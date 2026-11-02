Frodla potěšilo, že není na nároďák moc starý. Návrat Rusů odsoudil: Nelíbí se mi to
Konečně se dočkal. Dominik Frodl byl v posledních extraligových sezonách vidět, pozvánky do hokejové reprezentace se mu přesto vyhýbaly. Za poslední tři ročníky nastoupil v nároďáku do tří utkání a dvakrát vychytal nulu, přesto větší šance nepřicházela. Gólman Karlových Varů se jí dočkal až pod novými trenéry. „Nejdřív jsem byl moc mladý, pak moc malý a teď jsem se bál, jestli už nebudu moc starý,“ smál se. Zvážněl až ve chvíli, kdy přišla řeč na návrat Ruska na světové šampionáty.
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Co jste říkal na rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu?
„Nelíbí se mi, nesouhlasím s tím. Víc nevím, co k tomu říct. Nevím, co se s tím dá nebo nedá dělat. Ale určitě to odsuzuju.“
Je to velké téma v karlovarské kabině?
„Velké téma určitě ne. Člověk si o tom něco přečte v novinách, všichni mají tak nějak podobný názor, ale abychom to řešili denně v kabině, to ne. Člověk si k tomu samozřejmě něco řekl, protože jsme byli ve Varech. Ale nic drastického.“
Nějaké náznaky už byly
A v kabině reprezentace?
„Ne, to je stejná kabina jako v klubu. Není důvod. Lidi okolo týmu zmiňovali, že se nás na to budete ptát. Už jsem odpověděl.“
Potěšilo, že na vás konečně došlo při reprezentační nominaci?
„Jsem nadšený, beru to jako splněný sen i kariérní cíl. Když jsem dostal telefon, nechtěl jsem tomu moc věřit. Ale jsem moc rád.“
Štvalo vás hodně, když se vám povoláváky do národního týmu vyhýbaly?
„Jo, každý tady chce hrát za reprezentaci a já nejsem výjimka. Už nějakou dobu v extralize chytám, dlouho jsem čekal na každou nominaci. Nejdřív jsem byl moc mladý, pak moc malý a teď jsem se bál, jestli už nebudu moc starý. Naštěstí to přišlo.“
Nenarušila vám teď nominace jiné plány? Třeba dovolenou s rodinou?
„Ne. Už jsem doufal, že to vyjde. Čísla jsem měl, nějaký náznak, že by to mohlo vyjít, možná už byl. Minulý týden po zápase s Třincem mi volal pan trenér Moták a hodně mi zpříjemnil cestu domů do Varů.“
Nový štáb udělal dojem
Dočkal jste se gratulací?
„Přišlo mi hodně zpráv. I od lidí, kteří se mi dlouho neozvali. To bylo příjemné. Asi předevčírem mi přišla zpráva s dodatečnou gratulací k nominaci. Říkám, kdo píše, nemám uložené číslo. A přišlo mi: Ty vole, bývalý trenér Moravec. (směje se) To byla asi jediná vtipná zpráva.“
Čím to, že se vám v této sezoně v Karlových Varech tak daří?
„Vzorek zápasů ještě není takový. Už jsem zmiňoval v rozhovorech, že si sedla celá obranná hra v týmu. Jsem zase o nějaký rok starší, zkušenější. Ale je to taky přičinění nějakého štěstí, píle a dobré práce týmu. Tak bych to viděl.“
Bavili jste se už s trenéry reprezentace o vytížení?
„Ještě to nepadlo. Možná v úterý bude nějaký náznak. Ale konkrétně jsme se nebavili.“
Zanechali noví trenéři nároďáku pozitivní dojem?
„Určitě dobrý, ale jsem tady s nimi první den. Jsou to všechno renomovaní lidi napříč extraligou, hrajeme proti sobě několik let. V tom nebude nejmenší problém.“