Co Rusové a Světový pohár 2028? Šéf NHL Bettman ví, že nemůže ignorovat postoj Kanady
- Rozhodnutí arbitráže vrátit Rusko na led vyvolalo vzpouru evropských hokejových svazů.
Česko a další země odmítají nastoupit, Kanada navíc neudělí ruským hráčům víza.
Krizi už řeší šéf NHL Gary Bettman kvůli plánovanému Světovému poháru 2028.
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Mezinárodní hokej prochází jednou z nejhlubších krizí své moderní historie. Snaha Mezinárodní hokejové federace IIHF vyhovět verdiktu Sportovní arbitráže CAS a narychlo vrátit ruské reprezentace zpět na led vyvolala domino efekt plný administrativního chaosu, evropských bojkotů a diplomatických přestřelek. Do celého sporu se nyní musel vložit i nejmocnější muž zámořského hokeje – komisionář NHL Gary Bettman.
NHL ve složité situaci
Zatímco Evropa a Kanada řeší bezprostřední dopady na nadcházející mistrovství světa dvacítek v Edmontonu a Red Deeru, Gary Bettman hledí o něco dál. Komisionář NHL potvrdil, že se v Torontu osobně sešel s nově zvoleným prezidentem IIHF Franzem Reindlem, aby společně probrali, jak současný rozkol zasáhne plány na Světový pohár v roce 2028, kterého se má zúčastnit osm elitních týmů, včetně Rusů.
Bettman otevřeně přiznal, že nekompromisní postoj kanadské vlády, která ruským a běloruským sportovcům odmítá udělit víza, staví jak samotnou NHL, tak i hráčskou asociaci NHLPA do mimořádně složité pozice. Z pohledu zámořské ligy jde o citlivé balancování mezi dvěma realitami:
- Respekt k přání hráčů: Bettman uznal, že ruské hvězdy působící v NHL mají přirozenou touhu reprezentovat svou vlast na velkém mezinárodním turnaji.
- Tvrdá politická a byznysová realita: zároveň však komisionář jasně připomněl, že NHL s Ruskem v současné době nijak nespolupracuje a nemůže ignorovat širší geopolitický kontext ani vízové bariéry.
Bettmanův klid versus evropské zmatky
Bettman tak volí typicky pragmatickou a vyčkávací strategii – nechce se unáhlit v momentě, kdy se situace mění ze dne na den. „Budeme muset vyhodnotit, jaký postup je v danou chvíli správný, přičemž zohledníme vše, co se ve světě děje i neděje,“ prohlásil šéf NHL a s lehkou úlevou dodal: „Dobrou zprávou je, že dnes ještě nemusíme činit žádné rozhodnutí.“
Bettmanův klid ostře kontrastuje se zmatky, které už nyní dopadají na evropské svazy před blížícím se MS juniorů v kanadské Albertě:
- Vyškrtnutí Norska: Aby IIHF vyhověla arbitráži, zařadila Rusko zpět do elitní divize na desátou příčku. Tím na poslední chvíli odsunula řádně kvalifikované Norsko do nižší divize 1A v Maďarsku. Norové mají méně než měsíc na kompletní změnu logistiky, což jejich svaz i sousední Švédsko označili za hluboce nespravedlivé.
- Kanadská stopka: Snaha IIHF upravit rozpis turnaje naráží na tvrdou zeď v Ottawě. Mluvčí premiéra Marka Carneyho potvrdila, že Kanada ruské a běloruské hráče do země jednoduše nepustí, dokud potrvá válka na Ukrajině.
- Evropská vzpoura: Proti Rusku odmítá nastoupit Česko, Švýcarsko (které s ním mělo hrát úvodní zápas), Lotyšsko i Finsko. Šéf švédského hokeje Anders Larsson sice Finům vyčetl, že svůj bojkot oznámili dříve, než se stihlo vydat koordinované společné prohlášení, ve výsledku ale drží evropská špička za jeden provaz.
- Moskva couvnout nehodlá: Zatímco IIHF v tichosti doufala, že Rusko z turnaje samo odstoupí, ruský ministr sportu Michail Děgťarjov jakýkoli ústup vyloučil. Verdikt CAS bere Moskva jako geopolitické vítězství – bojkotující země označil Děgťarjov za okrajové postavy světového sportu a nadhodil, že Kanada by kvůli neudělení víz mohla v budoucnu přijít o právo pořádat velké akce.
Pro Garyho Bettmana je tak současná evropská i kanadská bouře klíčovým varováním. Ukazuje mu, že ani právní verdikty sportovních soudů nedokážou přebít rozhodnutí vlád či odpor národních federací – a přesně s tímto vědomím bude muset NHL v příštích měsících skládat podobu Světového poháru 2028.