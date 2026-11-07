Chlapík: Nepamatuju, že bychom Finy takhle přehrávali. Důležité bude, co se stane v květnu
PŘÍMO Z HELSINEK | Češi i podruhé na Finských hrách uzavírali pracovní večer nájezdy. Stejně jako ve čtvrtek porážkou a taktéž s jedním proměněným pokusem. V Praze se Švédy (2:3) se prosadil pouze David Tomášek, v Helsinkách v bitvě s Finy Filip Chlapík. V páté sérii musel proměnit, jinak byl konec. Kapitán Sparty trefil vingl a udržel parťáky ve hře, byť nakonec tým Zdeňka Motáka padl 1:2 a bral znovu jeden bod. „Nechceme prohrávat, ale důležitý je ten proces,“ vykládal po bitvě.
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Máte za sebou odmakaný, zajímavý výkon, jen z toho kápl jediný bod. Jak moc mrzí, že jich není víc?
„Samozřejmě je to škoda. Všichni chceme vyhrávat, pro nás je každý porážka nepříjemná. Ale myslím si, že procházíme procesem, jde o první turnaj pod novými kouči a podle mě výkony vypadají slušně. To je základní věc pro nějaké budování. Přivykáme novému systému, ale určitě mrzí, že prohráváme po nájezdech. Celkově však výkon můžeme hodnotit pozitivně.“
Souhlasíte, že jste Finům úplně rozebrali hru, na střely na bránu to bylo nakonec 41:23 pro vás. Málokdy se stane, že se Finové ocitnou pod takovým tlakem české palby. Navíc u nich doma, co vy na to?
„Už jsem těchto turnajů objel docela dost, ale upřímně si nepamatuju, že bychom je někdy takhle přehráli. To je pozitivní věc. Efektivita je věc druhá. Styl naší hry vedl k tomu, že jsme si připravovali kvalitní šance. Jen je škoda, že jsme je neproměnili.“
Finové taky nejsou žádní nazdárci, v obraně si vedli výborně, nedávali vám prostor a čas připravit si pořádně střelu. Spoustu jich ztečovali, blokovali, plus dobrý gólman…
„Oni to hrají jeden na jednoho, hráči se tam dobře párují, takže na dorážku tam od nich vždycky někdo je. Je těžké se prosadit z odražených kotoučů, druhých šancí. Jak říkám, všechno je to proces a záležitost budování. Důležité bude, co se stane v květnu, ne teď v listopadu. Celkově náš projev vidím jako kvalitní.“
Máte toho hodně za sebou, přesto, byl jste trochu nervózní z nutnosti proměnit nájezd v páté sadě?
„Ve svém věku už to neřeším. Už nejsem nejmladší a těch nájezdů jsem zpackal víc… (usmívá se) V hlavě jsem si promítal, co bych mohl udělat. Puk se mi párkrát postavil, skákaly mi myšlenky, co s tím. První nájezd mi vyšel podle představ, druhý ne.“
Poslal jste se na něj sám, anebo přišel povel ze střídačky?
„Zatím jsme těch nájezdů nedali moc, takže jsme jeli hned. Myšlenka byla stejná, ale zase se mi puk postavil, vrtěl se. Na poslední chvíli jsem změnil rozhodnutí, ale zpětně si říkám, že jsem měl zakončit stejně a trochu tím gólmana překvapit.“
Překvapilo vás, že úprava ledu před nájezdy probíhala jen za pomoc hrabel?
„Za mě asi dobře. Asi je to poprvé, co jsem to zažil bez rolby, ale rozdíl v kvalitě ledu nebyl tak velký.“
Výborný tah trenérů, kteří tři minuty před koncem odvolali gólmana Bednáře? Po finském faulu se situace během momentu změnila z oslabení na přesilovku a z něj padl srovnávací gól…
„Jo, výborná reakce. Pro náš tým výborný vzkaz, že nám trenér věří, že gól může padnout. Nebylo na co čekat, prohrávali jsme jedna nula. Jak říkám, pro nás povzbuzující věc. Celá střídačka věřila do poslední chvíle, že to můžeme otočit a Šusty to pak hezky trefil. Je fajn být součástí týmu, který věří až do úplného konce.“
Právě Andrej Šustr zmínil, že je důležité turnaj zakončit výhrou a ne se jenom plácat po zádech za dobré výkony. Vnímáte to stejně nebo podobně?
„Určitě. Chceme vyhrávat i tyhle zápasy, ať je to na nájezdy, nebo normálně. Zakončit akci výhrou by bylo super, teď nějaké pořadí asi není důležité. Každopádně chceme na Švýcary vletět a zvítězit. To je to, co jako sportovec chcete dělat. Budeme to chtít urvat.“