár. Pokud se s nimi bude dobře komunikovat, jsem si jistý, že budou jezdit rádi.“
Gross: „Mistrovství světa a Světový pohár, to jsou úplně odlišné boty. Mistrovství je krásná věc, ale někteří hráči bývají v tu dobu zranění, některým se nechce, protože mají strašně moc odehráno. Světový pohár se koná uprostřed sezony, ale účast hráčů z NHL bude větší. Tady bude kvalifikace na nominaci úplně jiná. Jak se říká, že se jde zápas od zápasu, tak musíme jít turnaj po turnaji.“
Eliáš: „S tím, co kluci řekli, jsem naprosto v souladu. Na každý turnaj se bude muset pohlížet trochu jinak. Zažil jsem Světový pohár (2004), strašně jsem se na něj těšil a byla to jedna z mých nejlepších turnajových zkušeností. V kariéře jsem odehrál asi dva nebo tři nejlepší zápasy a ten z Toronta (proti Kanadě) byl jedním z nich. Pro kluky to je obrovská prestiž, budou se rovnat s nejlepšími na světě. A i nám to něco ukáže.“
Kluci jsou rádi, že s nimi někdo mluví
Plánujete omladit národní tým?
Moták: „Já říkám, že mládí není zásluha. Zkušenost nezískáte ničím jiným než léty práce. Mladí kluci si každopádně zaslouží, abychom s nimi mluvili, byli v kontaktu. Znovu, je to naše budoucnost. Budeme s nimi komunikovat i během sezony. Nejen po telefonu, ale i jinou cestou. Tohle je velice důležité. Chceme totiž, aby ti mladí hráči do toho vnesli jakýsi… Jak to říci slušně (usmívá se) Řekněme větší porci elánu, nasazení. Tím nechci říkat, že ho musí mít jen oni a starší ne. Poctivost a bojovnost musí být na prvním místě u všech. Pro mladé je tohle určitý vzkaz, řekněme, že s nimi chceme mít zlepšenou komunikaci, ale vůbec tím nic neříkám starším a zkušenějším, že je odstavujeme na vedlejší kolej. Každopádně jsme získali výbornou zpětnou vazbu, kluci jsou rádi, že s nimi někdo mluví.“
Důležitý bude skauting zahraničních hráčů. Jakým stylem ho budete mít pokrytý?
Eliáš: „Tohle téma máme probrané několikrát. Během příštích dvou týdnů nám vykrystalizuje seznam lidí, s nimiž bychom rádi spolupracovali. Sami se můžete podívat do zahraničí a zjistíte, o koho by mohlo jít. Ať už jde o NHL a další zámořské soutěže. Zrovna tam jich je jen pár. Byli osloveni s našimi záměry a svoje připojení vidí pozitivně. Samozřejmě, mají své povinnosti vůči svým týmům NHL, takže není teď na místě, abych přímo jmenoval. Klíčové je, že by se rádi připojili. A co se přímo nás týká, bylo by správné, aby trenéři vyrazili na inspekční cestu do zámoří, já se chystám stoprocentně. Doposud jsem lítal v rámci osobního času, nemám problém, abych ho nyní trochu zkrátil a využil jej pracovně. Vidím to od prosince dál.“
Největší porce komunikace s hráči v zámoří bude na vás, Patriku?
Eliáš: „Ano. Víceméně na mně. Komunikace s našimi hráči i s manažery klubů. S některými manažery bylo zapotřebí řešit pár věcí už nyní v letním období, takže komunikace s manažery už probíhá. Říkali jsme klukům, že si přejeme vzájemnou komunikaci, kdykoli mohou zavolat i oni nám. Na hokejové nebo i mimohokejové téma. Jsme tady pro ně. Chceme, aby se vše posouvalo správným směrem a bylo dobře nastavené. Důležité je, aby kluci od nás měli zpětnou vazbu, ať už pozitivní, nebo negativní. Aby zkrátka cítili, že vědí, na čem jsou.“
Jak byste se zachoval v případě, který se hodně diskutoval v minulé sezoně? Jiří Kulich a Filip Chytil měli dlouhodobá a dost nepříjemná zranění, ale z vedení reprezentace nepřišel přímý telefonát. Každý to má jinak, jak vy?
Eliáš: „Nechci se vyjadřovat k tomu, jak kdo s kým komunikoval, nemám k tomu podrobnosti ani kompetence. Ale samozřejmě, nestojí to moc. Je to o jednom hovoru, jak na tom a podobně. Aby od nás věděl, jak na to pohlížíme my. Zranění patří k sportu. Konkrétně Filip Chytil tu byl při mítinku velmi pozitivní, vážíme si toho. Jsem si jistý, že vzájemná komunikace nebude problém.“
Vnímáte, že jsou současní hráči jiní než v minulosti a je důležité s nimi více komunikovat?
Moták: „Jiné to je, určitě. Po rozhovorech, které jsme s kluky teď vedli, můžu říct, že to vyžadují. Chtějí to. Aby dostali feedback, informaci a pořád se cítili uvnitř dění. Je to pro ně velice důležité. Pro nás jde o pozitivní zprávu. Komunikace je pro mě určitě jedna z pěti nejdůležitějších věcí.“
Co dál?
Moták: „Ochota reprezentovat je pro mě nejvíc. Ruku v ruce s tím je udělat maximum pro tým. Každý má jinou schopnost, dovednost, zásadní je se pro tým na ledě rozkrájet za jakékoli situace.“
Eliáš: „Když se bavíme o komunikaci, je to strašně těžké. Zjišťoval jsem si například, jak se komunikovalo s kluky z amerického národního týmu před olympiádou. Nula… Jenom dostali telefonát, kdo jede, kdo nejede. Kdo je v širším portfoliu, věděli. Ale že by jim někdo volal týden předtím, ne. Viděli jsme na sociálních sítích, kde to měli. My občas řešíme možná až malicherné věci, jestli se s některými kluky celý rok bavit, nebo nebavit. Jsou na to různé pohledy. Mě to zajímalo, protože jsem samozřejmě četl a vnímal některé věci, které se u nás v konkrétních případech děly. Tady u Ameriky vidíte největší hvězdy, nejlepší hráče na světě, kde je konkurence ještě větší, a prostě to berou, jak to je. Tys tým udělal, super, jsi pyšný, tys neudělal, tak chceš třeba nějakým způsobem vysvětlení. Ale ani jim nezavolali. Nevolají, dozví se jen, kdo tam jede, a tím to končí. My se snažíme být otevření, komunikovat s kluky, ale taky to má někdy nějaké meze.“
Poslední slovo bude mít Moták
Asi jde taky o to, že v NHL máme kolem dvaceti hráčů. Nebo to není o tom?
Eliáš: „Plácnu, budeme mít sto hráčů, pak budeme těžko komunikovat se všemi. Bavíme se o tom, že tu máme kluky, s nimiž komunikujeme, a ti jsou ve všech ligách. Ať jsou to ty nižší, juniorské, NCAA, na farmě. A najednou budeš mít hráčů mnohem víc. Budeme se snažit dělat maximum a věříme, že chybu neuděláme. Ale jsme jenom lidi.“
Nominace na turnaje bude kolektivním dílem s tím, že poslední slovo bude mít hlavní kouč?
Eliáš: „Krásně a správně řečeno.“
Moták: „Komunikace mezi námi bude prvotní. Troufám si tvrdit, že se na všem shodneme. Ale ano, poslední slovo a celková odpovědnost jde za mnou.“
Co plánujete odsledovat směrem k první listopadové akci ve Finsku?
Eliáš: „Měli jste vidět včerejší textovku od Pavla a následně od Zdeňka. Přišel mi tááákhle dlouhý seznam, kdo navštíví jaký zápas, kdo kam jede.“
Moták: Máme to i regionálně rozdělené, co se týká zápasů v předzávodním období, jak se říká. Je tam i Champions League. Chceme zajet do každého extraligového týmu, podívat se na trénink a pobavit se s trenéry. Oni budou prvními, za nimiž půjdeme s otázkou, zda je nominace jejich hráčů i z jejich pohledu známá. Zároveň čekám, že i venku v Evropě nám vyskočí zajímaví hráči. Nějaké jméno určitě vypadne. Vytipováno máme poměrně dost hráčů ze všech soutěží. Včetně Švédska, Finska, Švýcarska, Německa. Ale zase to nejsou všichni, kteří nám tam hrají. A jen pro příklad, až by se jelo do Düsseldorfu podívat na místo, kde budeme hrát mistrovství světa, v rámci této cesty bychom rádi zajeli na švýcarskou ligu.“
Máte už představu, jak budete přistupovat k turnajům Euro Hockey Tour? Budete chtít protočit a poznat co nejvíce hráčů, nebo budete stavět okolo pevného jádra?
Moták: „Pozitivním problémem je, že se hraje Champions League, kde máme Pardubice, Liberec a Plzeň. Otázka je, jak tam budou vystupovat. Nerad bych to nějakým způsobem rozšiřoval, protože jsme na to téma nemluvili s trenéry týmů. Ale je tam určitá možnost, že bychom se sestavou na akce, kdy se bude hrát Champions League, ještě lehce pohýbali. Jen nechci být úplně konkrétní.“
Míníte sledovat v přípravách i národní týmy do osmnácti a do dvaceti let?
Gross: „Když to půjde, tak samozřejmě. Ale víte, ono toho bude hodně. Máme ukázkové tréninky, s nimiž budeme jezdit po akademiích. Vždy v pondělí, v úterý, ve středu. Máme asi patnáct návštěv, což vezme čas. Zároveň jsme i v komunikaci s trenérem dvacítky, Zdena zná Honzu Tomajka velmi dobře. V neděli se třeba koukneme do Chomutova na dvacítku, jak to tam vypadá, pak jedou na turnaj do Finska. Je plánované jednou za dva týdny, že se sejdou všichni trenéři mládežnických reprezentací. Dáme si tam zpětnou vazbu. Jsme v tom ale noví a je potřeba dostat cit pro práci a věnovat se hlavně hráčům, kteří budou pro nároďák konkrétní. Abychom netancovali na pětadvaceti svatbách a nic nebylo děláno pořádně. Rozdělíme si práci, budeme pracovat se softwary, abychom se koukli i na kluky venku, budeme jezdit. Ale musí to mít taky nějaký řád, pokud mi rozumíte.“
Návraty do extraligy? Byli bychom hloupí...
Patriku, budete bez problémů kloubení role generálního manažera s funkcí ve Slavii?
Eliáš: „Úplně v pohodě. I čas na rodinu zbude. Ráno jsem byl na Slavii, pak jsem přijel sem. I teď se s kluky půjdu podívat na zápas na Spartu. Dá se to v pohodě skloubit, těším se na novou zkušenost v tomhle týmu. Jsem rád, že mi na Slavii vyhověli. Když se na to podívám, přijdu tam o tři zápasy v rámci nedělí, kdy budeme dohrávat poslední zápasy turnaje. Ale jinak jde spíš o volný čas, který mi trošku ubude. Ale to je v pořádku.“
V nadsázce myšleno, nelanařil jste v Říčanech hráče z nároďáku do Slavie?
Eliáš: „Já už mám tým hotový, ale možná by k změnám došlo, kdyby kluci měli zájem… (směje se) Tihle kluci mají fakt obrovský talent a potenciál a je potřeba s nimi být v komunikaci a pracovat.“
Do extraligy se vrací spousta zajímavých hráčů z ciziny. Bude na ně upřena větší pozornost?
Moták: „Hráče dobře známe. Mají už něco za sebou, mají svoji zkušenost a víte, co od nich čekat. Když se pojedeš podívat na zápas, budete se samozřejmě dívat na hráče, které máte v seznamu. Jestli tam bude deset hráčů Pardubic a na druhé straně pět hráčů z jiného týmu, je otázka, jestli budete mít čas to sledovat. Ale je fajn, že se vracejí. Pro nás i pro fanoušky bude lepší mít je doma, můžeš je vidět třeba dvakrát týdně, když si to dobře zorganizuješ a uděláš si čas. Určitě to pro extraligu, potažmo reprezentaci a fanoušky bude zvýraznění a zlepšení jména, které extraliga má.“
Eliáš: „Já se strašně těším na kluky, kteří přichází zpátky. Vidět je zpět, někteří už opravdu nějakou chvilku v zámoří byli. Nebude to vůbec jednoduché. Vidíme, že přechod do jiné ligy nemusí být pro kluky úplně jednoduchý. Na druhou stranu ti kluci jsou všichni talentovaní, něco v nich je. Hrozně se těším, co budou předvádět. Na jejich osobní výkony, jak se s tím poperou. Ať už je to Blýma, kluci v Kometě, kteří jsou věkově atraktivní. Jsou to kluci, kteří mají potenciál, vrací se do ligy, kterou zlepší. Byli bychom hloupí, kdybychom je nesledovali.“
Řešili jste s hráči i věci taktičtějšího rázu? Aby věděli, co budete chtít hrát?
Moták: „Pavel vám odpoví krásně. Já jenom řeknu, že jsme si nic neslíbili. Říkali jsme, že budeme komunikovat, ale doba do dubna nebo května je poměrně dlouhá. Tam se může stát cokoliv. Může přijít zranění, ztráta formy, takže jsme si nic neslíbili. Taktické věci jsme neřešili.“
Takže v dubnu nebudete mít problém vzít hráče, kterého nemáte vyzkoušeného?
Moták: „Ne. Já bych řekl, že kluci jsou vyspělí a dokážou přepnout. V hokejovém životě už toho zažili spoustu. Když jim ukážete video, pochopí to. V tom není problém.“
Gross: „My hokej nově nevymyslíme, vůbec ne. To jde těžko. Když sem přijedou na sraz, nedozvědí se de facto nic nového. Takticky propracované mančafty v NHL jsou, dbají na to, jsou na vysoké úrovni. Systémů je tolik, že bychom je spočítali na prstech jedné ruky. Potom jde o to, aby hráči, kteří sem přijedou, těch dvacet kusů, vypadali tak, že jsou jeden tým, jedno mužstvo. Kluci se nedozvědí úplně něco nového. Dozvědí se detaily, taktické maličkosti. Ale nebude to o tom, že bychom tady něco vymysleli. To si myslím aspoň já.“
Eliáš: „Absolutní pravda. Já jenom navážu. Mluvíme o mladých, kteří byli úspěšní. Ano, vidíme za poslední čtyři roky trošku problém v tom, že se nejsou schopní v konkurenci světové špičky probojovat do NHL. Na druhou stranu, když byli v týmu a hráli za Česko, byli úspěšní a poráželi nejlepší hráče na světě. To značí jejich kvalitu, schopnost a chytré myšlení, že umí okamžitě přejít na systém, který od nich trenér v daný moment chce. Tady se bavíme o seniorském hokeji, o klucích, kteří jsou na vrcholu a na jiné úrovni. Ti v tom problém nebudou mít.“
Kdyby se vás teď hráč zeptal, co chcete hrát za hokej, jak byste mu odpověděli?
Moták: „Takže se ptáte vy? (směje se) Chceme v prvé řadě hrát hokej, který se bude líbit nejenom fanouškům, ale bude bavit i hráče a bude bavit i nás.“