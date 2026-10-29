Moták odůvodňuje nominaci: čím ho překvapil Červenka, proč nejede Ludvig či Měchura?
Chtěl do týmu Romana Červenku a dostal jej. Nehledě na nepříjemné zranění v obličeji, které pardubickému esu otravuje život. Kouč Zdeněk Moták netají potěšení z pocitu, který při verbování hráčů na první akci národního týmu získal. „Počítejte se mnou, trenére,“ dá se shrnout odpověď vybraných.
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Řeč je samozřejmě o protřelých hráčích, mladší ročníky se dostaví automaticky. Pokud do představ nezasáhnou obligátní výpadky kvůli zranění, nominace na Nocco Hockey Games (5. – 8. 11.) zapadá do záměrů Zdeňka Motáka a jeho štábu úřadovat v reprezentaci na úrovni od prvního dne. „Chceme hrát aktivně a agresivně v útoku i v obraně. Aby lidi hokej bavil a přišly i výsledky,“ předestřel nástupce Radima Rulíka.
S Romanem Červenkou jste byl domluvený, že vám případně zavolá, kdyby se i při zranění v obličeji cítil na reprezentaci. Překvapil vás jeho souhlasný telefonát?
„No jéje! Už jsem s tím nepočítal, bral jsem to jako uzavřenou věc. Najednou vidím jeho jméno na displeji. Domluvili jsme se rychle, pro mě byla komunikace pozitivní a skvělá. Měli jsme za něj připravenou náhradu, ale pak přišel právě jeho telefonát, že by chtěl nastoupit a reprezentovat. Pro nás vynikající zpráva. Romanovi náleží obrovský kredit. Když jsem hráče postupně oslovoval, zda jsou ochotni reprezentovat, neměli asi na výběr odpověď. Jakmile jsem jim položil otázku, zda jsou ochotni se roztrhat a nechat na ledě všechno, všichni řekli, že jasně a že jdou do toho naplno. Do roztrhání těla.“
Berete hodně zkušenosti. Je důvodem i ostrá a důležitá premiéra v Praze před českými fanoušky?
„Chceme v každém případě uspět, proto tam jsou i starší zkušení hráči. Nejde o výběr kvalitativně nejlepších hráčů, ale chceme být zkrátka úspěšní. Potřebujeme mít vedle mladých i zkušené. Zkušenost je nezastupitelná. Mladší hráči se potřebují od někoho učit. Nejen na ledě, ale i v šatně. Jde o chování, o všechny možné aspekty. Musí nasávat jako houby nejen atmosféru, ale i ten hokejový život.“
Ne všichni odehrají dva zápasy
Proč berete dohromady jednatřicet hráčů?
„Hlavně chceme trénovat v šesti kompletních útočných trojicích, máme 18 útočníků, k tomu deset obránců a tři gólmany. Chceme, aby trénink odsýpal, byl velice kvalitní a nemuseli jsme měnit posty.“
Šest hráčů po čtvrtečním duelu v Praze se Švédy nepoletí do Finska. Máte představu, o koho půjde?
„Ano, máme představu, s hráči jsme domluveni. Ne všichni nominovaní odehrají dva zápasy a maximálně šest hráčů odehraje jedno utkání.“
Pardubice hrají bezprostředně po návratu z Finska Ligu mistrů na ledě Saipy, zasáhl nějakým způsobem tenhle zápas do nominace?
„Byli jsme hodně v komunikaci s trenéry všech týmů, co Ligu mistrů hrají. Byli jsme v komunikaci s trenéry, náš hokej vidíme komplexně. Chceme, aby naše týmy v Champions League uspěly.“
Na seznamu najdeme 11 hráčů z Třince a Pardubic. Je pro vás výhodné mít zajímavou kvalitu soustředěnou do těchto dvou týmů?
„Nemyslím si, že by hráčská kvalita byla soustředěná jen do těchto týmů. V mnoha týmech najdete velice kvalitní hráče, kteří si reprezentaci vybojovali.“
Sparťanský restart
Spartě se nedaří, ale hráče si od ní berete. Jak jste na tenhle aspekt nahlíželi?
„Máte pravdu, nicméně jde o hráče, které určitě chceme vidět. A hned na první akci. Chceme se s nimi bavit, komunikovat třeba i o tom, proč se jim teď s týmem nedaří. Nemuselo by nás to zajímat, ale z nějakého důvodu se to děje. Přejeme si, aby kluci prožili nějaký restart, protože to jsou výborní hokejisté. Obecně chceme, aby klubová dvojice či trojice spolu hrála. Pro chod týmu je to důležité, není důvod rozstřílet hráče po všech čertech, po všech lajnách. Spolupráce v týmu má nějaký základ a my na něj chceme navázat. Ale třeba z Třince bereme Kovařčíka, Kubiesu a Voženílka, kteří vůbec nehrají spolu.“
Jak se rodil nominační příběh obránce Andreje Šustra? V prvé fázi šlo o jeho unikátní produktivitu, kterou od začátku sezony měl? A viděli jste jej přímo v akci?
„Přímo v akci jsme Andreje neviděli, ale při dnešních možnostech streamovacích služeb a speciálních hokejových platforem jsme měli dostatek možností vidět jej, jak mu to jde, jak zkrátka hraje. Jakou roli má v týmu. Myslím si, že mu to jde, a právě proto ho chceme vidět, ať máme portfolio obránců větší a širší. Je to navíc pravák…“
Byl překvapený z vašeho zájmu?
„Dokonce měl uložené moje číslo z doby někdy před dvanácti lety. Takže mě hned pozdravil: Dobrý den… Říkám mu: Ty máš můj telefon, jo? (usmívá se) Jo, mám… Lehce překvapený byl. Andreje jsem zažil na mistrovství světa do 20 let, už tam byl pilířem a já věřím, že naváže na výkony ve finské lize. Myslím si, že bude přínosem. Jsem o tom přesvědčen. Budeme se spolu bavit, komunikovat v průběhu srazu.“
Souhlasíte, že by měl dostat adekvátní prostor a roli, abyste si opravdu ověřili jeho aktuální schopnosti?
„Ano, neměl by být zkoušený na pár minut, určitě dostane větší roli. A dostanou ji všichni. Měli by být s ní spokojení. Jasně, nikdo asi nikdy nebude člověk spokojený se svou rolí, pokud ji lehce nedostane. Ale musí ji respektovat.“
Máme spoustu gólmanů
Téma je i Dominik Frodl. Čekal jste, jak zahájí ve Varech sezonu, anebo jste ho měl ve svých plánech už dřív?
„Dominik je extraligovou stálicí, patří k němu vysoká úroveň chytání, která má každý rok stoupající tendenci. Je konzistentní, dlouhodobě podává kvalitní výkony, není důvod, proč mu nedat prostor. Česká brankářská škola je nyní vynikající, gólmanů máme spoustu. Bude těžké dělat další nominace.“
Téma případné nominace obránce Johna Ludviga přijde později?
„Papírově to zatím není možné, dostal jsem informaci, že nejdřív v prosinci. Navíc je z Pardubic, je tam ta Liga mistrů.“
Hráčskou kvalitu na reprezentaci má dozajista plzeňský Adam Měchura, proč nedostal pozvánku?
„Měli jsme ho v hlavě, to říkám bez mučení. Ale jde o to, že Plzeň jede v pondělí autobusem do Davosu. Kdyby se vrátil v neděli večer po zápasech v reprezentaci, byl by pro klub nepoužitelný.“
Přesvědčil vás dvacetiletý Matěj Kubiesa v extralize, že na reprezentaci má?
„Je tam i návaznost na dvacítku a je škoda, že těch kluků tady nemáme víc. Mohli by do nominace promluvit více. Matěj tu zůstal, jde jinou cestou a podle mě si vybral dobře. Neberu ho jako nominační překvapení, svoji roli taky dostane a doufám, že ji uchopí.“
Co karlovarský útočník Petr Tomek, dostane na jedné z příštích akcí prostor?
„Ve stejném termínu má dvacítka turnaj ve Švédsku, je to jejich poslední turnaj před mistrovstvím světa na přelomu roku. On i kluci, co s ním hrají, potřebují pilovat souhru. Jestliže mu vyjde mistrovství světa dvacítek, bezpochyby šanci dostane. Samozřejmě. Ale vždycky říkám, že mládí není zásluha.“
Šedesátičlenný seznam
Kolik hráčů se nevešlo do nominace, ač jste si je přáli?
„Původně jsme měli na listině asi šedesát hráčů, pak jsme to zredukovali asi na čtyřicet. Někteří se z objektivních důvodů nemohli zúčastnit, ale počítáme s nimi. Někteří jsou zranění, jiní nemocní, další čekají přírůstek do rodiny. Jsou tam zajímaví hráči do dalších turnajů, třeba David Kämpf z Litvínova. Zrovna toho bychom chtěli vidět na dalších akcích.“
Z jedné strany chcete navázat na styl hry Radima Rulíka, v čem se naopak chcete odlišit?
„V týmu je spousta hráčů, která prošla minulými výběry. Každý trenér má svůj rukopis. My chceme navázat na předchozí a velice kvalitní práci minulého štábu, za kterou mu patří dík. Ale chceme jít i svou cestou. Nerad bych jen prozrazoval našim soupeřům, o co jde. Každopádně chceme hrát hokej plný bruslení, soubojů a agresivity.“
Určíte kapitána na celý finský turnaj, anebo bude céčko putovat?
„Máme spoustu kvalitních a zkušených hráčů, kteří dělají kapitány ve svých týmech. Počítáme i s tím, že by funkce rotovala.“
Na už dříve avizovaném rozdělení rolí v rámci realizačního štábu se nic nemění?
„Ne. Pavel Gross bude mít v péči útočníky, je to bývalý vynikající střední útočník. Já budu mít na starosti obránce, Richard Král, další někdejší skvělý centr, povede přesilové hry a vhazování. A Jarda Kameš bude mít logicky na starosti brankáře. Patrik Eliáš na nás bude dohlížet, pohledem z tribuny nám bude říkat, jak věci dál posouvat.“