České hokejistky na rozcestí: místo vzestupu pád? Dusno v kabině i pochybná nominace
Ženský hokej si v tuzemském prostředí vydobyl pevné místo. Zejména reprezentaci se v uplynulých letech povedlo zajistit si pozornost, loňské domácí mistrovství světa v Českých Budějovicích bylo vrcholem tohoto snažení. Jenže jak hokejistky rychle vyletěly nahoru, mohou také spadnout zpět. Nahrávají tomu výsledky z posledních velkých akcí. V únoru se ženy ve čtvrtfinále loučily s olympijským turnajem, v uplynulém týdnu stejně zakončily světový šampionát.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Češky vzdorovaly a obrovi z Kanady se v pátek v play off MS postavily se ctí. Porážka 2:3 s Javorovými listy působí přijatelně. Jenže nemůže překrýt pohled na celkový výsledek, který je po skupinových pádech se Švýcarkami a zejména Němkami chabý. Ženský tým pod velením letos jmenovaného kouče Briana Idalskiho nedoručil zásadní úspěch ani tentokrát.
Na medaili ženy čekají už přes tři roky. Po době bronzové let 2022 a 2023 se očekával vzestup a častější trápení zámořských favoritů. Místo toho se Češky dvakrát v řadě na vrcholných podnicích loučily po čtvrtfinále. V době, kdy se schyluje k nové sezoně nejprofesionálnější soutěže PWHL, kde má národní družstvo výrazné zastoupení (potenciálně až deset hráček), to není ideální vizitka.
Změnila by něco jiná nominace?
Navíc v zákulisí prosakují informace o pošramocených vztazích. Atmosféře na dánském šampionátu nemuselo přidat třeba to, že nominaci si nevysloužily zkušené hokejistky Tereza Vanišová a Dominika Lásková, dřívější opory reprezentace.
„Rozhodli jsme se tak a všechny hráčky, co na turnaji byly, odvedly maximum. Nemyslím si, že s jinými hráčkami by byl výsledek rozdílný. Jsem rád za ženský hokej, že na MS byly mladší holky, načerpaly zkušenosti. To je pro nás velmi důležité,“ zamýšlel se asistent trenéra Ivo Mocek.
Že ovšem kabina potřebovala před klíčovým pátečním duelem vyvětrat vzduch, potvrdila hlavní hvězda výběru Klára Peslarová. „Ve čtvrtfinále jsme bojovaly a nechaly na ledě všechno, co jsme mohly. Před utkáním jsme si sedly, vyříkaly si dusno, které nás trápilo. Každá to vzala po svém, zamyslela se nad tím,“ poodkryla zákulisí brankářka, majitelka 38 zásahů proti Kanadě.
Český ženský reprezentační výběr tak čeká analýza, kam dál. Je zjevné, že ženy mají na hokejové mapě nadále silnou pozici, což potvrdily reakce veřejnosti na nedávná a bezprecedentní slova ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé sobě), který označil hokej za spíše mužský sport. Ruské hokejistky pak dokonce za mužatky.
Co bude dál?
Jenže kromě obrazu ve společenském vnímání se ženy musí zajímat také o výsledky na hřišti a jak k nim dojít. Nabízí se možnost vrátit se k hladovému nastavení z období, kdy se tuzemské hráčky nemohly v zámoří živit milovaným sportem. Přesto doručovaly bronzové úspěchy.
Upřímná reflexe reality by měla vzejít třeba od manažerky ženského hokeje Terezy Sadilové, která už potvrdila přetrvávající důvěru v trenérský štáb kolem Američana Idalskiho. Třebaže po konci jeho předchůdkyně Carly MacLeodové zaznívaly hlasy, že měl družstvo převzít tehdejší asistent Dušan Andrašovský, svaz našel řešení znovu v zahraničí.
Důležité bude, aby se Češky do budoucna trefovaly také do nastaveného rámce pravidel. Na turnaji národní tým srážela častá vyloučení, vůbec nejvíc trestaná byla klíčová střelkyně Kristýna Kaltounková. Její prohřešek sebral Česku rovněž tlak v závěru čtvrtfinále. Čtyřiadvacetiletá útočnice pak popustila uzdu vlastním emocím.
„Celkově mi v turnaji přišlo pískání trochu neférové. Přijde mi, že to nechávají hrát, dokud v souboji nejsem já. Vnímám, že mám terč na zádech. Občas nevím, jestli to rozhodčí vidí, nebo ne. Dostávám krosčeky a bůhví co všechno. Pak mám puk, snažím si ho pokrýt, ale vysoká a silná Laura Staceyová do mě vrazí. Chcete ji odmítnout rukou, vylítne vám automaticky,“ zlobila se Kaltounková, první Evropanka na pozici jedničky draftu PWHL.
České výsledky na MS 2026
- Rakousko (skupina) - 4:1
- Švýcarsko (skupina) - 1:2p
- Německo (skupina) - 1:2n
- USA (skupina) - 1:8
- Kanada (čtvrtfinále) - 2:3