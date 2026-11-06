Češi a spol. porušují právo, zlobí se Putin. Kanada? Jako nacisti, přisadil si ministr sportu
V Rusku hromadně odsuzují bojkot hokejové reprezentace ze strany západních zemí. Po kritice ze strany řady národních federací Sportovní arbitrážní soud (CAS) dodatečně objasnil rozhodnutí o návratu ruských reprezentací na světové turnaje. Rozhodci zdůraznili, že IIHF nepředložila dostatečné důkazy k odůvodnění vyloučení našich týmů. Mezitím se ozval i nazlobený prezident Vladimir Putin, síru dští i další vysoce postavené figury Ruské federace. Pro mnohé překvapivě však představitelé ruského hokeje tvrdí, že se chtějí na comebacku rozumně domluvit.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
CAS nově zdůrazňuje, že v průběhu řízení rozhodčí senát zjistil, že Mezinárodní hokejová federace IIHF nepředložila dostatečné důkazy pro právní odůvodnění vyloučení ruských reprezentací.
„CAS bere na vědomí rozporuplné reakce na rozhodnutí, které vydala rozhodčí komise dne 30. října 2026 ohledně účasti ruských týmů v soutěžích Mezinárodní hokejové federace. Soud znovu zdůrazňuje, že jako nezávislá instituce sportovního rozhodčího řízení vynáší rozhodnutí na základě právní podstaty odvolání a výlučně na základě argumentů a důkazů předložených stranami. FHR a IIHF předaly svůj spor k projednání CAS v souladu s konkrétní rozhodčí smlouvou, která stanoví předmět a časový harmonogram řízení. FHR a IIHF byly informovány o právních otázkách, které mají být projednány, jakož i o důsledcích vyhovění či zamítnutí odvolání,“ uvádí se v tiskové zprávě.
CAS nemůže zavádět opatření, o která strany nepožádaly
Soud přitom neposuzoval organizační důsledky návratu ruských týmů a možné zavedení neutrálního statusu, jelikož tyto otázky nebyly ze strany IIHF v průběhu řízení vzneseny. „Organizační důsledky tohoto rozhodnutí, stejně jako případné zavedení režimu neutrálního statusu, které jsou v současné době středem veřejné diskuse, nebyly podloženy dostatečnými důkazy a IIHF o ně v průběhu řízení nepožádala. CAS nemůže zavádět opatření, o která strany nepožádaly,“ píše se v prohlášení.
Soud slíbil, že v nejbližší době zveřejní úplné znění rozhodnutí s argumenty stran a právním odůvodněním.
Putin se vyjádřil
V souvislosti s pokračujícím bráněním návratu našich hokejistů se vyjádřil ruský prezident Vladimir Putin. Na schůzce s členy vlády poznamenal, že řada zemí nadále porušuje soudní rozhodnutí a zavádí politicky motivovaná omezení.
„Vidíme, že jak Mezinárodní olympijský výbor jako celek, tak jednotlivé mezinárodní sportovní federace a Mezinárodní sportovní soud přijímají rozhodnutí na obranu Olympijské charty a jejích principů. Bohužel však ne všechny země jsou připraveny dodržovat závazky, které kdysi přijaly, a nadále uplatňují protiprávní, politicky motivovaná omezení vůči ruskému sportu. Jedná se o zjevné hrubé porušení práva, soudních rozhodnutí, a tedy i samotných demokratických institucí. Právě tak by se to mělo vykládat,“ cituje Putina agentura Interfax.
Ruský ministr sportu a předseda Ruského olympijského výboru Michajil Degťarov se samostatně vyjádřil k postoji Kanady. Odsoudil rozhodnutí o omezení vstupu ruských hokejistů za účelem účasti na mistrovství světa juniorů. „Odmítnutí vydat víza na základě národnosti je hanebnost. To je odsuzováno po celém světě, ale oni už to považují za normální. Především Kanada. To je, obecně řečeno, čistý nacismus,“ prohlásil Degťarov.
Medveděv: Vystoupení našich sportovců bude nervovým vypětím
Perspektivy návratu ruských týmů zhodnotil také Dmitrij Medveděv. A dost ostře a posvém, jak ostatně mívá ve zvyku. Místopředseda Rady bezpečnosti Ruska přiznal, že nesdílí všeobecný optimismus ohledně rozhodnutí CAS. „Při takovém hanebném přístupu k naší zemi a našim lidem, jaký předvedl ten kanadský darebák Carney, bude vystoupení našich sportovců nervovým vypětím,“ napsal Medveděv na ruské komunikační platformě Max. Dodal, že by nyní Rusko mělo počkat, až se situace na mezinárodní scéně změní.
Generální ředitel Ruské hokejové federace Dmitrij Kurbatov v rozhovoru pro Sport-Express v poklidu a bez emocí nastínil, že z jejich strany lze nyní čekat konstruktivní přístup při jednáních o logistice návratu ruských sportovců napříč kategoriemi. „CAS je nejvyšší instancí, rozhodnutí nabylo platnosti a my budeme trvat na jeho splnění. Otázek je mnoho. Jsou složité, ale z našeho profesionálního hlediska řešitelné. Nemáme v úmyslu jednat destruktivně. Budeme pracovat v zájmu hokeje, spolupracovat s IIHF, národními federacemi a organizátory turnajů. Rozhodnutí CAS však bylo přijato a i když se mnoha hokejovým federacím nelíbí, naším společným úkolem je jej splnit.“
Několik zemí už oznámilo bojkot
Pro připomenutí: Na konci října CAS vyhověl odvolání Ruské hokejové federace (FHR) a nařídil IIHF, aby připustila ruské týmy k pěti mistrovstvím světa v sezoně 2026/27. Mezinárodní federace vyjádřila nesouhlas s verdiktem, ale prohlásila, že jej bude plnit navzdory závažným organizačním a sportovním obtížím.
Následně řada národních federací – Finska, Švédska, Norska, Dánska, České republiky, Lotyšska a Rakouska – oznámila, že odmítá hrát proti ruské reprezentaci na mistrovství světa 2027 v Německu. Německá strana varovala před závažnými důsledky účasti Rusů pro bezpečnost a její šéf Frank Lutz nevyloučil, že by se od pořádání turnaje upustilo.
Samostatně se k věci vyjádřil kanadský premiér Mark Carney. Ten prohlásil, že Rusové a Bělorusové se nezúčastní mistrovství světa juniorů, které se v zemi uskuteční v prosinci 2026 a zkraje ledna 2027, protože týmům nebudou vydána víza.