Moták přiznal: Napadaly mě černé myšlenky. Ale jsem fakt pyšný, ocenil kouč hráče
PŘÍMO Z HELSINEK | Cení si, jak rychle získal hráče na svou stranu. Zdeněk Moták se po týdnu kontaktní roboty s národním mužstvem mohl usmívat. Nejvíc proto, že hráči vzali myšlenky a vůbec vnímání reprezentace nového štábu hbitě za své.
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Napoprvé prohra, napodruhé taky. I Zdeněk Moták si nebyl zcela jist, že to tým převrátí do pozitivna. „Samozřejmě mě už mnohdy napadaly černé myšlenky... Když tomu ale věříte a věříte i hráčům, je to dobrá zpráva. Jsem za to moc rád, hráčům jsem poděkoval a pogratuloval,“ mohl říci před odletem domů s pěti body v kapse.
Třetí zápas v neobvyklém rychlém tempu. Je to největší pozitivum, jaké vám přinesl nedělní zápas?
„Ne.“
A který tedy?
„Největší pozitivum je v tom týmu. Oni podali dnes skvělý týmový výkon, to je ta výborná zpráva.“
Hráči vypadali, že mají dost sil a dost vůle duel otočit.
„Nastoupíte osmnáct hodin po minulém zápase, který nedopadl dobře. Je tam trošku i psychický blok. První třetina se v tomto směru asi odvíjela. Nebyli jsme úplně ready. Nebo ready… Nechci říkat, že jsme nebyli připravení, ale byla tam lehká zábrana, potřebovali jsme se z toho dostat. O první přestávce jsme řekli, že zápas bude náš. A nakonec jsme měli pravdu.“
Co jste říkal po první třetině po smolném gólu na 0:2?
„Takové góly k hokeji patří. Protože jsme všichni táhli za pomyslný jeden provaz, říkal jsem, že se nic neděje.“
Přišel solidní bodový zisk, ale asi důležitější je pro vás fakt, že jste se dostali vrátit do zápasu, ať už se duel vyvíjel jakkoli. Jak je tohle pozitivní?
„To je to, co jsem říkal. Tohle mužstvo má charakter. Jsou to bojovníci. I když jde o první turnaj, jsem na hráče pyšný. Pořád jsme chtěli hrát aktivně. Hokej hraje pět lidí, napadáte v pěti lidech, agresivně a aktivně bráníte modrou i červenou čáru. Jsme aktivní v obranném pásmu. Je to pět lidí plus gólman. Chceme být aktivní a agresivní po celém hřišti. Bylo to se Švýcary kvalitně sehrané.“
Váš tým třikrát prohrál první třetinu, jak složité je předstoupit před hráče o přestávce a říci jim, že se nic neděje a že to dokážou vyhrát?
„Není to těžké. Kluci mají zkušenosti z mnohých bitev, které svedly. Pokud mají dobrou hlavu a oni ji mají, dokážou pozitivně reagovat. Není to o křiku, je to o argumentech. My dali ten, že zápas vyhrajeme, že budeme silní a nakonec to tak dopadlo. Znovu, tohle je tým. Každý má sice svou určitou roli, ale týmovým výkonem si ji všichni splnili.“
Tušíte, jak moc se bude lišit tým pro Švýcarské hry od toho nynějšího?
„Nejsem si jistý. Ptáte se mě deset minut po skončení zápasu. Určitě si uděláme nějakou analýzu, s kolegy si sedneme a probereme si to. Záleží na zdravotním stavu hráčů, proměnných je dost.“
Co udělat s tou absencí zabijáckého instinktu, kterou na týdenních srazech těžko rapidně zlepšíte? Je to komplexní záležitost českého hokeje, kterou však potřebujete dostat do národního týmu…
„Myslím si, že tam byla spousta nejen střeleckých, ale i vyložených brankových situací, které jsme neproměnili. Možná je to jen o tom něco v hlavě odblokovat ve smyslu, že chci fakt dát gól. A naopak tam byla spousta přehrávaných věcí. Kdy tam byla něco navíc, co nechceme a co při jednoduchém řešení situace může ke gólu vést.“
Hráči si sami věří, nebo jste jim to sebevědomí musel dodávat?
„Je to jednoduchá věc – hráči jsou natolik zkušení, že se nedostali pod psychický tlak. A my je pod něj dostávat určitě nebudeme. Budeme jim věřit, a pokud budou pracovat na sto procent, naši důvěru mít určitě budou.“
Co může říci o zranění Jakuba Konečného, který si nešťastně vykloubil rameno?
„Já jsem to neviděl. Jsem však zklamaný a smutný, že se zranil. Neznám teď jeho zdravotní stav, vím jenom, že měl vyhozené rameno a doktor Chochola mu ho vrátil zpátky. Co bude dál, nevím. Ale je to špatná zpráva, když se na nároďáku někdo zraní. Je to ovšem sport a my chceme, aby hráči šli do všech soubojů a kontaktů naplno.“
Dominik Frodl se z manka postupně oklepal a ve třetí tetině předvedl bravurní zákroky… Taky důležité vědět, že?
„Je to zkušený kluk, který si svými výkony v extralize říkal o reprezentaci. Na druhou stranu, když si o ni říkal, musí to dokázat i tím, že když se mu stane něco nepříjemného, musí na to zapomenout a pracovat dál. Ale ptáte se mě na věc, které moc nerozumím. Jsou to gólmani a rozhodčí…“ (směje se)
Tak na vás. Jak moc je důležité zakončit turnaj výhrou, byť výkony byly dobré celý turnaj?
„Samozřejmě mě už mnohdy napadaly černé myšlenky... Když tomu ale věříte a věříte i hráčům, je to dobrá zpráva. Jsem za to moc rád, hráčům jsem poděkoval a pogratuloval.“
Po intenzivním týdnu u reprezentace, co vás překvapilo?
„Celý ten proces je něco jiného než v klubu. Ale samotná hra se nemění. Je to teda ale trochu rychlejší.“
Nejlepší pocit pro vás je nakonec to, že míra chtění hráčů je obrovská?
„Přesně tak. Je důležitá zpráva pro celý český hokej, že kluci mají chuť a chtějí reprezentovat. Už jsem dřív říkal, že když jsem se s hráči poprvé potkal nebo jim volal, ptal jsem se jich jako první, jestli mají ochotu reprezentovat. Všichni řekli, že stoprocentně. A druhá má otázka byla, jestli jsou ochotni se na ledě rozkrájet nebo se vymlátit. I na tohle odpovídali, že ano. To je výborné. Máme na čem stavět. Jako trenér si nemůžete přát nic lepšího.“
A na prosincovém turnaji budete zase o kousek dál, že hráči už budou vědět, do čeho jdou.
„Samozřejmě. Myslím, že budou zkušenější a už budou vědět, co po nich chceme.“