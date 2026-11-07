Reprezentace nečekaně doplňuje tým, v Helsinkách se připojil exolomoucký útočník
- Českou hokejovou reprezentaci čeká v Helsinkách podvečerní duel proti domácímu Finsku, do něhož nastoupí v brance čtyřiadvacetiletý Jan Bednář.
Tým kvůli menším zdravotním potížím na poslední chvíli doplnil útočník Petr Fridrich, který do dějiště dorazil jako třináctý forvard.
Vedení reprezentace odmítlo nadsázku o pomoci Pardubicím a brankář Bednář se soustředí na bouřlivou atmosféru před vyprodaným hledištěm.
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PŘÍMO Z HELSINEK | V Česku nechali celou pardubickou enklávu a sparťana Vojtěcha Hradce, v Helsinkách při hlavní etapě prvního dílu evropské Tour doplnili tým o Petra Fridricha. Reprezentaci zbývá pár hodin do podvečerního duelu s Finskem (17:30) v rámci Nocco Hockey Games ve vyprodané Veikkaus areně.
V roli třináctého útočníka se objeví 26letý exolomoucký útočník, jenž bude na střídačce číhat na šanci.
Fridrichův příjezd nebyl oficiálně avizován, zrealizoval se na poslední chvíli během páteční cesty z Prahy do Helsinek. Letmý průzkum zdravotního stavu hráčů rozhodl o dodatečném povolání hráče, jenž je nyní ve Finsku doma a který v 16 partiích vstřelil sedm gólů a zapsal 11 bodů.
Fridrich to do dřívější Hartwall arény na sobotní rozbruslení neměl daleko, cestu do Helsinek měl v plánu i bez finálního telefonátu českého štábu.
Z Lappeenranty, kde kvalitně rozehrál svou první hraniční štaci, si během pátku nechal poslat výstroj a dnes od desíti hodin brázdil ledovou plochu v budově, kde bude dnes hodně bouřlivé prostředí.
Šťouchnutí do Pardubic
„Máme malinké zdravotní problémy v týmu, chtěli jsme mít rezervu a jistotu, že budeme mít dost útočníků na víkend. Petr byl samozřejmě nachystaný, věděl to dopředu,“ popsal po rozbruslení Richard Král, jeden z asistentů hlavního kouče.
Vzápětí čelil otázce, položené v nadsázce, zda náhodou vedení reprezentace lehce nepomáhá Pardubicím pro středeční první duel osmifinále play off Ligy mistrů, v němž Dynamo letí do Lappeenranty. Hráči Dynama totiž zůstali doma a Fridrich si střihne víkendové bitvy. „Aha…“ usmál se Král. „Ne, takhle jsme nepřemýšleli. To jsme mohli pozvat i Trejbíka,“ připomněl, že je v kádru SaiPy ještě jeden Čech – Ondřej Trejbal.
Nadupanému finskému souboru, jenž v sezoně obhajuje titul mistrů světa a v týmu má nejproduktivnější hráče finské i švýcarské ligy (Daniel Mäkiaho – Roby Järventie) bude čelit Jan Bednář.
Čtyřiadvacetiletý gólman Ässätu Pori si ozkoušel největší finskou halu už v ligové sezoně, ovšem jen ze střídačky, teď půjde do akce před očekávanými 13 tisíci fanoušky. „Hokej v sobotu večer mají Finové rádi, doufám, že přijde co nejvíc lidí a bude skvělá atmosféra jako ve čtvrtek v Praze,“ těší se a doufá, že si z rámusu odnese jen to pozitivní.
„Nervozitu před zápasem mám rád, aspoň pak nic nepodcením. Doufám, že mě to nepohltí. Ne, nemyslím si, že by mě to mělo složit. Už jsem v kariéře něco odchytal a je to jenom další zápas,“ zůstává nad věcí a zároveň čeká i na příjezd přítelkyně, s níž v Pori žije.
Z finské ligy padají tři týmy
V Ässätu točí druhou sezonu a ke spokojenosti mu nic nechybí. „Jsem tam nadmíru spokojený, mám vše, co potřebuju. Chytám spoustu zápasů a cítím důvěru od trenérů, spoluhráčů i fanoušků. Nemám si na co stěžovat. Ve Finsku v této sezoně sestupují rovnou tři týmy, což všechny nutí hrát každý zápas na sto procent. Tím, jak je systém nastavený, si nemůžeme dovolit nic vypustit. Nesmíme mít delší šňůru porážek. Zatím hrajeme velice slušně, dobře do obrany, kluci mi hodně pomáhají,“ je rád za současné a lichotivé páté místo v Liize.
Řadu finských protihráčů zná, ale při cizinecké legii v týmu zlatého kouče Pennanena to až taková výhoda nebude. „Většinu kádru mají ze Švédska a Švýcarska,“ zmiňuje patnáctičlenné zastoupení z jiných soutěží.
„Já se hlavně těším, že budu hrát v zemi, kde teď působím. A jestli si případně mohu říci výkonem o mistrovství světa? Takhle dopředu nepřemýšlím. Jakmile přijde pozvánka na nároďák, vždycky rád přijedu. Ať už je to jakýkoliv turnaj. Mistrovství je samozřejmě jeden z obrovských snů, který mám vždycky v hlavě, ale nemůžu říct, že bych se k tomu teď upínal. Jdu do toho jako do každého jiného zápasu a udělám vše pro to, abych týmu pomohl,“ dodává Jan Bednář.