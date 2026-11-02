Motákova mise startuje: Hoši, kde jsou góly? Padla otázka na Rusy, Eliáš mu gratuloval
Jeden z kustodů mu otevřel dvířka, kouč vyšel z ledu. Generální manažer Patrik Eliáš sestoupil z lavičky a podal mu ruku. „Gratuluju!“ Zdeněk Moták se podivil k čemu. „K prvnímu tréninku!“ Kouč se usmál a zamířil k zástupu novinářů. Jeho životní etapa startuje. V 62 letech převzal nejprestižnější trenérský post v zemi. Jak probíhal jeho první trénink? A proč je smutný z návratu Rusů? Deník Sport sledoval, jak jeho mise začala.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Asi v polovině tréninku přijel Zdeněk Moták k mantinelu a nejdřív o něj hokejkou několikrát udeřil. Zvuk se rozléhal po celé holešovické hale, v níž většinou trénuje Sparta.
Potom ještě houknul: „Ledaři, kde jste?“ Pevným hlasem si nový šéf reprezentační střídačky vyžádal úpravu ledové plochy. Pak si svolal hráč do rohu, v ruce fixu a ještě než začal malovat další cvičení, zeptal se: „Tak kdo dal gól?“
Cože, to nějak málo, hoši?!
Z 28 hráčů v poli moc hráčů ruce nezvedlo, mezi nimi třeba Daniel Voženílek. „Cože, to nějak málo, hoši?!“ podivil se s tím, že při nácviku dva na jednoho musí branek padat víc. „Musíme to do těch kluků dostávat. Aby měli větší hlad po gólech a byli zabijáci v zakončení,“ říkal po chvíli, když se před ním rozsvítily kamery.
I podle mediálního zájmu bylo jasné, že nejde o žádný tuctový trénink. Vedle Motáka se premiérově v roli reprezentačních asistentů, tedy spolupracovníků, jak o nich mluví jejich šéf, představili Pavel Gross, Richard Král a Jaroslav Kameš. Ten má na starost brankáře.
Jedna éra začíná, ale jiná pokračuje. Tu představuje osvědčený veterán a kapitán Roman Červenka, který se představil s netradiční mřížkou. V jednu chvíli se spolu s dalším ofenzivním lídrem Filipem Chlapíkem usadili na střídačku v době, kdy vedle byl chumel reportérů.
„Kluci, kdo z vás je tak navoněný?“ otočil se dvojnásobný mistr světa. „Aha, to je asi dámská vůně,“ pousmál se a pak se naoko podivil, jestli to je snad střídačka pro novináře. Následně už se dal do řeči se svým reprezentačním parťákem a řešili detaily spolupráce v elitní formaci.
Návrat Ruska? Je mi z toho smutno
Červenka už je reprezentační inventář. Stejně jako kustodi a maséři, kteří se rovněž nezměnili. V tomto ohledu vsadil Moták na kontinuitu, protože právě podpůrný tým je nepostradatelný. „Kluci odvádějí kvalitní práci, což pro mě bylo tím největším měřítkem,“ vysvětlil trenér, jenž novou kapitolu odstartoval svižným tréninkem, který trval přes hodinu.
Padla i očekávaná otázka na návrat Rusů. „Je mi z toho smutno,“ řekl bez vytáček s tím, že plně stojí za vedením Českého hokeje.
Trénovalo se ve Sportovní hale Fortuna, která pamatuje ikonické okamžiky z československé hokejové historie. Od úterý už se hráči přesouvají do O2 areny, v níž se psaly další kapitoly. Včetně světového titulu v roce 2024. „Je to skvělé. Doufám, že přijde spousta lidí, kteří nás poženou dopředu. Těším se,“ hlásil trenérský bard.
Podle aktuálních informací by mělo být ve čtvrtečním utkání se Švédy (od 18.30) vyprodáno. Je to poprvé, co se po ikonické zlaté jízdě národní tým představí v největším sportovním chrámu.
V pohodě, to zvládneme
Hráči do holešovické haly dorazili asi o patnáct minut dřív. Ve výstroji a pantoflích. Někteří byli zvlášť natěšení, třeba Matěj Blümel nebo Jakub Galvas. Jeden z kustodů jim vysvětlil, že si musí ještě chvíli počkat.
Na přípravu před finským turnajem se přišli podívat i fanoušci. Když hráči odcházeli z ledu, prosili o autogram. Reprezentanti se ochotně podepisovali, brankář Dominik Frodl si kvůli tomu odložil i plnou brašnu. „V pohodě, to zvládneme,“ odvětil jednomu z lovců autogramů, který si nachystal plno kartiček.
Krátce před odjezdem autobusu poprosil GM Eliáš žurnalisty o shovívavost. „Už ho pusťte, ať mladej nemusí platit pokutu,“ zkrátil interview s novicem Matteo Kočím. Ten se rozběhl a stihnul to.
Na palubě nechyběl ani nový šéf reprezentační střídačky. Motákova mise startuje.
Útoky na prvním tréninku reprezentace
Zohorna – Chlapík – Červenka
Stránský – Tomášek – Smejkal
Voženílek – Špaček – Rychlovský
Flek – Myšák – Bambula
Blümel – Konečný – Kovařčík
Kunc – Hradec – Pavlík