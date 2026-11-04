Motákova zpověď: Co je být hodný? Popisuje své metody, dvířka i to, jak čelí kritice
Má pověst hokejového profesora, který miluje (nejen) vážnou hudbu. Málokdy se rozčílí, vyjma roztomilé situace, kdy na Spartě práskal dvířky. Ale pozor, možná zdání klame. „Co je být hodný?“ ptá se nový kouč reprezentace Zdeněk Moták (62). Pro Sport Magazín popisuje své metody, vzpomíná na hráčskou kariéru, kdy dokázal napodobit legendárního Oldřicha Machače. Poznejte svět možná nejsledovanějšího trenéra v zemi, který s Třincem získal dva tituly.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Nejdřív přišla velká omluva. „Hodinu a čtvrt z Letňan!“ kroutil hlavou v sídle svazu. Vyrážel z hotelu s rezervou, ale jindy desetiminutová trasa kvůli uvízlému autobusu pod viaduktem mu překazila plány. I to je věc, na kterou si bude muset zvyknout. Časté přesuny autem a méně času v Ostravě, kde prožil největší část života.
Po pevném stisku ruky se dal do vyprávění, potom ještě stihl zapózovat s dresem i trenérskou tabulkou. Ve čtvrtek 5. listopadu si v O2 areně odbude velkou premiéru.
Podchycené podhoubí českého hokeje
Už víte, do čeho jdete? Hlavní kouč reprezentace jednoho ze dvou národních sportů je mimořádně sledovaná osoba. Stihl jste to na sobě pocítit?
„Snažím se chovat ke všem normálně, pořád stejně. Zatím žádná změna. Každopádně už to na sobě lehce cítím, první zápas se blíží… Od července se to začíná kupit, v srpnu jsme pracovali s mladými hráči. Teď objíždíme extraligové stadiony, sleduju spoustu zápasů. Naším posláním je mít také přehled o mladých hráčích, jezdit do akademií, abychom měli podchycené podhoubí českého hokeje. Práce je dost.“
Jaké jste zaznamenal reakce okolí?
„Je mi jasné, že je to hodně sledovaná funkce, v hokejovém prostředí už se pohybuju dlouho. S lidmi si povídám jako předtím, nic nového. Bavíme se, přejí hodně štěstí. Lidé, které potkávám, jsou pozitivní. Je vidět, že hokej je pro lidi srdeční záležitost, takže určitě vnímám zodpovědnost.“
Jak vlastně reagovala manželka, s níž se znáte od patnácti let?
„Máte pravdu, jsme spolu dlouho. Všechno se snažíme řešit společně. Takže i tohle bylo součástí domácí porady. Ale sama dobře ví, že je to výzva, která se neodmítá.“
Stihl jste si popovídat s vaším předchůdcem Radimem Rulíkem?
„Jistě. Naše první návštěva do extraligových klubů vedla do Kladna. Radim nás pozval na oběd, bavili jsme se o spoustě věcí. Zkušenost je nepřenositelná, o tom se nemusíme bavit. To si člověk musí prožít, takže jsem moc rád, že jsme všechno probrali. Byli jsme tam s Pavlem Grossem a musím říct, že to byly moc příjemné dvě hodiny. Dost jsme řešili i věci kolem národního týmu.“
Jste připravený na tlak, který vás čeká?
„Asi ano.“
Asi?
„Zatím si ho nepřipouštím, ale myslím si, že jsem na to připravený a dokážu se s tím poprat. Bude se rozhodovat na ledě. Půjde o výsledky, o předvedenou hru. Od toho se bude všechno odvíjet.“
Jsme v době, kdy jsou trenéři díky sociálním sítím a podcastům pod daleko větším drobnohledem. Uvědomujete si to?