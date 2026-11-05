Moták: Dojetí? Možná jsem barbar, ale v hlavě jsem měl jenom zápas. Tým opouští hráči Dynama
Když uviděl chumel novinářů, nejdřív se naoko chtěl vrátit. Potom ale kouč Zdeněk Moták dorazil a s úsměvem spustil: „Tak pojďte do mě.“ Pro 62letého trenéra to byla pikantní premiéra. Před vyprodanou O2 arénou, navíc s nastavením i nájezdy. „Výkon nebyl vůbec špatný,“ reagoval kouč, jehož první utkání skončilo porážkou 2:3. O víkendu čeká reprezentaci zbytek turnaje ve Finsku.
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Trenére, jak jste viděl svoji premiéru?
„Tím, že jsme prohráli, tak je neúspěšná. Základem nebo podstatou sportu je, že chcete vyhrávat. Samozřejmě s ohledem na to, jaký jsme podali výkon, tak si myslím, že až tak úplně hrozná nebyla. Výkon nebyl vůbec špatný. Viděli jsme tam bojovnost, nasazení, obětavost. Všechny atributy moderního hokeje. Bohužel potřebujeme zlepšit koncovku.“
Opustí nás hráči Pardubic
Jaké chystáte změny před odletem do Finska?
„Chceme vidět český hokej v nějakém širším kontextu. Takže jsme se rozhodli, že nás opustí hráči Pardubic, aby tým měl čas na přípravu na Ligu mistrů.“
Nebyl z vaší strany v úvodu až přehnaný respekt ze soupeře?
„My jsme na to upozorňovali. Bylo to první nebo druhé střídání, šli jsme hned do odstoupené obrany, což jsme nechtěli. Chtěli jsme hrát aktivní, agresivní hokej. Což potom ve druhé a třetí třetině jsme vesměs předváděli.“
Měl jste čas přemýšlet, že to pro vás byl velký den?
„Já si myslím, že už jsem dost starý a celkem i zkušený. Je každopádně krásné, že přijde tolik lidí a povzbuzuje naše mužstvo, žene nás dopředu. To je skvělá zpráva. Čeští fanoušci jsou skvělí a milují hokej.“
Chybělo důrazné zakončení
Byl jste dojatý? Nebo nějakým způsobem pohnutý, když jste vstupovali do utkání?
„Ani ne. Možná že jsem barbar, ale snažil jsem se soustředit na zápas. Všechny myšlenky šly směrem k němu. Super, že hrála naše krásná hymna, ale v hlavě už jsem měl jenom utkání.“
A jaké to je nastoupit před více než šestnácti tisíci fanoušky? Je to pořád zážitek i pro tak zkušeného trenéra ve vašich letech?
„Bezesporu. Kdekoliv, když je vyprodaný stadion, je to zážitek. A když je to ještě doma a povzbuzují vás vaši fanoušci, tak je to skvělé.“
Jak moc mrzí, že jste v nastavení nevyužili početní výhodu?
„Samozřejmě hodně. Ale už na konci třetí třetiny jsme měli pár šancí, vytvořili jsme si tlak. Spoustu dobrých příležitostí jsme vyprodukovali, jenom chybělo důrazné zakončení. Samozřejmě, jestliže nedáte v přesilovce čtyři na tři gól, tak je to špatný.“
Mladší hráči hráli kvalitně
Stačil jste zjistit, že koncovka je dlouhodobě problém českého hokeje?
„Tak pojďme na ni dělat. Rukavice, montérky a jedeme s tím bojovat. Ale já bych to až tolik nevyčítal. Zase musíte vidět, že brankář Švédů byl velice dobrý.“
Jak to z vašeho pohledu zvládli mladší hráči?
„Já myslím, že neměli až tak extra problémy. Hráli poměrně kvalitně. V rychlosti, v nasazení a ve veškeré bojovnosti se vyrovnali soupeři.“