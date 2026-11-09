Proč nevzal NHL, rozebírá i zákulisí Sparty. Spousta zpráv je falešných, říká Chlapík
PŘÍMO Z HELSINEK | Sparta má kapitána, jakého už dlouho potřebovala. Filip Chlapík drží Spartu góly, nahrávkami, ale i rvačkami či nefalšovanou péčí o budoucnost týmu. Ne vždy takový byl, v otevřeném rozhovoru pro iSport Premium přiznává, že dřív býval spokojený s málem. „Stačilo mně být průměrný. Mít nynější nastavení dřív, hraju NHL. Ale ve Spartě jsem šťastný,“ vykládá 29letý tahoun pražského souboru, jenž si na únorové olympiádě řekl o laso z NHL. Proč se rozhodl zůstat?
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Hodně se o něm mluvilo už před dvanácti roky. Platil za nastupující českou hvězdičku. Za kluka s hodně zajímavým potenciálem. Přišla však kauza, nikoli tuctová. Před šampionátem dvacítek neprošel nominací, společně s Pavlem Zachou a Jakubem Zbořilem nebyli coby hráči působící v Kanadě připuštěni, nýbrž odstrčeni. Bylo kolem toho velké haló. Tátové Zacha s Chlapíkem cítili obří křivdu a sepsali otevřený dopis, kde vedení svazu vyčetli špatné zacházení.
Je to dlouho, ale na některé věci se nezapomíná. Jak jste to tenkrát prožíval?
„Bylo mi sedmnáct, tenkrát se mi dařilo. Největší problém byl, že nás tehdy přitáhli na kemp před dvacítkami, dali nám dva tréninky a po nich řekli, že pro ně nejsme typy hráčů, které hledají. Zmeškal jsem v kanadské juniorce čtyři zápasy, to nebylo úplně fajn. Vánoce strávené doma sice byly příjemné, ale ztratil jsem dva týdny ledu a hokeje. Což před draftem nebylo ideální. Na druhou stranu, kdybyste mi to nezmínil, už bych si nevzpomněl.“
Táta to vnímal jako křivdu
Rozumím, ale tenkrát ta kauza měla ohlas. Navíc každý mladý hráč enormně vnímá možnost draftu NHL, cítí, že se dějí nejdůležitější události pro kariéru a tohle byla překážka.
„Jasně, v ten moment to bylo všelijaký. Pamatuju si, jak tady hráli s mřížkou Steven Stamkos, John Tavares. Právě každý kluk s mřížkou na hlavě snil o tom, že bude hrát buď doma za áčko, nebo na dvacítkách. V hlavě jsem měl dvacítky jako milník. Ale jak říkám, potíž byla v tom, jak se to celé komunikovalo a seběhlo. Nejvíc mě štvalo, že jsem přišel o dva týdny ledu a trčel doma.“
Vašeho tátu to štvalo extrémně, s Pavlem Zachou starším sepsali kritickou reklamaci na svaz a byli hodně ostří…
(usmívá se) „Tak to víte, rodiče… Vím, že vyšel článek, táta to vnímal jako křivdu a že se ozval, pro mě to tenkrát nebylo úplně příjemné, byť jsem byl rád, že za mnou stojí. Chápu postoj rodičů, vnímají to jinak, pro svoje děti chtějí vždy to nejlepší. Táta mi přál úspěch, cítil, že jsem tam měl být, tak se nějak ozvali. Nic mu nezazlívám. Je to dvanáct let zpátky, sice se to tenkrát probíralo, ale v dnešním světě sociálních sítí by to mělo mnohem větší ohlas a dopad.“
Jisté je, že téma přetrvává. Svaz tehdy brojil proti odchodům českého talentu za oceán a tohle měla být odplata podle táty i Zachy staršího. Tenkrát jste měl jasno ohledně zámoří?
„Řešili jsme to před sezonou, chtěl jsem zabojovat o áčko na Spartě a nechtěl odejít. Pak jsme se ale bavili dohromady s rodiči, agentem, dali si na stranu plusy, minusy a došli k závěru, že dostat se do kádru Sparty v mém věku bude strašně těžké. A trvá to pořád, celou dobu. Tenkrát Spartu trénoval Pepa Jandač, který mi nemohl nic slíbit, řekl, že mi dá šanci a pak už je to na mně. Doma jsme usoudili, že bude lepší jít kanadskou cestou. Toho kroku nelituju a dnes jsem rád, kde jsem. Ale tahle rozhodnutí jsou strašně individuální. Nejde říci, jaký směr je lepší.“
A co byste řekl dnes klučinovi, který má stejné dilema jako vy kdysi a přišel by si pro radu?
„Musel bych znát typ toho hráče, a jakou má povahu. Hodně záleží i na týmu, do kterého v Kanadě jdete. Pokud prochází přestavbou, je větší šance prorazit. Což byl i můj případ. Hrál jsem od začátku všechno a věděl, že za dva, tři roky bude ten mančaft silnej. Anebo nastane opačný případ, kdy jdete do hotového silného týmu, kde nedostanete prostor hned, a když už ho dostanete víc, zrovna se ocitne ve stavu, kdy potřebuje rekonstruovat a není na tom dobře. Ale i tady v extralize najdete kluby, kde se prosadí sedmnáctiletí kluci jako třeba v Liberci Kachlíř a před ním Galvas.“
Je složité říkat, která cesta je lepší
Silná palice je základ. České začátky teenagerů v Kanadě bývají všelijaké. Pořád je znát rozdíl v sebevědomí místních a našich. Vy jste si taky musel pěstovat odolnost, jaké to bylo?
„Troufám si říct, že já jsem až někdy do svých třiadvaceti let byl… Nechci říct, že špatně nastavený, ale kdybych to měl v hlavě srovnané, jako mám teď, měl jsem to snazší a vše dopadlo jinak. Ale to je lidský vývoj. Kanaďané jsou na rozdíl od nás přirozeně sebevědomí, v sedmnácti letech jsou mentálně oproti nám daleko vyspělejší. My Evropané to takhle zkrátka nemáme.“
Možná Švédové. Ti se sebedůvěrou nemívají potíže.
„Může být. Ale je to individuální. Někomu to správně sepne třeba až ve třiceti. Je důležité k tomu bodu vůbec dojít. Já byl v Kanadě ze začátku na všechno sám, musel jsem si vše osahat, naštěstí jsem měl vždy po ruce podporu nejbližších. Kdykoli mi bylo úzko, mohl jsem se obrátit na taťku a mamku. Strašně mi pomohl i starší brácha. Některé momenty byly fakt těžké, stačilo málo a člověk se utopil. Hrana, kdy se to obrátí do pozitivna, nebo do negativna, je hodně tenká.“
Pokud to nakonec dobře dopadne, cizina vás zocelí.
„Je to tak. Ale každý to má jinak a je strašně složité říkat, která cesta je lepší. Podívejte se na Honzu Ruttu, který k nám teď přišel. Do Ameriky se vydal v šestadvaceti a udělal tam pěknou kariéru.“
Za mořem jste se trpělivě pral o trikot Ottawy. Od dvaceti po dobu čtyř sezon, vyneslo vám to 57 zápasů v NHL. Jste typ, který se vrací zpátky a říká si, že leccos mohl udělat jinak, anebo jste to v hlavě dávno zaparkoval?
„Vždycky se dá něco udělat jinak nebo líp. Jen se nesnažím takhle přemýšlet. Rád se o tom pobavím, ale zase to neřeším tak, že bych se tím pořád trápil. Nějaké výčitky bych našel, ale musíte jít dál, vzít si z toho to pozitivní. Jak jsem řekl, mít tehdy nynější nastavení, NHL bych hrál. Udělal jsem chyby, které mi nedovolily stát se stabilním členem Senators. Ale má to i druhou stránku, dnes jsem ve Spartě. A jsem spokojený a šťastný, protože mám pozici, kterou jsem si představoval.“
Vybaví se vám moment prvního střídání v NHL, kdy jste po pár vteřinách pobytu na ledě nahrál Dionu Phaneufovi, jenž překonal Michala Neuvirtha, nyní trenéra gólmanů Sparty?
„Jo, jo. To bylo vtipný. Dotkl jsem se puku a hned z toho byl gól. S Neuvim jsme se znali už předtím, takže jsme to hned rozebrali. Ale už je to nějaký ten pátek.“
Věřím, že bych si místo v NHL vybojoval
Po minulé výtečné sezoně se o vás zajímali mimo jiné v Pittsburghu, mohl jste se vrátit do NHL. Co rozhodlo o tom, že setrváte ve Spartě?
„Zase jsme se doma vrátili k tomu, co s tátou platilo od mých sedmnácti. Vždycky jsme si sedli a společně řešili nabídky, možnosti. Pořád se toho držím. Sednu si s nejbližšími, probereme plusy, minusy a padne rozhodnutí. V tomhle rozhodování sehrála zásadní roli přímo má rodina, manželka.