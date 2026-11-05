Ruský návrh uprostřed rozkolu: Ovečkin bude hokejový šéf, umí výborně anglicky
Možnost návratu Ruska na mezinárodní scénu vyvolala v hokejovém světě hluboký rozkol. Uprostřed vyhroceného sporu se Rusové vytasili s nečekaným jménem: Alexander Ovečkin. Prezident Ruské hokejové federace Vladislav Treťjak prohlásil, že FHR má zájem spolupracovat s útočníkem Washington Capitals, až ukončí hráčskou kariéru.
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„Pro ruský hokejový svaz by samozřejmě bylo zajímavé mít ve svých řadách legendu, jako je Ovečkin. Mohl by se ucházet i o místo v představenstvu IIHF. Mluví výborně anglicky,“ pravil neochvějně Treťjak.
Sportovní arbitrážní soud CAS vyhověl odvolání Ruska a minulý týden rozhodl, že se s okamžitou platností smí vrátit na světové šampionáty a do dalších soutěží řízených mezinárodní federací IIHF. Několik členských zemí včetně Česka následně oznámilo, že proti Rusku odmítnou hrát. Významní sponzoři a partneři IIHF pohrozili, že mistrovství světa nebudou podporovat, pokud v turnaji nastoupí Rusové.
Treťjak láká Ovečkina
Uprostřed hledání cest k řešení a turbulencí, které silně otřásají hokejovým světem, přišel Ruský hokejový svaz s vlastním výhledem do budoucna. Bývalý brankář a šéf FHR Vladislav Treťjak chce do svých řad získat Ovečkina, jenž už v říjnu oznámil, že probíhající sezona NHL bude jeho poslední.
„Všechno záleží na něm samotném a jeho přáních. Možná bude po tak náročné kariéře chtít prvních pár let prostě jen odpočívat. Vzpomínám si na sebe. Zpočátku jsem chtěl spálit dres, cítil jsem se sportem přesycený. Jak se bude cítit Ovečkin a v jakém bude stavu, můžeme jen odhadovat. Ale v jedné věci jsem si naprosto jistý: dveře do FHR bude mít Alexander vždycky otevřené. Zároveň myslím, že i v jiných oblastech ho přijmou se stejným nadšením,“ citovala Treťjaka agentura RIA Novosti Sport.
Má blízko k Putinovi
„Ovečkin si musí sám rozhodnout, čím se bude zabývat po skončení hráčské kariéry,“ naznačoval Treťjak už před třemi lety. „Ale politika je velmi náročná práce,“ dodal. Stalo se tak necelý rok poté, co Rusové napadli Ukrajinu. Hvězdný útočník Washingtonu Capitals Ovečkin se o svých postojích nevyjadřoval. Nicméně je znám jako podporovatel Vladimira Putina a člověk, který má k ruskému prezidentovi blízko.
Ještě letos v září se objevil v předvolebním spotu pro stranu Jednotné Rusko, jež vznikla jako nástroj podpory Kremlu. Na videu promlouval ministr zahraničí Sergej Lavrov. Za ním stálo několik lidí, včetně ruských sportovců jako zápasník MMA Fjodor Jemeljaněnko nebo šachista Sergej Karjakin. Ten po zahájení ruské invaze na Ukrajinu podpořil Putina, který podle něj na Ukrajině bojuje za demilitarizaci a denacifikaci země. Byl mezi nimi i nejlepší střelec NHL. Hokejový útočník Washingtonu se nezapojil do propagace ruského režimu poprvé. Už v roce 2014 - po anexi Krymu - se zapojil do kampaně ruských celebrit, která se snažila tvrdit, že Ukrajina vraždí nevinné děti a je potřeba je zachránit. V roce 2017 Ovečkin založil takzvaný Putinův tým, který podporoval jeho kandidaturu na prezidenta.
K válce na Ukrajině se 41letý hokejista nevyjadřoval. Krátce po zahájení invaze v roce 2022 vydal Ovečkin prohlášení, ve kterém vyzval k míru. Ruskou agresi však nikdy neodsoudil ani nekritizoval.