Eliáš o vstřícnosti k médiím: Naučila mě to i žena. Mluví o Pastrňákovi a sledování AHL
Hned na úvod tiskové konference pozdravil novináře a ocenil jejich práci. „Jste informační můstek mezi sportovci a fanoušky. Vážíme si toho.“ Generální manažer hokejové reprezentace Patrik Eliáš v následném rozhovoru přiznal, že se o tom doma bavil i s manželkou Petrou, známou moderátorkou. „Taky je součástí médií, takže mi pomohla víc si uvědomit, jak jste důležití,“ reaguje někdejší útočník, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu. Pak se rozpovídal o Pastrňákovi nebo Červenkovi.
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V NHL odehrál 1240 zápasů, dvakrát získal Pohár, s reprezentací zvládl čtyři olympijské turnaje a čtyři mistrovství světa. Teď bude mít na starost hlavně komunikaci se zámořskými hráči. „Když budu komunikovat se zámořskými manažery, troufám si říct, že všechny znám,“ říká 50letý GM reprezentace.
Je něco nového ohledně komunikace se zámořskými hráči?
„V prosinci se chystám do zámoří. Budu nějaké čtyři, pět dní v New Yorku. Už jsem koukal, že jsou asi tři dny po sobě krásně na sebe navazující zápasy. Jak Devils, tak Boston, ale i Rangers nebo Philadelphia. Pak budu přelétat dolů na východ na Floridu, takže tam mám další zápasy. Předpokládám, že to bude nějakých šest, sedm utkání, které bych měl vidět, a potkat se s kluky. Trenéři by určitě chtěli jet na šampionát dvacítek, tak ještě uvidíme, jestli je potřeba, abychom tam byli všichni tři, nebo jestli rozložíme síly, abychom pokryli více kluků u lig.“
Na rozdíl od předešlého realizačního týmu v něm teď není nikdo, kdo by prošel NHL. Jako Tomáš Plekanec, Marek Židlický nebo Ondřej Pavelec. Uvědomujete si, že tentokrát komunikace se zámořím bude hlavně na vás?
„Nemyslím si, že v tom je takový rozdíl. S mé strany je to možná lehčí v tom, že budu mít výhodu při komunikaci s manažery klubů NHL. Skoro všechny znám. Troufám si říct, že budou vědět, že jim volám já. Což je pro realizační tým ulehčení. Ale i sami trenéři jistě budou s hráči ve spojení. Jarda Kameš, který má na starosti brankáře, se taky zná s Tomášem Vokounem. Takže i on rád pomůže se skautingem kluků. To samé Jirka Fischer, s nímž také komunikujeme. S většinou našich kluků v NHL se znám, což je taky výhoda Na začátku sezony jsme jim všem popřáli hodně štěstí. Komunikoval jsem i s mladým Kulichem, protože jsme nevěděli, jestli vůbec dostane vůbec zelenou do sezony. Tak jsme si psali. To samé s Chytilem, kterého hned zase potkalo zranění. Spíše je to o tom, jestli kluci jsou v pořádku.“
Právě i tenhle kontakt je pro hráče důležitý? Aby věděli, že o nich víte?
„Ano. Ale každý je jiný. Někdo to vyžaduje, jiný ne.“
Takže je i na vás, abyste vycítil, co kdo potřebuje?
„Přesně tak. Někdo chce mít klid na sezonu. Třeba Neči (Martin Nečas), který vždycky řekne, že když bude moct, bude reprezentovat. A není potřeba s ním být neustále v kontaktu. Stačí se s ním dvakrát během sezony spojit ve stylu: Jak se máš? Koukám, že se daří, všechno v pořádku? Navíc můžeme komunikovat s Vencou Prospalem (asistent v St. Louis Blues), který je přímo v centru dění. Může říkat, jaký pokrok hráči dělají, protože je uvidí, jak nastupují proti němu. Má navíc pod sebou mladého Jiříčka… Je fajn, že máme takové možnosti a využijeme je.“
Kdy bude komunikace nejintenzivnější?
„Až se bude blížit moje cesta, zkontaktuju se s hráči, aby věděli. Nebudu nikoho nahánět, oni budou vědět, jestli se chtějí setkat i mimo arénu. To nechám na nich. Potom to bude hodně důležité na přelomu února, března. Věřím, že se nám podaří do zámoří udělat finální inspekční cestu. To už budeme mít představu, jak si týmy vedou.“
Fanoušky hodně zajímá situace ohledně Davida Pastrňáka. Jaká je u něj potřeba komunikace? Je lepší ho nechat v klidu?
„U něj je to jiné, no. (smích) Potřeboval jsem od něj podepsat dres, tak jsem mu napsal. Odpověď jsem dostal až na konci léta s tím, že už je pryč. Takže Pasta. (smích) Ale teď vážně – když ho oslovíte a bude mít možnost jet, vždycky pojede. Věřím, že pokaždé bude mít chuť reprezentovat. Zrovna on je takový, že z něj člověk rychle vycítí, jestli se chce potkat, nebo ne. A to musím respektovat. V jeho případě nemá cenu tlačit na pilu, jak se říká.“
Co Pavel Zacha?
„S ním bych se určitě rád setkal, abych slyšel jeho názor. Jak je na tom, jak situaci vnímá. Taky záleží, jestli zůstane v Bostonu, nebo ne. Spekulace létají, což všichni vnímáme. Tak uvidíme.“
TOP českých hráčů v NHL každoročně klesá, budete tedy sledovat i AHL? Nebo univerzitní ligu?
„To je přesně to, o čem jsme se už bavili. Trenéři chtějí jet na juniorský šampionát, takže i podle toho si naplánujeme rozložení soutěží, abychom se na ně vyrazili podívat. Bavili jsme se i s Jirkou Fischerem, který má na starosti NCAA. Takže bude hráče sledovat. Určitě je to téma i pro nás, abychom se tam vydali a naplánovali si to. Máme v nižších soutěžích a v univerzitní lize spoustu mladých kluků, kteří jsou talentovaní.“
To samé AHL?
„I tam je dost kluků, kterým se daří a určitě je třeba sledovat. Protože ne všichni hráči z NHL budou k dispozici, kádr bude třeba doplnit. Takže i na ně se chceme dívat, aby nás přesvědčili, že jim můžeme dát šanci.“
Co se dá říct, k tomu, že se v týmu objevuje Roman Červenka, jemuž bude v prosinci 41 let?
„Je vždycky ochotný reprezentovat, za jakékoliv situace. A přesně takové hráče potřebujeme. Herně si to pochopitelně zaslouží. Lidsky i svým přístupem dává příklad mladším hráčům.“
Právě pro ně je to vzkaz?
„My jsme možná ani nevěděli, jak to pojmout, jestli ho vůbec na první turnaj oslovit. Ale je dobře, že se s ním náš realizační tým spojil, protože on znamená hrozně moc nejen pro extraligu, ale pro celý český hokej. O jeho kvalitách a věku se nemusíme vůbec bavit. Jeho hokejové myšlení je absolutní nadstandard. Občas mi přijde nepochopitelné, že mu to nevyšlo v zámoří… V NHL, jak se hraje poslední roky, by se určitě usadil. To, že má chuť reprezentovat, je pro nás všechny skvělá zpráva. My se občas potkáváme, když nám chodí fandit v mé druhé práci. (smích) Někdy jsme spolu seděli i na fotbale. Má fantastický přístup, klobouk dolů. On je první, kdo by mohl říct, že si chce odpočinout, že je zraněný. Ale přesně takového hráče chcete – nepřemýšlejí a mají v sobě automaticky zakódovanou národní hrdost.“
Což je dobrá zpráva i směrem k šampionátu? Těžko takového hráče vezmete jenom na finský turnaj…
„Samozřejmě. Je to pro nás nadstandardní hráč, určitě směrem k mistrovství světa ho musíte mít pořád na paměti. A takový lídr může strhnout i ostatní. Nebo Pasta a Neči. Švýcaři se vždycky domluví s Nico Hischierem nebo s Josim a potom už se na ně nabalí ostatní. Když vidí, že jedou oni, chtějí jet taky. Ale my chceme u našich hráčů, aby to v sobě měli automaticky. Je dobře, že tohle přesně dělají starší hráči. Nepřemýšlejí a vždycky reprezentují. Tím přesně ukazují cestu mladým.“
V nominaci jeho hodně hráčů z Třince a Pardubic. Znamená to i pro vás, že tyhle dva extraligové kluby jsou od ostatních odskočené? A budete na ně vsázet i dál?
„Hráči mají obrovskou kvalitu sami o sobě. Když se podíváme na Pardubice, ti kluci ji prokazovali už ve svých předchozích působištích. Mít spoustu hvězd pohromadě ale automaticky neznamená úspěch. Viděli jsme to v Rangers v době, kdy ještě nebyly platové stropy. Mohli podepsat kohokoliv, posbírat největší hvězdy, ale nefungovalo to. Tým zkrátka musíte umět dobře trénovat a správně namixovat. Každopádně ano, oba zmíněné kluby patří k absolutní špičce, hrají skvělý hokej a jejich hráči by měli tvořit jádro reprezentace. Na druhou stranu sledujeme i kluky v jiných klubech, kterým se třeba tolik nedaří bodově, ale přesto předvádějí výborné výkony. I těm chceme dát šanci a podívat se na ně.“
Na začátku tiskové konference jste mluvil i o nás, novinářích, jak jsme důležití. Kouč Zdeněk Moták ochotně promluvil o každém nominovaném hráči. Je i tohle signál, že chcete být k médiím, potažmo fanoušků, vstřícní?
„Já jsem se to naučil i díky tomu, koho mám doma. (smích) Manželka je taky součástí médií, je to její práce. Takže i ona mi během kariéry moc pomohla, abych si uvědomil, jak je důležitá druhá strana. Tím myslím vás, novináře. Máte spojení mezi námi a fanoušky, předáváte informace dál. Jinak se mezi lidi nedostanou. My si toho nesmírně vážíme a tohle partnerství tam musí být.“