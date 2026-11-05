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STS v národním týmu: zřejmě slušnej útok! Ukáže Smejkal Ronalda jako v extralize?

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Ruský návrat do turnajů IIHF: Nešťastné i nepředstavitelné! Válka přece neskončila | Zimák SPECIÁL • Zdroj: iSport.cz
Bude pardubická letka Jiří Smejkal, David Tomášek, Matěj Stránský řádit i v reprezentaci?
Jiří Smejkal
Jiří Smejkal v akci před brankou Litvínova
Střelec druhého gólu Jiří Smejkal
Střelec druhého gólu Jiří Smejkal
Tvrdá bitka mezi Filipem Chlapíkem a Jiřím Smejkalem
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Miroslav Horák
Miroslav Horák
Reprezentace
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Dávno se ví, že STS Chvojkovice – Brod je „zřejmě slušnej oddíl“. Pardubický oddíl STS taky umí udeřit. Trio Matěj Stránský, David Tomášek, Jiří Smejkal se v posledních extraligových kolech rozparádilo a vysloužilo si pozvánku na první národní akci nového trenérského štábu. Reprezentaci vyrostla zajímavá úderná síla, která přitom nebyla v plánu. A už dnes v Praze proti Švédům dostane prostor předvést navzájem vyladěné chemické procesy.

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Celé léto se vědělo, že Pardubice připravují stroj zkázy v podobě útoku Červenka, Sedlák, Stránský. Pohromadě vydrželo pouhá tři kola, Dynamu to celkově drhlo a kouč Filip Pešán se rozhodl přepřahat. A vzniklo pustošivé komando, nosící v sobě potenciál uzmout po základní části trofej pro nejlepšího střelce a krále produktivity. Jak vzniklo?

Pešánovi se hodilo, že spojení Smejkal – Tomášek fungovalo už kdysi ve Spartě. Jenže, víte, jak to chodí. Změníte arénu, kabinu a vše může být jinak. Přesto dvojice kamarádů dostala zelenou. Jenže byl tu ještě jeden element. Hledalo se místo pro Tomáše Noska, jehož pozice je uprostřed útoku.

Smejkal: Vždycky to může být lepší

To samé sice platí pro Tomáška, ovšem o něm se zároveň ví, že umí šikovně zastat úkoly pravého křídla. Takže se posunul na okraj formace a Nosek zůstal v obvyklém prostoru. S tím, že se uvidí. Ale taky to nebylo úplně ono.

„Ani si nemyslím, že by to v naší lajně bylo tak špatné, ale David je lepší na centru, kde má kotouč víc na holi a pak nám ho rozdává. Zaklepu, zatím to funguje. Už před sezonou jsme se s Davidem bavili, že kdybychom hráli spolu, mohlo by to fungovat. Tenkrát na Spartě to bylo skvělý,“ líčí Jiří Smejkal změnu k lepšímu poté, co se Tomáš Nosek posunul sestavou níž a k „sparťanům“ dorazil Matěj Stránský.

Poprvé se tak stalo v pátém kole v Mladé Boleslavi, přišla výhra, dva góly v jejich podání, a od té doby se mašina zdokonaluje. Tak, že David Tomášek vede bodování, Jiří Smejkal střelce a Matěj Stránský zůstává jen o fous za nimi. „Vždycky to může být lepší. Ale jo, docela se daří,“ usměje se Smejkal.

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Ten je zároveň s pěti trefami nejlepším extraligovým kanonýrem v početní převaze. Kdo by to byl řekl před sezonou… „Teď jsem s klukama v první přesilovce, padly tam nějaké góly. Ono je znát, pokud začínáte v první pětici s nejlepšími hráči extraligy. Pokud jste ve správný čas na správném místě a dokážete toho využít, padá vám to tam. Zatím to funguje,“ lebedí si 29letý útočník.

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