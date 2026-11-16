Hokejistky USA ovládly mistrovství světa! Ve finále porazily Kanadu a obhájily titul
Hokejistky Spojených států amerických porazily ve finále mistrovství světa v Dánsku Kanadu 6:2 a obhájily loňský triumf z Českých Budějovic. Američanky získaly dvanáctý titul a v historických tabulkách zaostávají již jen o jedno zlato za dnešními soupeřkami. Letos ovládly také olympijské hry v Miláně.
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Dvěma góly se pod výhru Američanek ve finále podepsaly Hilary Knightová a Kelly Panneková, v dresu Kanady se dvakrát prosadila Sarah Fillierová. Utkání řídila i česká čárová rozhodčí Kristýna Hájková.
Souboj neporažených týmů turnaje začal lépe pro Kanaďanky. V polovině první třetiny sice nevyužily úvodní přesilovou hru, minutu po návratu Harveyové na led ale otevřela skóre Fillierová, která bekhendovým zakončením v pádu překonala brankářku Frankelovou. Fillierová si připsala pátý gól na turnaji.
Šance na drama
Američanky se poté ubránily v druhém oslabení a v 17. minutě vyrovnala Knightová, když dorazila střelu Janeckeové, kterou gólmanka Desbiensová dokázala jen vyrazit.
Ve druhé třetině si obhájkyně zlata vypracovaly dvoubrankový náskok. Nejprve se po přečíslení dvě na jednu prosadila Panneková, poté uspěla v přesilové hře čtyři na tři Knightová a připsala si devátý gól na MS.
Šance Kanady na zdramatizování utkání se snížily na začátku třetí části, poté co se prosadila pohotovou tečí Panneková. Jen o 79 sekund později navíc přidala další branku Edenová. Kanaďanky sice dokázaly bleskově snížit na 2:5, ale víc už nestihly. V 56. minutě se rozhodly k power play, místo snížení však zakončila boj o zlato střelou do prázdné branky Scamurraová.
Mistrovství světa hokejistek v Dánsku (Herning):
Finále: USA - Kanada 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)
Branky: 17. a 38. Knightová, 32. a 42. Panneková, 43. Edenová, 57. Scamurraová - 12. a 44. Fillierová.
O 3. místo: Švédsko - Finsko 2:1 po sam. náj. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)
Branky: 54. Ljungblomová, rozhodující nájezd Svenssonová - 37. Karvinenová.
Konečné pořadí MS: 1. USA, 2. Kanada, 3. Švédsko, 4. Finsko, 5. Německo, 6. Švýcarsko, 7. Česko, 8. Dánsko, 9. Rakousko, 10. Japonsko.