Finále na hokejce! I nebodový hráč by měl zakončit lépe, mrzelo Rákose

Třinec - Mountfield HK: Rákos mohl posunout domácí do finále, zakončení mu nevyšlo

Pět minut před koncem prodloužení jel sám na brankáře Patrika Rybára. Třinecký útočník Daniel Rákos měl na hokejce finálový gól. Zkusil na hradeckého brankáře kličku a zasunout mu puk pod betony. Nepovedlo se. Rybár puk udržel a v poslední minutě pak rozhodl tečí Radek Smoleňák. Mountfield vyhrál 2:1 v prodloužení a snížil stav semifinálové série na 1:3. „I nebodový hráč by měl v takových situacích zakončit lépe,“ mrzelo Rákose.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:42. M. Kovařčík Hosté: 17:17. Cibulskis, 79:28. Smoleňák Sestavy Domácí: Hrubec (Hamerlík) – Krajíček (C), M. Doudera, D. Musil, Roth, Linhart (A), Matyáš – Rákos, Marcinko, Petružálek – Dravecký, R. Vlach, Hrňa – Adamský (A), Polanský, Svačina – Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Kofroň. Hosté: Rybár (J. Pavelka) – Zámorský, Gregorc, Graňák, F. Pavlík, Cibulskis, Pláněk – Červený (A), Džerinš, Smoleňák – Látal, Kukumberg, Jaroslav Bednář (C) – R. Pavlík, Cingel, Vopelka – Šimánek, Dragoun, Köhler (A) – Berger. Rozhodčí Vladimír Pešina, Roman Mrkva – Stanislav Barvíř, Petr Blümel Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 200 diváků)

Co chybělo, aby puk pod Rybárem prošel?

„Chybělo tomu trochu mého sebevědomí...“

Čím to, že jste jej neměl?

„Hmm...nevím, nechci se k tomu moc vyjadřovat. Když máte sebevědomí, více si věříte a určité situace řešíte více v klidu.“

Přitom jste hrál dobrý zápas, tak jak to, že vám sebevědomí chybělo?

„To s vámi souhlasím, ale to sebevědomí tam není.“

Je to tím, že nemáte tolik bodů (11 zápasů/ 0+2)? Primárně v týmu od bodů ale nejste, ne?

„Ne to určitě ne, nejsem moc bodový hráč, ale v takových situacích by i nebodový hráč měl zakončit lépe.“

Moc jste přemýšlel o zakončení?

„Ne, rozhodoval jsme se mezi dvěma věcmi a zvolil jsme tu ne moc ideální.“

Druhá varianta byla střela?

(usměje se) „Třeba pojedu příště, tak to nebudu prozrazovat. Čtvrtý zápas doma jsme si věřili, ale nedá se nic dělat, musíme postup urvat v Hradci.“

Bylo znát, že Hradečtí pozorněji brání?

„Spíše to bylo o nás, že jsme se úplně nedokázali udržet v útočné třetině na puku a něco vytvořit. Z toho pramenilo, že jsme dali jen jeden gól.“

