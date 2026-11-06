Hokejistky vstoupily do MS vítězně. Po vyrovnaném úvodu porazily Rakousko
České hokejistky vstoupily vítězně do mistrovství světa, když v Dánsku porazily nováčka mezi elitou Rakousko 4:1. Dvěma góly a asistencí se na výhře favoritek podílela Kateřina Mrázová, branku a přihrávku si připsala Natálie Mlýnková.
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Druhé utkání ve skupině A čeká svěřenkyně amerického trenéra Briana Idalského v neděli, kdy nastoupí proti Švýcarsku.
Oba týmy se utkaly po osmi letech a v úvodu byly i kvůli přesilové hře aktivnější Rakušanky. V oslabení sice zahrozila Hymlárová, více práce ale měla česká brankářka Peslarová. V 8. minutě se Rakušanky dostaly do vedení, po rychlém protiútoku se individuálně prosadila kapitánka Meixnerová.
Češky ale postupně převzaly iniciativu a ještě v první třetině dokázaly i vyrovnat. V 17. minutě vypracovala Tejralová velkou šanci pro Mlýnkovou, která ještě nezvládla usměrnit puk do odkryté branky. O dvě minuty později ale česká kapitánka našla podobně volnou Hymlárovou, která již nezaváhala.
Hned na startu druhé části mohla přidat druhý gól Šapovalivová, brankářku Selmu Lugginovou ale nepřekonala. Češky poté přežily dvě oslabení, v prvním trefila Meixnerová tyč. Zatímco Peslarová si ve druhé třetině připsala jen tři zákroky, Lugginová patnáct. V 34. minutě Rakušanka podruhé kapitulovala. Po střele Čajanové, kterou lehce tečovala Mlýnková, srazila puk za její záda Fazokasová.
Při vyloučení Schröflové mohly české vedení několikrát navýšit Mlýnková s Neubauerovou, ani jedna ale v koncovce neuspěla, stejně jako později Pejzlová. Velké favoritky zápasu si vytvořily trvalou převahu, třetí branku ale přidala až v 53. minutě pohotově dorážející Mrázová. Zkušená čtyřiatřicetiletá útočnice měla i poslední slovo, když při power play soupeřek upravila na konečných 4:1.