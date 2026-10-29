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Frodl se dočkal, vrací se do národního týmu. Moták bere i litvínovského Čajana

Trenér Zdeněk Moták a ředitel sportovního oddělení reprezentací Milan Hnilička
Trenér Zdeněk Moták a ředitel sportovního oddělení reprezentací Milan HniličkaZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Generální manažer reprezentace Patrik Eliáš
Generální manažer reprezentace Patrik Eliáš
Generální manažer reprezentace Patrik Eliáš
Trenér Zdeněk Moták v doprovodu generálního manažera reprezentace přichází na nominační tiskovou konferenci
Zdeněk Moták přichází na svou první nominační tiskovou konferenci jako tenér národního týmu
Trenér Zdeněk Moták, generální manažer A-týmu a ředitel sportovního oddělení reprezentací Milan Hnilička
Zdeněk Moták představuje nominované hráče
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Miroslav Horák
ČTK
Miroslav Horák, ČTK
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Velká otázka kolem hokejového gólmana Dominika Frodla je rozluštěna. Karlovarská jednička a hráč s nejlepšími statistikami v extralize, se objevuje v nominaci na Nocco Hockey Games příští týden v Helsinkách (se čtvrteční předehrávkou v Praze se Švédy).

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Dominik Frodl má dlouhodobě stálou úroveň, je konzistentní, podává stabilně dobré výkony, je velice důležitým článkem svého týmu, ve kterém chytá,“ řekl k němu kouč Zdeněk Moták. Spolu s ním pojede dřívější mládežnický reprezentant Jan Bednář z Ässätu Pori a Pavel Čajan, nyní v barvách Litvínova.

Šest mistrlů světa včetně Červenky

Navzdory nedávným zdravotním potížím je mezi vybranými jmény i dlouholetý kapitán národního mužstva na velkých akcích útočník Roman Červenka z Pardubic. Po dlouhých šesti letech se vrací forvard Jan Myšák ze švédského týmu HV 71, jenž se představil na turnaji Karjala v Helsinkách v listopadu 2020.

Mezi vyvolenými je také obránce Andrej Šustr, který oblékl reprezentační dres naposledy koncem dubna 2024 v přípravném utkání v Trenčíně proti Slovensku. Pětatřicetiletý hráč finského Jukuritu působil v minulé sezoně ve druhé nejvyšší švédské soutěži.

V mužstvu je šest mistrů světa z předloňského šampionátu v Praze a Ostravě. Zlato tehdy slavili vedle kapitána Červenky útočníci Matěj Stránský, David Tomášek, Daniel Voženílek, Ondřej Beránek a Jakub Flek.

Moták nahradil v roli šéfa reprezentační střídačky strůjce tehdejšího úspěchu Radima Rulíka, jenž s celým trenérským štábem skončil po letošním květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku.

Úvodní turnaj Euro Hockey Tour v nové sezoně rozehrají Češi za týden v pražské O2 areně duelem se Švédy. Po pátečním přesunu na sever Evropy se utkají s finalisty posledního MS - v sobotu s domácím Finskem a v neděli zakončí vystoupení v Helsinkách soubojem se Švýcary.

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