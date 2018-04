ONLINE: Třinec - Mountfield HK 5:1. Démon Cienciala přidal pátý gól

David Cienciala se do sítě Hradce trefil dvakrát • ČTK

David Cienciala v play off řádí! Dostane po play off šanci zabojovat o MS v Dánsku? • ČTK

Jiří Polanský druhým gólem rozhodl! Budu si ho pamatovat do konce života, řekl • ČTK

Třinečtí hokejisté se radují z gólu do sítě Mountfieldu • Barbora Reichová / Sport

Gól! Třinci úvodní utkání vyšlo, na ledě Mountfieldu pálil do černého • Barbora Reichová / Sport

Martin Adamský se raduje po gólu do sítě Hradce Králové • Barbora Reichová / Sport

Do branky se během zápasu dostal i Jaroslav Pavelka, který střídal Patrika Rybára • Barbora Reichová / Sport

Urostlý třinecký obránce Jakub Matyáš si boje v extraligovém play off užívá • ČTK

Jiří Polanský a Vladimír Svačina se tlačí do branky Jaroslava Pavelky • ČTK

Ondřej Kovařčík (vlevo) otevřel ve třetí minutě skóre, o tři minuty později už to bylo 3:0 • ČTK

Na ledě Hradce Králové loupili, dvě překvapivé výhry budou chtít potvrdit na domácím ledě. Hokejisté Třince se dnes mohou výrazně přiblížit postupu do finále Generali play off Tipsport extraligy. Pokud vyhrají, posunou se do vedení 3:0 na zápasy, což ještě nikdo v historii české nejvyšší soutěže nedokázal smazat. Mountfield má naopak nůž na krku, dnes potřebuje bezpodmínečně uspět. ONLINE přenos třetího semifinále můžete od 16:20 sledovat na iSport.cz.