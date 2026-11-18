„Bojíte se čelit Rusku?“ Web IIHF napadli hackeři, zveřejnili provokativní vzkaz
- Oficiální web mezinárodní hokejové federace vyřadil masivní kybernetický útok.
Hackeři na stránkách zveřejnili vzkaz, který zpochybňoval odvahu čelit ruskému týmu.
Federace pracuje na obnově systémů, krok hackerů však překvapivě odsoudili i Rusové.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Mezinárodní hokejová federace (IIHF) se nedlouho po rozhodnutí sportovní arbitráže CAS vrátit ruské týmy do světových šampionátů stala terčem kybernetického útoku. IIHF s říjnovým verdiktem nesouhlasila, ale hodlá jej respektovat. Její oficiální web napadli hackeři v úterý a stále je nedostupný. Podle médií se na stránkách krátce objevil obrázek ruských hráčů s nápisem: „Bojíte se čelit Rusku? Vyloučili jste jediný tým, který nemůžete porazit“.
Útok odsoudili i Rusové
Rozhodnutí soudu vyvolalo šok nejen v hokejovém světě. IIHF vyřadila Rusko ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny. CAS nyní uvedl, že své bezpečnostní obavy nepodpořila hokejová federace dostatečnými důkazy a má ruské reprezentační výběry s okamžitou platností vrátit do soutěží.
Proti se postavila řada svazů včetně českého, který má navíc v lednu v Ostravě pořádat mistrovství světa hráček do 18 let. Kanada znemožní Rusku účast na juniorském šampionátu mužů na přelomu roku, což IIHF potvrdila minulý týden. Úterní kyberútok mezinárodní federace ale i ta ruská odsoudily. „Otázka účasti Ruska by měla být řešena výhradně právními prostředky. Takové jednání vnímáme negativně,“ reagovali Rusové.
Kroky hackerů kritizovali zástupci IIHF na svém účtu na síti X. „Podnikáme veškerá nezbytná opatření k odhalení zdroje útoku a obnovení našich systémů. Naše platformy budou opět zprovozněny, jakmile si budeme jisti jejich bezpečností. IIHF je i nadále odhodlána chránit integritu naší organizace i samotný sport,“ uvedla IIHF v prohlášení.