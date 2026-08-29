Vakcíně jsem nevěřil, měl jsem radši rezignovat. Kouč Švýcarů o aféře, která mu zničila kariéru
Švýcarskou reprezentaci dovedl ke čtyřem stříbrným medailím z MS, letos na jaře se chystal na absolutní vrchol v podobě domácího šampionátu. Místo očekávané události, ale přišel náraz. Na trenéra Patricka Fischera vyplaval skandál se zfalšovaným covidovým certifikátem a před dalším stříbrným mistrovstvím došlo ke střídání stráží na lavičce. Sám Fischer se teď k aféře vrátil. „Rozhodně jsem udělal chybu. Vina padá na mě,“ prohlásil bývalý kouč.
Ve chvíli, kdy se provalila pravda, šlo už o čtyři roky starý skandál. Švýcarsko v roce 2022 mířilo na olympijské hry v Pekingu, tehdejší kouč reprezentace Patrick Fischer si obstaral falešné potvrzení o očkování proti covidu, aby do Číny mohl vycestovat. Informace vyplavaly na povrch letos, odvolání úspěšného kouče přišlo pouhý měsíc před startem domácího mistrovství světa. Už předtím zaplatil u soudu pokutu ve výši zhruba milionu korun.
„Samozřejmě jsem se na mistrovství světa těšil opravdu dlouho. Stejně jako fanoušci. A pak vám najednou není dovoleno se zúčastnit,“ rozpovídal se Fischer o tři měsíce později v pořadu SI.Talk.
Během téměř tři čtvrtě hodiny dlouhého povídání uznal, že před lety nejednal správně. „Rozhodně jsem udělal chybu. Já jsem ten, kdo zfalšoval věci, a já jsem také ten, kdo o tom mluvil. Vina padá na mě. Je mi jasné, že v očích některých lidí jsem podvodník. Nejsem na to pyšný. Ale byla to doba, kdy jsme byli v mlze, hodně jsme toho nevěděli. Já udělal takové rozhodnutí a přijal následky,“ komentoval období před olympiádou v Číně.
Světem tehdy lomcovala pandemie koronaviru, lidé museli podstoupit očkování, pokud chtěli cestovat po světě. Totéž platilo pro Fischera a zbytek týmu. Jenže reprezentační kouč nechtěl podstoupit vakcinaci a za rozhodnutím si dodnes stojí.
„Nejsem antivaxer, ale pro mě to je o tom, že věřím svému tělu. Bylo to osobní rozhodnutí. Musel jsem se rozhodnout, co pro mě bylo nejdůležitější. Trenér reprezentace, nebo Patrick Fischer? Pro mě byl důležitější Patrick Fischer. Měl jsem se buď nechat očkovat, nebo skončit. Tenkrát pro mě bylo nejdůležitější zdraví. Proto jsem měl říct, že na olympiádu prostě nepojedu,“ prohlásil s odstupem.
Měl jsem říct, že rezignuji
Při pohledu zpět by Fischer podle svých slov nejednal stejně. „Musel jsem se rozhodnout, zoufale jsem chtěl být s týmem. Vakcíně jsem nevěřil a zároveň jsem věděl, že potřebuju vakcínu, abych mohl být s týmem. Chybou bylo, že jsem zfalšoval dokumenty. Měl jsem říct, že rezignuji a do Číny nepoletím. To byla chyba,“ sypal si popel na hlavu.
V roli hlavního trenéra reprezentace mezitím nahradil Fischera jeho asistent Jan Cadieux. Pořadatelská země došla na turnaji až do finále, jenže v něm podlehla Finsku 0:1 po prodloužení a na premiérové zlato dál čeká. Bývalý kouč týmu z hokejového prostředí vystoupil a chystá se na budoucnost v jiném odvětví. Chce pracovat jako mentor a osobní a mentální kouč pro širokou veřejnost.
„Chci podporovat lidi, to znamená něco v oblasti koučování a proslovů, kde jde o vedení týmu a vedení sebe sama. Něco pro muže a ženy, kteří chtějí mít víc energie a chtějí být chytřejší,“ popisuje svůj nový projekt sám Fischer.
Návrat k trénování hokeje do budoucna nevylučuje. Minimálně na nějakou dobu si chce ale dát přestávku. „47 let jsem se pohyboval v hokejovém prostředí. Věděl jsem, že si dám přestávku. Teď o hokeji nepřemýšlím, soustředím se na svůj projekt. Ale pokud mě to zase chytne, můžou se dát věci do pohybu rychle,“ vysvětloval padesátiletý kouč.
„V posledních měsících jsem měl opravdu dobré a zajímavé nabídky od týmů. Mezinárodní nabídky, které jsem odmítl. Věděl jsem, že si vezmu minimálně rok přestávku,“ dodal.
Právě v době, kdy obsáhlé interview s Patrickem Fischerem ve Švýcarsku vyšlo, zveřejnila švýcarská hokejová asociace zprávu o vyšetřování, které ohledně zfalšovaného certifikátu vedla. Cílem bylo zjistit veškeré zákulisí skandálu a případně odhalit, zda o Fischerově prohřešku nevěděl někdo další. Například tehdejší generální manažer reprezentace Lars Weibel.
Veřejnost se ale prakticky nic nového nedozvěděla. Asociace uvedla, že vyšetřování bylo dokončeno, ale zpráva o něm nebude zveřejněna. „Ani v plném rozsahu, ani zčásti, a to ani ve výňatcích,“ stojí v prohlášení. Důvodem pro nepublikování výsledků prý jsou „osobní práva, ochrana údajů a požadavky pracovního práva, které stanovují jasné limity.“