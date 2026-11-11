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ZIMÁK s Eliášem: Rozbor repre a Čechů v NHL, vzpomínky na divoké roky v Jersey

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ZIMÁK s Patrikem Eliášem: Rozbor repre a Čechů v NHL vzpomínky na divoké roky v Jersey • Zdroj: isport.tv
GM reprezentace Patrik Eliáš na tréninku
GM reprezentace Patrik Eliáš na tréninku
Generální manažer reprezentace Patrik Eliáš
Trenér Zdeněk Moták, generální manažer A-týmu a ředitel sportovního oddělení reprezentací Milan Hnilička
Generální manažer reprezentace Patrik Eliáš
Trenér Zdeněk Moták v doprovodu generálního manažera reprezentace přichází na nominační tiskovou konferenci
Generální manažer reprezentace Patrik Eliáš
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Říká, že nesedí na dvou židlích, ale že přepíná. Patrik Eliáš jako generální manažer hokejové reprezentace má na starosti komunikaci se všemi hráči, je k ruce trenérům, jimž dává i zpětnou vazbu coby bývalý skvělý útočník. A funguje i v prvoligové Slavii coby sportovní šéf klubu.

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V podcastu Zimák se detailně vrátíme k vystoupení nového národního týmu na Finských hrách, probereme i situaci v zámoří, která až na pár výjimek není valná. Například v případě obránce Flyers Davida Jiříčka se GM repre Eliáš domnívá, že by jej mohl nakopnout návrat do extraligy.

Příjemnou vsuvkou do aktuálního rozebírání je návrat o čtvrt století zpět do éry New Jersey Devils, kde sehrával Eliáš zásadní roli. Připomene své eskapády s některými kouči, chvíli, kdy se mohl stát hráčem největšího rivala Rangers. Dojde však i na komentář výroků ministra Petra Macinky…

Celý nový díl Zimáku s Patrikem Eliášem si pusťte na www.zimakpodcast.cz nebo v sekci iSport Premium.

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