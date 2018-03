Vydřenou výhrou vstoupili do první semifinálové série Generali play off TELH hokejisté Třince, kteří zvítězili na ledě Mountfieldu HK 3:1. Oceláři vedli po dvou třetinách o tři branky i díky dvěma gólům Davida Ciencialy. Domácí ovšem ve třetí třetině snížili a v závěru hráli dokonce v šesti proti třem, když Slezané dostali dva tresty najednou. Do prázdné branky už se ale trefil jen Milan Doudera a pečetil triumf hostů, kteří získali první bod v sérii, jejíž druhé utkání je na programu v pátek na východě Čech.

Domácí nastoupili bez zraněného obránce Cibulskise, jehož nahradil v sestavě Pláněk. Ocelářům chyběl znovu kanonýr Martin Růžička, který se zranil v šestém čtvrtfinále v Liberci.

Hned po 34 vteřinách putoval na trestnou lavici domácí Graňák a Třinec početní výhodu šťastným gólem využil. Ciencialův pokus z pravého kruhu srazil za Rybára nohou obránce Gregorc. Potom se Východočeši ubránili při trestu Vydareného, navíc v oslabení zahrozil obránce Pláněk.

Oceláři byli i nadále nebezpeční a ve 14. minutě po kombinaci v útočném pásmu mohli zvýšit, ale po přihrávce Draveckého bek Krajíček zblízka minul. Rybára ještě v úvodním dějství dvakrát ohrozil Michal Kovařčík.

V úvodu druhé třetiny po vyloučeních Marcinka a Rákose hrál Hradec Králové 58 vteřin přesilovou hru pět na tři a blízko vyrovnání byl Bednář, který si vyměnil puk s Koukalem, ale do jeho zakončení do odkryté branky skočil Matyáš. Ve 26. minutě vysunul Graňák z vlastního obranného pásma opět Bednáře, který z pravého kruhu trefil horní tyč. Další možnost nevyužil Kukumberg.

Mountfield se marně tlačil za vyrovnáním a ve 34. minutě znovu inkasoval. Svačina přenechal za levým kruhem puk Polanskému, který se trefil na Rybárovu lapačku o levou tyč.

SESTŘIH: Mountfield HK - Třinec 1:4. První výhru Ocelářů řídil Cienciala 720p 360p REKLAMA

Za čtyři minuty udeřili Oceláři znovu. Ondřej Kovarčík po kombinaci s Krajíčkem ještě ztroskotal na hradeckém brankáři, ale dorážky už uspěl podruhé v utkání Cienciala. Ještě před druhou pauzou pomohla domácím tyč při šancích Rotha a také Ciencialy, který mohl dovršit hattrick.

Do závěrečné třetiny místo Rybára nastoupil Pavelka. Mimo hru zůstal otřesený Koukal a naskočil Radovan Pavlík. Hradečtí se ale nevzdali.

Bednář sice v šanci trefil jen Hrubcův levý beton, ale ve 46. minutě při signalizovaném vyloučení našel Graňák Radovana Pavlíka, který sebral při svém druhém střídání třineckému brankáři čisté konto. Hosté si ale bezpečný náskok udrželi, do velkých šancí už domácí tým nepustili a střelecké pokusy Hrubec kryl. Na druhé straně si poradil s Petružálkovou dorážkou Pavelka.

Dlouhou power play domácích umocnila ještě souběžná vyloučení Marcinka a Musila, ale Hradec závěr nezdramatizoval ani v dvouminutové převaze šesti hráčů proti třem. Největší šanci nevyužil Džerinš. Výsledek ještě dovršil 24 vteřin před koncem do prázdné branky Doudera.

Ohlasy trenérů:

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Z naší strany to byl jednoznačně špatný zápas. Od začátku jsme měli špatný pohyb, z čehož vyplynulo, že jsme nehráli dobře na puku. Byla tam spousta nepřesností a ztrát kotouče, z toho důvodu jsme si nevytvářeli gólové šance. K dokreslení všeho přispěly dvě přesilovky pět na tři. První na začátku druhé třetiny, druhá ve třetí části, kdy jsme odvolali brankáře a hráli jsme šest na tři. Nevytěžili jsme z nich nic, proto ten výsledek. Sérii jsme začali špatně, ale věřím, že se dokážeme oklepat a v pátek bude výkon diametrálně odlišný."

Václav Varaďa (Třinec): "Měli jsme výborný vstup do utkání a v průběhu první třetiny jsme velmi dobře bruslili, měli jsme dobrý pohyb. Kluci si šance, které si vytvořili, zasloužili. Přes menší výpadek v prvních pěti minutách, kdy jsme se dostali do problémů vyloučeními, jsme odehráli nejlepší druhou třetinu letošního play off. Z toho pramenily dvě branky. Samozřejmě, ve třetí části Hradec přidal, byl postaven ke zdi. Pomohl mu brzký gól, ale myslím, že jsme si to dobře ohlídali, domácím jsme nedávali velké příležitosti na brankovištích. Hodně střel jsme zablokovali. Kluci za to vzali a ubráněnou přesilovou hrou jsme nakonec zápas překlopili na svou stranu. Velmi si ceníme prvního bodu, ale série bude ještě dlouhá."