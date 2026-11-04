Nadšení vystřídal vztek. Vy snad nechcete Rusko zpátky? vyjel Kaprizov na finského novináře
Za pouhých několik dní se jeho nadšení změnilo v naštvání. Ruský útočník ve službách Minnesoty Kirill Kaprizov přivítal rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu o návratu Ruska na světové šampionáty v hokeji. Stačilo však jen pár dní, řada států vyhlásila bojkot zápasů proti válčící zemi a na toto téma už Kaprizov odpovídat nechtěl. „Na to nemám odpověď,“ vypálil, než naštvaně odkráčel z rozhovoru. Později vyhlásilo PR oddělení Wild zákaz na podobné otázky.
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Byly to dvě naprosto rozdílné reakce. Když se Kirill Kaprizov dozvěděl o verdiktu Sportovního arbitrážního soudu, neskrýval radost. „Je to skvělé. Obdržel jsem zprávy od spousty lidí. Každý hráč chce reprezentovat svoji zemi, takže je to opravdu dobrá zpráva pro všechny,“ prohlásila hvězda Minnesoty v rozhovoru pro server TwinCities.com.
Situace však od té chvíle nabrala překotný vývoj. Finové jako první ohlásili bojkot utkání proti Rusku, postupně se přidaly i další země. Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyško, Česko i Rakousko deklarovaly, že proti agresorovi z války na Ukrajině hrát nebudou.
Pořádně vyhrocený rozhovor
Na současnou situaci se Kaprizova vypravil zeptat jeden z novinářů finského webu Ilta-Sanomat. Aktuálně nejlepšího střelce NHL si odchytil po tréninku ve Philadelphii a neváhal položit otázku ohledně bojkotu. „Na to nemám odpověď,“ reagoval viditelně nervózní útočník. „Nevím.“
Jako další padla otázka na to, zda by podle Kaprizovova názoru mělo mít Rusko dovoleno vrátit se na velké turnaje. To hvězdu rozčílilo. „Samozřejmě, že by mělo!“ odsekl Kaprizov. „Jak to přesně myslíte? Proč ne? Vy snad nechcete, aby se Rusko vrátilo?“ útočil podrážděně na reportéra.
Když se novinář pokoušel argumentovat tím, že chce jen znát Kaprizovův názor, a připomněl, že válka na Ukrajině dál pokračuje, Rus rozhovor utnul. „Nebudeme se bavit o politice. Tohle je sport,“ zakončil vyhrocené interview.
PR oddělení zakázalo otázky
Pro zástupce serveru Ilta-Sanomat tím ovšem celá situace neskončila. Nedlouho poté ho vyhledal jeden z členů PR týmu Minnesota Wild. Podle jeho slov se Kaprizov během rozhovoru necítil příjemně. Proto už se novináři tahouna klubu nemají na toto téma ptát. Po utkání se mají rozhovory týkat čistě hokeje.
Sám Kaprizov se přitom k problematice v minulosti opakovaně vyjadřoval a vyzýval k návratu Rusů na mezinárodní turnaje. „Všichni hráči chtějí reprezentovat ruský národní tým. A víte co? I hráči z jiných zemí chtějí, aby se Rusko vrátilo. Například na olympiádě to mohlo dopadnout úplně jinak. Každý chápe, že turnaje, jako jsou tyhle, bez Ruska prostě nejsou stejné,“ uvedl například pro stanici Match TV.
Na mistrovství světa se reprezentace Ruska naposledy představila v roce 2019. O dva roky později nastupovali Rusové kvůli dopingu s neutrálními barvami a následně byli vyloučeni kvůli válce na Ukrajině. Kaprizov během kariéry reprezentoval na dvou mistrovstvích světa a jedné olympiádě. V NHL už posbíral přes pět stovek bodů a v aktuální sezoně přidal v 17 duelech 26 zápisů (15+11).