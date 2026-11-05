Frodl po porážce: V první zkoušce jsem obstál. Potlesk za sebranou hůl by neslyšel jen hluchý
Do branky národního týmu se v minulosti postavil čtyřikrát, na další šanci musel čekat déle než rok a půl. Dominik Frodl se dostal až do nominace nového realizačního štábu a ve třiceti letech bral první start v rámci Euro Hockey Tour. Proti Švédům inkasoval v první třetině, po obratu dlouho držel české vedení. Ale nakonec musely přijít ke slovu nájezdy, v nichž se radoval soupeř. „Hořké. Zrovna na nájezdy si docela věřím, takže mě mrzí, že prohra přišla zrovna v nich,“ připustil gólman Karlových Varů.
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Jaký byl váš první zápas v Euro Hockey Tour?
„Těžký. Nebudu lhát, před zápasem jsem byl trošku nervózní. To jsem sice před každým, ale teď jsem byl víc. V průběhu jsem se do toho pár zákroky dostal a zjistil, že hokej na mezinárodní úrovni je sice o něco rychlejší než v extralize, ale že zase tak jiný není. Měl jsem na začátku strach, jaký to oproti extralize bude skok, ale principy jsou všude stejné. Jsem rád, že jsem něco chytil.“
Neštval vás gól na 2:2 z dorážky? Mohli jste udržet výhru za tři body.
„Na konci jsme měli trošku, nechci říct zbytečné vyloučení… No asi jo. Dali jsme jim šanci vyrovnat. Na druhou stranu musím říct, že oslabení jsme hráli dobře. Pak ale bohužel z dorážky padl gól.“
Člověk podvědomě atmosféru cítí
Poprvé od zlatého mistrovství světa se hrálo v O2 areně a rovnou byla vyprodaná. Stíhá člověk vnímat atmosféru během utkání?
„Stihne to vnímat. Když při zápase fanoušci spustí „Češi, Češi“, je to znát. I když člověk do hlediště tolik nekouká, podvědomě atmosféru cítí. Ví, jestli je málo lidí a nefandí, nebo naopak. Kolikrát nevnímám, co se řve, ale v hlavě to je a pomáhá to.“
Ve třetí třetině jste zůstal bez hokejky a rozmýšlel, jestli si pro ni jet, zatímco byl souboj o puk v rohu u mantinelu. Jak dlouho jste váhal?
„Dlouho. Tak stokrát mi v hlavě problesklo „Jo, teď, ne, teď ne.“ A podobně. Puk tam byl zašláplý dlouho, pak jsem viděl, že to je na brusli. I jsem na kluky řval, ať to udrží, že jdu pro hokejku. Nevím, jestli mě slyšeli, ale měli jsme tam případně dobře pokryté, kdyby to někdo vyšťoural. Švédové by nemohli střílet rovnou, takže jsem to risknul.“
Myslím, že jsem v první zkoušce obstál
Vnímal jste, jaký aplaus se spustil, když jste vyjel pro hokejku a pak se s ní vrátil do branky? Fanoušci ocenili i takovou maličkost.
„Slyšel jsem to. To je jedna z těch věcí, jak jsem odpovídal předtím. Člověk atmosféru samozřejmě vnímá, a když je tam ticho a najednou všichni začnou tleskat, neslyšel by to asi jenom hluchý.“
Potěší člověka, když si po prohraném zápase jede pro cenu pro nejlepšího hráče utkání?
„Hrozně těžko se mi o tom mluví, když zápas není s vítěznou tečkou. Ale myslím, že jsem v první zkoušce obstál.“