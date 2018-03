Plzeňský talent nedal šance, ale hlásí: Play off je obrovská škola

Z útočníků nejmladší. Ale naposledy proti Kometě nejaktivnější. S nejvíce šancemi. 19letý plzeňský talent Matyáš Kantner byl na ledě i při závěrečné hře bez brankáře. A mohl to být on, kdo srovná. Jenže neporadil si s tím. „Hodně mě to mrzí,“ vykládal útočník, který prožívá premiérové seniorské play off. A vede si zdatně, dostává poměrně velký prostor.

Domácí se v závěru hnali za srovnáním, na ledě u toho byl i on. Ovšem v rozhodující moment nezvedl puk tak, jak by si představoval. Takže Kometa těsné vedení 3:2 uhájila a v play off zaznamenala už jedenáctou výhru v řadě.

Přehráváte si ještě v hlavě tu příležitost v samém závěru?

„To radši ani ne, ale mrzí to hodně. Byla to šance na vyrovnání. Mohli jsme jít do prodloužení. Celkově jsem jich měl spoustu... V první třetině jsem měl před sebou i prázdnou bránu. Hrozně mě to mrzí.“

Jak moc si ceníte toho, že jste se vůbec dostal na led při závěrečné hře bez brankáře?

„Užívám si to, je to super.“

Co je třeba podle vás zlepšit do nedělního zápasu?

„Každý se musíme v něčem zlepšit. Být silnější, vyhrávat osobní souboje. A hlavně proměňovat šance, do kterých se dostaneme. Nemyslím si, že by nás Kometa nějak stoprocentně přejela. Ale dali o gól víc, takže vyhráli.“

Jak si vůbec užíváte svoje první play off?

„Od prvního utkání je to pro mě obrovská škola. Dříve tam v prvním zápase byla nějaká nervozita, ale postupně se to zvedá. Snažím si to spíše užívat. Je pro mě čest, že mám možnost si zahrát ve vyřazovacích bojích.“

