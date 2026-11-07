Češi hrají v chrámu, který povstal z ruských pout. Od zatuchlého chladu k bouřícím tribunám
Slavná helsinská hala ukončila ruskou nadvládu a po rekonstrukci obnovila provoz pod novým jménem Veikkaus Arena.
Ruští oligarchové z prodeje neviděli ani cent, protože úřady peníze okamžitě zmrazily. Do stánku s kapacitou 15 500 míst se vrátil domácí Jokerit.
- V hale se dnes v rámci Euro Hockey Tour představí čeští hokejisté proti domácí reprezentaci.
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PŘÍMO Z FINSKA | Ještě nedávno v jejích útrobách mrzlo, nešla elektřina a chodbami se linul zatuchlý zápach zmaru. Dnes je finská „Madison Square Garden“, v níž nastoupí čeští hokejisté proti domácím v rámci Euro Hockey Tour, zpět v plné parádě. Bývalá slavná Hartwall arena, symbol mezinárodních bitev i dlouholetý domov Jokeritu Helsinky, definitivně setřásla stín ruských oligarchů.
Ropný magnát z Putinova okolí
Příběh jejího pádu a vzkříšení připomíná spíše geopolitický thriller než sportovní kroniku. Když v únoru 2022 vtrhla ruská vojska na Ukrajinu, sportovní život v největší finské hale se zastavil ze dne na den. Důvod? Její většinoví majitelé, ruští miliardáři Gennadij Timčenko a rodina Rotenbergových, skončili na sankčních seznamech Evropské unie i USA.
Nešlo o běžné investory. Timčenko, ropný magnát z nejužšího kruhu Vladimira Putina, byl pravidelným parťákem ruského prezidenta na ledě při velkopanských exhibicích. Se sankcemi přišel bleskový konec: banky zablokovaly účty, pojišťovny daly ruce pryč, partneři vypověděli smlouvy a nápojový gigant Hartwall okamžitě strhl ze stadionu své jméno.
Poslední potlesk zazněl v lednu 2022. Od té doby nastala tma. Tři roky mrazu, dluhů a zápachu.
Chátrající kobka bez elektřiny
Daň za ruské vlastnictví byla brutální. Jokerit Helsinky ztratil střechu nad hlavou, Finsko přišlo o klíčové dějiště světových šampionátů i koncerty globálních megahvězd a ekonomika hlavního města počítala ztráty přesahující 400 milionů eur ročně, v přepočtu necelých deset miliard ročně.
Situace eskalovala v září 2024. Kvůli neuhrazeným fakturám odpojili technici arénu od elektřiny, vody i dálkového vytápění. Z moderní dominanty se stala chátrající kobka, kde v nevětraných prostorách panoval zatuchlý chlad. Vedení Helsinek proto položilo na stůl ultimátum: buď prodej, nebo vyvlastnění.
Zlom přišel na sklonku předloňského roku, kdy do hry vstoupila finská investiční skupina Trevian. Uzavřela s ruskými majiteli dohodu o odkupu, kterou po měsících složitých jednání musely posvětit finské úřady i orgány Evropské unie.
Rusové z prodeje zatím nedostali nic
Pravidla byla nekompromisní: peníze z prodeje sice oligarchům na papíře náleží, finské úřady je však okamžitě zmrazily na vázaných účtech, kde zůstanou až do případného zrušení sankcí.
Ruští prominenti tak z prodeje neviděli ani cent. Zatím. „Našli jsme řešení, které vyhovovalo nám jako kupujícím, vyhovovalo ruským prodávajícím a bylo potenciálně přijatelné i pro úřady,“ uvedl generální ředitel společnosti Trevian Reima Södervall, který helsinskou dominantu, dostavěnou v roce 1997, popsal jako helsinskou Madison Square Garden.
Tým techniků následně strávil tisíce hodin oživováním „mrtvé“ stavby. Po letech bez topení a základní údržby musel areál projít zásadní a nákladnou rekonstrukcí technologií, ledu i zázemí pro fanoušky. Městský správce Helsinek Jukka-Pekka Ujula zmínil, že finanční dopad ztráty arény na město, podniky a cestovní ruch byl enormní a nedostatek inženýrských sítí v budově hrozil zhoršením stavu budovy.
„Absence moderní a velké arény pro pořádání akcí představuje konkurenční nevýhodu pro město Helsinky, ale také pro celé Finsko,“ uvedl v listopadu 2024. „Současná situace významně ovlivňuje možnost pořádání mezinárodních sportovních akcí, například hokejových, a turné významných umělců ve Finsku.“
Dorazí vítěz Stanley Cupu
Dnes už je éra temna zapomenuta. Multifunkční kolos se znovuzrodil pod názvem Veikkaus Arena, zaštítěný desetiletým kontraktem s finskou státní loterijní společností.
Provozní taktovku převzal na dalších dvacet let promotérský gigant Live Nation. Kapacita stánku se rozšířila až na 15 500 diváků. Jokerit Helsinky se vrátil do svého přirozeného domova, do arény se vrací i akce s největším hokejovým kreditem, cirkus NHL.
Hned pár dnů po Finských hrách se do Helsinek nastěhuje vítězná organizace posledního Stanley Cupu Carolina Huricanes, která ve čtvrtek a v sobotu vyzve Seattle Kraken.
Aréna, které ještě před nedávnem hrozila zkáza pod nánosem sankčních plomb a prachu, znovu žije. Dnes na Čechy má být vyprodáno. Pro finský hokej i celou zemi to není jen znovuzískání moderního stánku – je to definitivní tečka za jednou velmi nepříjemnou kapitolou závislosti na východním kapitálu.