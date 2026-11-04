Bývalý soudce CAS varuje před odporem kvůli návratu Ruska. Zemím hrozí obrovské pokuty
Kanada je připravena odepřít ruským juniorům víza, dokud bude trvat ruská válka na Ukrajině. Už šest evropských hokejových asociací prohlásilo, že na mistrovstvích světa bude bojkotovat zápasy proti Rusku, pokud se turnaje zúčastní. Bývalý soudce Sportovního arbitrážního soudu CAS přesto tvrdí, že IIHF se podřídí rozhodnutí připustit Rusko k účasti. „Nic jiného nepřipadá v úvahu,“ řekl agentuře TT Conny Jörneklint.
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Pokud se Mezinárodní hokejová federace rozhodne neuposlechnout rozhodnutí CAS a Rusko odmítne přijmout zpátky na mistrovství světa, může to mít závažné důsledky. „V takovém případě si dokážu představit, že se Rusko obrátí na CAS a bude požadovat, aby IIHF byla uložena pokuta ve výši jedné miliardy dolarů. Tuhle částku jsem jen nadhodil, ale musí být natolik vysoká, aby se nikdo neodvážil pokutu zaplatit, aniž by to znamenalo jeho zničení,“ tvrdí bývalý soudce Conny Jörneklint.
Seznam bojkotujících zemí se prodlužuje
IIHF po pátečním vynesení rozsudku prohlásila, že rozhodnutí CAS bude respektovat, ale od té doby se hodně věcí změnilo. Prodlužuje se seznam zemí, které na mistrovství světa nenastoupí do zápasů proti Rusku. Svazy ve Švédsku, Finsku, České republice, Norsku, Dánsku a Lotyšsku přitom oznámily, že budou bojkotovat utkání proti Rusku, nikoli však turnaje jako takové.
Bývalý soudce Jörneklint nevěří, že bojkot povede k tomu, že by IIHF ignorovala rozhodnutí CAS. Sportovní arbitrážní soud byl založen v roce 1984 za účelem řešení sporů ve světě sportu. „Pokud se mezinárodní organizace postaví proti, hrozí, že se zhroutí právní systém, který jsme prostřednictvím CAS udržovali. A to podle mě nepřichází vůbec v úvahu,“ uvedl.
Rusové mohou zažalovat jednotlivé národní svazy
Podle Jörneklinta může dojít taky k tomu, že Rusko u stejného rozhodčího soudu zažaluje jednotlivé národní svazy. „Pokud by Rusko bylo nespokojené a domnívalo se, že tyto země nedodržují rozhodnutí CAS tím, že bojkotují zápasy proti němu, pak by se Rusko mohlo obrátit na CAS a požadovat, aby těmto zemím byla uložena vysoká pokuta, pokud zápasy nesehrají,“ tvrdil Jörneklint a vyzval odpovědné představitele ve Švédsku a dalších zemích, aby přehodnotili své rozhodnutí o bojkotu.
Rusko nyní vyvíjí tlak na IIHF, aby těmto snahám neustoupila. „Tím, co dělají, jen před celým světem vystavují na odiv svou hloupost. Svět je mnohem větší než Skandinávie nebo Pobaltí. Musí si uvědomit, že světový sport má mnoho účastníků, že všichni chtějí soutěžit, že všichni chtějí sportovní slavnost a že už mají dost diskriminace Ruska a Běloruska na základě národnosti,“ prohlásil ruský ministr sportu Michail Děkťarjov.
Kanada neumožní účást Ruska na dvacítkách
Rozhodnutí CAS platí pro všechny nadcházející turnaje pořádané IIHF – s výjimkou blížícího se mistrovství světa žen v Dánsku. První velkou akcí, které se to může týkat, bude tedy mistrovství světa do 20 let. Juniorský šampionát proběhne na přelomu roku v Edmontonu a Red Deeru.
Kanada reagovala na verdikt CAS tak, že neumožní účast Rusů na sportovních akcích pořádaných v této zemi, dokud bude trvat ruská agrese na Ukrajině. Ve svém úterním prohlášení kanadská federální vláda uvedla, že využije svých pravomocí v oblasti imigrace, aby zabránila ruským a běloruským sportovcům a funkcionářům ve vstupu do Kanady za účelem účasti na soutěžích pod jejich národními symboly.
„Rusko a Bělorusko podporují nezákonnou, nevyprovokovanou a strašlivou válku na Ukrajině. Dokud bude trvat, žádný z těchto sportovců nebude v Kanadě soutěžit za svou zemi. Pokud se ptáte konkrétně na mistrovství světa juniorů, Rusové se ho nezúčastní,“ prohlásil kanadský premiér Mark Carney pro CTV News. „Respektujeme rozhodnutí Finů, Čechů, Švédů a dalších národů, ale toto je rozhodnutí, které činíme sami,“ dodal ministerský předseda Kanady.
Vystavují na odiv svou hloupost, reagoval ruský ministr
„Toto opatření není namířeno proti ruskému a běloruskému lidu. Jeho cílem je spíše zabránit vládám Ruska a Běloruska v tom, aby využívaly mezinárodní sportovní akce pořádané v Kanadě jako platformy pro reprezentaci státu, politickou legitimitu a propagandu,“ uvádí se ve vládním prohlášení. Kanadská vláda uvedla, že vstup do země bude posuzován individuálně, přičemž sportovci soutěžící jako neutrální účastníci se budou moci i nadále účastnit mezinárodních sportovních akcí pořádaných Kanadou.
Co řekl ruský ministr zahraničí. „Tím, co dělají, jen před celým světem vystavují na odiv svou hloupost. Svět je mnohem větší než Skandinávie nebo Pobaltí. Musí si uvědomit, že světový sport má mnoho účastníků, že všichni chtějí soutěžit, že všichni chtějí sportovní slavnost a že už mají dost diskriminace Ruska a Běloruska na základě národnosti.“